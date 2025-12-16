Рус
Росія може перекинути війська до кордону іншої країни: ЗМІ розкрили загрозу

Марія Николишин
16 грудня 2025, 12:48
Європа має бути готовою самостійно захищатися від Росії.
Перекидання військ РФ до кордонів НАТО / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Коротко:

  • В Фінляндії переконані, що Росія становитиме загрозу навіть після підписання мирної угоди
  • Зокрема, вона може перемістити війська на східний фланг НАТО
  • Фінляндія зберігає високий рівень готовності до загроз з боку Росії

Країна-агресор Росія передислокує свої війська на східний фланг НАТО, якщо в Україні буде укладено мирну угоду про завершення війни. Про це пише Financial Times з посиланням на слова прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо.

Зазначається, що прем’єр-міністр наголосив, коли в Україні настане мир, Росія все ще буде становити загрозу.

"Очевидно, що вони збираються перекинути свої військові сили до нашого кордону та до балтійського кордону", - сказав він.

Прем’єр Фінляндії також закликав Європу виявити солідарність з країнами східного флангу НАТО та виділити більше коштів на оборону в прифронтових державах.

За його словами, Європа має бути готовою самостійно захищатися, адже США поступово скорочують свою військову присутність на континенті.

Він також нагадав, що Фінляндія зберігає високий рівень готовності до загроз з боку Росії, попри складну економічну ситуацію та зростання держборгу.

За словами Орпо, деякі країни ЄС можуть зменшити тиск на Росію після мирної угоди, що викликає занепокоєння на передовій.

"Європа повинна діяти рішуче, аби підтримати Україну та показати серйозність намірів перед майбутнім самітом ЄС, де можуть ухвалити ключові рішення щодо фінансової допомоги Києву", - підсумував він.

Підготовка РФ до війни з НАТО

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що росіяни готуються до війни у 2028 році з окремими країнами НАТО, наприклад, країнами Балтії і, можливо, Польщею.

На його думку, у Путіна досі є апетити щодо низки країн НАТО.

"Це проявляється вже зараз у вигляді групових польотів безпілотників у повітряний простір деяких європейських країн, зокрема, Польщі. Країни східного флангу НАТО зробили висновки і почали готуватися, але процес цей рухається дуже повільно", - наголосив він.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Загроза війни для НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс може стати наступною ціллю Росії, тож країнам-членам варто вже зараз готуватися до подальшого можливого загострення.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус говорив, що НАТО слід оновити оцінки щодо можливого загострення з боку Росії. Він зазначив, що Москва може швидше відновити свій військовий потенціал і потенційно атакувати східну країну-члена Альянсу раніше, ніж очікувалося.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко вважає, що російські окупанти можуть відкрити фронт війни в Європі. Вони здатні швидко добитися потрібних для себе результатів в Естонії та створити там "Нарвську народну республіку".

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

НАТО The Financial Times війна Росії та України
