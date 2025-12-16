Поступки Кремлю: генерал пояснив, чому "обмін територій на мир" не спрацює

Росія неодноразово порушувала підписані угоди — як у відносинах з Україною, так і з іншими країнами.

Основні тези:

Передача Росії всієї Донецької області не зупинить Путіна

Трамп поспішає завершити війну через внутрішні скандали та падіння рейтингів

Санкції США проти РФ фактично не працюють

Будь-які спроби умиротворити Кремль шляхом територіальних поступок не дадуть результату — таку позицію в чаті на Главреді озвучив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, коментуючи гіпотетичний сценарій передачі Росії всієї Донецької області. За його словами, історія доводить: Москва системно порушує домовленості й використовує будь-які поступки як трамплін для нових вимог.

Росія не зупиниться на Донеччині

Романенко наголосив, що Кремль неодноразово демонстрував неспроможність дотримуватися підписаних угод. Тому навіть повна передача Донецької області не стала б фіналом агресії. За його оцінкою, у такому разі Росія могла б висунути нові претензії — на Запоріжжя, Херсон, Дніпро чи Харків.

Американський фактор

Генерал також звернув увагу на поведінку президента США Дональда Трампа, який, за його словами, прагне швидкого завершення війни, щоб продемонструвати глобальне лідерство. На цьому тлі, зазначає Романенко, у США розгортається скандал навколо "файлів Епштейна", що тисне на рейтинги Трампа та впливає на його політичні рішення.

За словами експерта, президент США намагається переключити увагу американців на інші теми — зокрема, на оголошену боротьбу з наркотрафіком у Колумбії, для якої вже задіяно авіаносець.

Санкції, які не запрацювали

Романенко підкреслив, що санкційний тиск, про який заявляв Вашингтон, так і не був реалізований у повному обсязі. Зокрема, рішення щодо Лукойлу, компанії, пов’язаної з російським керівництвом, було фактично відкладене.

Так само, за його словами, виглядала ситуація з можливими поставками Україні ракет Tomahawk: інформаційний шум був гучним, але реальних рішень не ухвалили.

Залежність, яку помічають експерти

Все більше фахівців у сфері безпеки, зазначає Романенко, говорять про те, що у діях американського президента проглядається певна залежність від Кремля. На думку експерта, це впливає на переговорний процес і створює додаткові ризики для України.

Які гарантії безпеки потрібні Україні - думка військового

Заступник командира Третьої штурмової бригади, підполковник Максим Жорін вважає, що єдиною гарантією безпеки могла б стати присутність військових НАТО або Сполучених Штатів на лінії розмежування. Однак західний світ поки що не показує свою готовність до такого кроку.

"У всіх інших випадках ця історія буде виключно на бажанні росіян - стріляти чи не стріляти, наступати чи не наступати, робити провокації чи не робити. Ми будемо реєструвати, передавати. ООН знову сліпа буде ходити, як у кімнаті без світла, шукати докази. Весь цей цирк буде знову відбуватися", - сказав Жорін.

Мирні переговори - останні новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час мирних переговорів обговорюють питання територій, проте Україна не визнаватиме тимчасово окуповану частину Донбасу російською ні де-факто, ні де-юре.

У разі нового нападу Росії на Україну США дадуть Кремлю військову відповідь. Це передбачено в гарантіях безпеки, які зараз обговорюються. Таку заяву озвучив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на п'ять документів "мирного плану", які повинен буде затвердити Конгрес США. Частина з них - про гарантії безпеки.

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

