Дочка Заворотнюк ховає фігуру після пологів: показалася на пляжі

Анна Заворотнюк показалась в купальнике на пляже в Дубае.

https://glavred.net/stars/doch-zavorotnyuk-pryachet-figuru-posle-rodov-pokazalas-na-plyazhe-10724600.html Посилання скопійоване

Анна Заворотнюк сховала свою фігуру / колаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Коротко:

Який вигляд має Заворотнюк після пологів

Що вона приховує

Дочка відомої російської акторки Анастасії Заворотнюк Анна так і не прийшла у форму після пологів.

Про це написали російські пропагандисти, які змогли розгледіти фігуру блогерки на пляжі в Дубаї.

відео дня

Анна Заворотнюк з'явилася на пляжі / Фото Instagram/anna_zavorotnyuk

Так, Анна Заворотнюк опублікувала власне фото в купальнику на лежаку, однак на спину вона накинула білу сорочку, щоб якомога менше тіла було видно.

Анна Заворотнюк з'явилася на пляжі / Фото Instagram/anna_zavorotnyuk

Російські пропагандисти одразу вирішили, що Анна просто погладшала і тому вирішила приховати фігуру.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як повідомляв Главред, раніше український співак MELOVIN різко відповів музичній продюсерці Національного відбору на Євробачення-2026 Джамалі, яка вважала його відмову від участі в конкурсі неповагою. Раніше вона заявила, що ображена на артиста.

Раніше також українська актриса Ольга Сумська несподівано з'явилася в компанії колишнього чоловіка, Народного артиста України Євгена Паперного.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Анастасія Заворотнюк Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред