У Генштабі відповіли, чи є загроза широкомасштабного наступу на Чернігівську область

Наступ на Чернігів - у Генштабі відповіли, чи існує загроза вторгнення / Колаж: Главред, фото: cheline.com.ua, Генштаб

Головне:

Наразі широкомасштабний наступ РФ на Чернігівщину не прогнозується

Анонси "наступу на Чернігів" від пропагандистів РФ є спробою посіяти паніку та нагнати страх

Однак зберігається загроза застосування ворожих ДРГ

У Генштабі заявили, що російський наступ на Чернігівщину станом на грудень 2025 року малоймовірний. За останні три місяці не зафіксовано змін у складі чи чисельності військ РФ, а ознак формування ударних угруповань немає.

Ситуацію довкола Чернігова контролюють Сили оборони. Про це повідомило головне управління комунікацій Збройних Сил України у відповідь на запит LIGA.net.

Зазначається, що можливість проведення Збройними силами РФ широкомасштабних наступальних дій на Чернігівщині, виходячи з оцінки ситуації, напрямків зосередження основних зусиль та розгорнутих ними сил і засобів, у короткостроковій перспективі оцінюється як малоймовірна.

Наразі ворог зосереджує зусилля на обстрілах прикордонних районів, використовуючи авіабомби, артилерію, РСЗВ та дрони. Також зберігається загроза застосування ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Військові повідомляють, що анонси "наступу на Чернігів" від пропагандистів РФ та наказ російського диктатора Путіна про створення так званої "зони безпеки" вздовж кордонів Харківської, Сумської та Чернігівської областей є елементом інформаційної війни для тиску на українське суспільство, поширення паніки, впливу на послаблення позицій України під час переговорів.

Українські підрозділи продовжують зміцнювати оборону, зокрема будують нові лінії інженерних загороджень та посилюють захист від дронів.

Що відомо про ймовірний наступ на прикордонні території

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін під час наради з російським військовим керівництвом заявив, що Росії нібито необхідно створити так звану "зону безпеки" вздовж кордону з Україною в районі відповідальності угруповання "Північ".

Йдеться про розширення окупації на прикордонні райони Харківської, Сумської та Чернігівської областей. За його словами, це має забезпечити "захист російських територій", однак фактично заява означає спробу розширити зону контролю на прикордонні території України.

Чи має РФ сили для наступу на північ України - оцінка експерта

В інтерв'ю Главреду розповів колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що реальні можливості для посилення бойових дій на цьому напрямку у ворога відсутні. Всі доступні сили ворог вже залучив до бойових дій.

Селезньов зазначив, що під Покровськом і Мирноградом зараз задіяно приблизно 140 тисяч російських військових, ще близько 120 тисяч сконцентровано на південному напрямку - у Запорізькій та Херсонській областях. Значні сили також перекинуті в район Сіверська та Лимана, а в околицях Купʼянська продовжуються інтенсивні бої. Спостерігається рух і на Сумському напрямку, а також на півночі Харківщини. У підсумку це означає, що у ворога фактично відсутні вільні резерви.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, окупанти не полишають спроб захопити Покровськ на Донеччині. Найбільшу активність ворог проявляє на західних околицях міста, намагаючись прорватися у напрямку Гришиного. Росіяни також посилюють тиск на південно-східні райони Мирнограда.

Нагадаємо, командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Шаміль Крутков заявив, що ситуація в районі Костянтинівки залишається стабільно складною, оскільки російські війська регулярно намагаються прорвати українську оборону.

У 7 корпусі ДШВ говорили, що військові російської окупаційної армії 10 грудня намагалися колоною прорватися у напрямку села Гришине на півдні Покровська.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

