Дочка відомої російської акторки Анастасії Заворотнюк Анна так і не прийшла у форму після пологів.
Про це написали російські пропагандисти, які змогли розгледіти фігуру блогерки на пляжі в Дубаї.
Так, Анна Заворотнюк опублікувала власне фото в купальнику на лежаку, однак на спину вона накинула білу сорочку, щоб якомога менше тіла було видно.
Російські пропагандисти одразу вирішили, що Анна просто погладшала і тому вирішила приховати фігуру.
Про персону: Анастасія Заворотнюк
Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.
