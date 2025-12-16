Рус
Росіяни здаються в полон: військовий заявив про успішну зачистку важливого міста

16 грудня 2025, 10:58
Наразі ЗСУ намагаються остаточно зачистити місто.
Операція ЗСУ в Куп’янську / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

Ключові тези:

  • Операція ЗСУ в Куп’янську ще деякий час триватиме
  • Останніми днями окупанти масово здаються в полон
  • Ситуація у Вовчанську залишається складною

Операція зі звільнення і зачистки Куп’янська Харківської області триває. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов, передає Укрінформ.

"Ця операція ще деякий час триватиме. Їх (окупантів, - ред.) вже відсікли від постачання, це добре, але треба тепер зачистити місто остаточно від тих росіян, які там зараз присутні", - наголосив він.

За його словами, міські бої - це дуже складно. Сили оборони бережуть життя своїх військових та мирного населення.

Трегубов підкреслив, що останніми днями окупанти здаються в полон. Серед полонених є не лише росіяни, а й найманці з країн третього світу. Втім, про громадян яких країн йдеться, він не уточнив.

Що відбувається у Вовчанську

Військовий додав, що місто Вовчанськ фактично припинило існування, населений пункт дуже сильно зруйнований.

Він наголосив, що наразі ситуація там залишається складною, "росіяни лізуть з півночі, українці тримають оборону по річці Вовча".

"Вони його (Вовчанськ, - ред.) просто цілеспрямовано руйнували. Вовчанськ вже як такий сам по собі був непотрібний, як місто з населенням. Вони просто намагалися створити поблизу російського кордону певну зону безпеки. Просто просунутися і утримувати таку зону, щоб українці не мали змоги йти далі і загрожувати Курські, Бєлгородські та іншим областям Російської Федерації", - підсумував Трегубов.

Наступ російських військ на фронті

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявив, що реалізувати свої плани із захоплення чотирьох областей України і створення "санітарних зон" Путін не в силах.

За його словами, водночас, російський диктатор не відмовиться від тих територій, які вдається захопити його військам, поступово наступаючи і просуваючись углиб.

"Путін зараз хоче підгребти по максимуму на всіх напрямках, вважаючи, що скрізь, де є просування, потрібно наступати. У результаті він розпорошує сили, але поспішає, побоюючись, що вікно можливостей закриється", - підкреслив Романенко.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. Головним завданням українських бійців залишається утримання флангів, щоб не допустити оточення.

Віктор Трегубов раніше говорив, що українські військові дуже обережно звільняють Куп'янськ, щоб мінімізувати втрати. У місті заблоковано близько 200 російських солдатів.

Командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Шаміль Крутков повідомив, що ситуація в районі Костянтинівки залишається стабільно складною, оскільки російські війська регулярно намагаються прорвати українську оборону.

Читайте також:

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

війна в Україні Купянск новини України війна Росії та України Вовчанськ Куп'янський напрямок Фронт
