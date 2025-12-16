У РФ заявили, що мирна угода з Україною 'на межі' укладення, але є нюанс

Росія наполягає на низці неприйнятних для України умов.

Володимир Путін, Дональд Трамп і Володимир Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези:

Україна та Росія близькі до укладення угоди про припинення війни

РФ не піде на компроміс щодо контролю над Кримом та чотирма областями

Росія категорично проти присутності іноземних військ в Україні

Україна та Росія перебувають "на межі" укладення угоди про припинення війни. Водночас країна-агресорка наполягає на низці неприйнятних для Києва умов. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков в інтерв'ю ABC News.

"Ми готові до укладення угоди", - заявив Рябков і додав, що сподівається укласти угоду "швидше раніше, ніж пізніше". відео дня

Представник МЗС РФ підтвердив, що Кремль не збирається відступати від своїх вимог щодо контролю над окупованими територіями. Рябков заявив, що питання статусу Криму, а також Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей обговоренню не підлягають.

"У нас їх п'ять, і ми не можемо жодною мірою піти на компроміс із цього питання", - сказав він.

Іншою критичною умовою Москви є повна відсутність іноземних військових контингентів на території України після завершення бойових дій. Рябков зазначив, що Росія не прийме присутність сил НАТО, навіть якщо вони перебуватимуть там у рамках міжнародних гарантій безпеки, або як учасники "коаліції охочих".

"Ми в жодному разі не будемо підтримувати, погоджуватися або навіть задовольнятися будь-якою присутністю військ НАТО на території України", - заявив заступник глави МЗС РФ.

Чому США тиснуть на Україну в питанні миру - думка експерта

У новій стратегії національної безпеки США війна в Україні подається не через призму українського суверенітету, а з огляду на інтереси Вашингтона у відновленні відносин із Росією. Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач заявив, що це означає, що США можуть намагатися примусити Україну до невигідних умов миру.

Горбач звернув увагу, що в тексті стратегії Україна фактично відсутня як держава - єдине згадування стосується формулювання "українська війна", а не "російська війна", що, на його думку, демонструє погляд на війну з позиції Росії. Він зазначив, що Захід давно вживає подібну термінологію, називаючи війну "українською кризою".

"Таким чином, Україну в принципі не бачать як суб'єкта світової політики. Документ фактично передбачає, що Україну слід якомога швидше і за будь-яку ціну змусити прийняти вимоги росіян, назвати це "мирним врегулюванням", але фактично - капітуляцією. При цьому до Росії не висуваються жодні вимоги", - зазначив він в інтерв'ю Главреду.

Нагадаємо, президент України Володимира Зеленського заявив, що мирний план має бути справедливим для України та запобігати повторній агресії Росії. За його словами, Україна не веде прямого діалогу з РФ, а обговорює її позиції через США. Вшингтон ще не надав офіційної відповіді на оновлені українські пропозиції.

Також у Кремлі заявили, що ключовим питанням переговорів щодо американського плану завершення війни є відмова України від вступу до НАТО та її юридичне закріплення. Прессекретар Пєсков зазначив, що Москва очікує підсумкові сигнали після завершення зустрічей США, ЄС і України, а публічних переговорів не планується.

Як повідомляв Главред, США пропонують Україні гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО, але з ультиматумом. Вашингтон стверджує, що пропозицію потрібно прийняти зараз, інакше наступна буде менш вигідною.

Про джерело: ABC News ABC News — американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

