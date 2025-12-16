Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Поступки Кремлю: генерал пояснив, чому "обмін територій на мир" не спрацює

Дар'я Пшеничник
16 грудня 2025, 15:18
68
Росія неодноразово порушувала підписані угоди — як у відносинах з Україною, так і з іншими країнами.
Романенко
Романенко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Wikipedia

Основні тези:

  • Передача Росії всієї Донецької області не зупинить Путіна
  • Трамп поспішає завершити війну через внутрішні скандали та падіння рейтингів
  • Санкції США проти РФ фактично не працюють

Будь-які спроби умиротворити Кремль шляхом територіальних поступок не дадуть результату — таку позицію в чаті на Главреді озвучив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, коментуючи гіпотетичний сценарій передачі Росії всієї Донецької області. За його словами, історія доводить: Москва системно порушує домовленості й використовує будь-які поступки як трамплін для нових вимог.

Росія не зупиниться на Донеччині

Романенко наголосив, що Кремль неодноразово демонстрував неспроможність дотримуватися підписаних угод. Тому навіть повна передача Донецької області не стала б фіналом агресії. За його оцінкою, у такому разі Росія могла б висунути нові претензії — на Запоріжжя, Херсон, Дніпро чи Харків.

відео дня

Американський фактор

Генерал також звернув увагу на поведінку президента США Дональда Трампа, який, за його словами, прагне швидкого завершення війни, щоб продемонструвати глобальне лідерство. На цьому тлі, зазначає Романенко, у США розгортається скандал навколо "файлів Епштейна", що тисне на рейтинги Трампа та впливає на його політичні рішення.

За словами експерта, президент США намагається переключити увагу американців на інші теми — зокрема, на оголошену боротьбу з наркотрафіком у Колумбії, для якої вже задіяно авіаносець.

Санкції, які не запрацювали

Романенко підкреслив, що санкційний тиск, про який заявляв Вашингтон, так і не був реалізований у повному обсязі. Зокрема, рішення щодо Лукойлу, компанії, пов’язаної з російським керівництвом, було фактично відкладене.

Так само, за його словами, виглядала ситуація з можливими поставками Україні ракет Tomahawk: інформаційний шум був гучним, але реальних рішень не ухвалили.

Залежність, яку помічають експерти

Все більше фахівців у сфері безпеки, зазначає Романенко, говорять про те, що у діях американського президента проглядається певна залежність від Кремля. На думку експерта, це впливає на переговорний процес і створює додаткові ризики для України.

Дивіться відео, в якому генерал Романенко розповів, що буде з війною у 2026 році:

Які гарантії безпеки потрібні Україні - думка військового

Заступник командира Третьої штурмової бригади, підполковник Максим Жорін вважає, що єдиною гарантією безпеки могла б стати присутність військових НАТО або Сполучених Штатів на лінії розмежування. Однак західний світ поки що не показує свою готовність до такого кроку.

"У всіх інших випадках ця історія буде виключно на бажанні росіян - стріляти чи не стріляти, наступати чи не наступати, робити провокації чи не робити. Ми будемо реєструвати, передавати. ООН знову сліпа буде ходити, як у кімнаті без світла, шукати докази. Весь цей цирк буде знову відбуватися", - сказав Жорін.

Мирні переговори - останні новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час мирних переговорів обговорюють питання територій, проте Україна не визнаватиме тимчасово окуповану частину Донбасу російською ні де-факто, ні де-юре.

У разі нового нападу Росії на Україну США дадуть Кремлю військову відповідь. Це передбачено в гарантіях безпеки, які зараз обговорюються. Таку заяву озвучив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на п'ять документів "мирного плану", які повинен буде затвердити Конгрес США. Частина з них - про гарантії безпеки.

Також варто прочитати:

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

перемир'я війна в Україні Дональд Трамп Ігор Романенко мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Великий пакет військової допомоги від Британії: які системи отримають ЗСУ

Великий пакет військової допомоги від Британії: які системи отримають ЗСУ

15:59Світ
Поступки Кремлю: генерал пояснив, чому "обмін територій на мир" не спрацює

Поступки Кремлю: генерал пояснив, чому "обмін територій на мир" не спрацює

15:18Війна
У Генштабі відповіли, чи є загроза широкомасштабного наступу на Чернігівську область

У Генштабі відповіли, чи є загроза широкомасштабного наступу на Чернігівську область

14:42Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 16 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Невдачі обійдуть їх стороною: яких знаків зодіаку очікує фінансовий прорив

Невдачі обійдуть їх стороною: яких знаків зодіаку очікує фінансовий прорив

Почалась пожежа: Україна вдарила по військовому кораблю РФ в Криму, що відомо

Почалась пожежа: Україна вдарила по військовому кораблю РФ в Криму, що відомо

Частина України буде у повному блекауті, загроза знеструмлення висока - WP

Частина України буде у повному блекауті, загроза знеструмлення висока - WP

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить нові обмеження на 16 грудня

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить нові обмеження на 16 грудня

Останні новини

15:59

Великий пакет військової допомоги від Британії: які системи отримають ЗСУ

15:51

"Не можуть потягнути і слинку ковтають": Анна Саліванчук зізналася, чи ходить на побачення після розлучення

15:45

Одна річ, яку потрібно покласти в кишеню: прикмети на свято 17 грудня

15:45

Українцям рекомендують у грудні розкладати вату на кухні: для чого

15:44

"Багато бавився": Козловський розговорився про свою залежність

Що буде з війною у 2026 році, та чи готує РФ обстріл на Новий рік – прогноз генерала РоманенкаЩо буде з війною у 2026 році, та чи готує РФ обстріл на Новий рік – прогноз генерала Романенка
15:36

"Нам буде непросто": генерал назвав дату і сценарій припинення бойових дійВідео

15:30

Відома українська акторка перенесла життєво необхідну операцію

15:19

Як українка стала останньою принцесою Кореї - випадкова зустріч змінила історіюВідео

15:18

Поступки Кремлю: генерал пояснив, чому "обмін територій на мир" не спрацює

Реклама
15:10

Гороскоп Таро на завтра 17 грудня: Левам - зміни, Терезам - стабільність

15:07

Українцям доведеться розщедритись: у скільки обійдеться новорічний стіл-2026

14:42

У Генштабі відповіли, чи є загроза широкомасштабного наступу на Чернігівську область

14:23

"Путіну байдуже": Зеленський озвучив реальні щомісячні втрати Росії

14:17

Дочка Заворотнюк ховає фігуру після пологів: показалася на пляжі

14:12

"Супер токсично і зверхньо": MELOVIN різко відповів ображеній Джамалі

13:39

"Мінуси" будуть і вдень, і вночі: відома дата значного похолодання в Україні

13:34

Продукти, за якими стояли ночами: що в СРСР було справжнім дефіцитом

13:32

Ворог намагається прорватися до двох ключових міст: у ДШВ розкрили ситуацію на фронті

13:16

"Незабутня пара": Ольга Сумська з'явилася в обіймах колишнього чоловікаВідео

13:09

У Путіна відповіли на ідею різдвяного перемир'я й відзначилися порцією цинізму

Реклама
12:48

Росія може перекинути війська до кордону іншої країни: ЗМІ розкрили загрозу

12:36

Світло лише 2-4 години на добу: названо міста, що опиняться під ударом взимку

12:35

Лідер за пестицидами: яку ягоду потрібно мити особливо ретельно

12:31

У РФ заявили, що мирна угода з Україною "на межі" укладення, але є нюанс

12:30

Енергосистема під постійними ударами РФ: де найскладніша ситуація зі світлом

12:23

Кіномікс для новорічного настрою: топ-5 найкращих фільмів усіх часів

12:22

Джамала зробила заяву про артистів, для яких можуть змінити правила Нацвідбору - деталі

12:05

Люди назвали 5 причин, чому не варто купувати сонячні панелі

11:58

Не лише без світла, а й без води: названо місто, де ситуація може погіршитись

11:38

США поставили Києву ультиматум: щедру пропозицію потрібно прийняти швидко - Politico

11:32

Як очистити мікрохвильовку всього за 5 хвилин: лайфхак, який точно спрацюєВідео

11:30

Нові деталі у справі про вбивство Парубія: знайдено пістолет та нові докази

11:24

"Небезпеки вони не відчували": у ВМС розкрили, як вдалося підірвати субмарину РФ

11:21

Що відомо про дружин Степана Гіги: шкільне кохання і 20-річний шлюбВідео

10:58

Росіяни здаються в полон: військовий заявив про успішну зачистку важливого міста

10:55

Платіжок стає більше: чому деяким українцям виставлять ще один рахунок за газ

10:23

Військова відповідь на нову агресію РФ: Туск розкрив деталі гарантій для України

10:17

Олександр Похилко, який відомий завданням збитків багатьом енергокомпаніям, очолив "УРМ", яка управляє держпакетами обленерго – ЗМІ

10:10

Орхідеї пишно зацвітуть навесні: що потрібно зробити вже заразВідео

10:10

Уперше після розлучення: Тарас Тополя несподівано з'явився із сім'єю

Реклама
10:03

Гороскоп на завтра 17 грудня: Скорпіонам - тріумф, Рибам - страх

09:54

"Що в неї з обличчям": дружина путініста Пєскова зробила собі пластику

09:46

Українці можуть витратити "зимову тисячу" на ліки: де і як скористатися допомогою

09:20

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 грудня (оновлюється)

09:16

Астрологи назвали знаки зодіаку, які домінують у фінансовій сфері в родині

09:08

"Розраховуємо на п'ять документів": Зеленський анонсував зустріч із Трампом

09:00

Джамала розкрила секрет неймовірного схуднення після третіх пологів

08:46

Карта Deep State онлайн за 16 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:27

Якщо Кремль скаже "ні" миру: Зеленський попередив про наслідки позиції Путіна

08:11

Вище на дві голови: Джанабаєва показала дорослого сина Меладзе

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти