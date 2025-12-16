Рус
У РФ заявили, що мирна угода з Україною "на межі" укладення, але є нюанс

Руслана Заклінська
16 грудня 2025, 12:31
Росія наполягає на низці неприйнятних для України умов.
У РФ заявили, що мирна угода з Україною 'на межі' укладення, але є нюанс
Володимир Путін, Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Ключові тези:

  • Україна та Росія близькі до укладення угоди про припинення війни
  • РФ не піде на компроміс щодо контролю над Кримом та чотирма областями
  • Росія категорично проти присутності іноземних військ в Україні

Україна та Росія перебувають "на межі" укладення угоди про припинення війни. Водночас країна-агресорка наполягає на низці неприйнятних для Києва умов. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков в інтерв'ю ABC News.

"Ми готові до укладення угоди", - заявив Рябков і додав, що сподівається укласти угоду "швидше раніше, ніж пізніше".

Представник МЗС РФ підтвердив, що Кремль не збирається відступати від своїх вимог щодо контролю над окупованими територіями. Рябков заявив, що питання статусу Криму, а також Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей обговоренню не підлягають.

"У нас їх п'ять, і ми не можемо жодною мірою піти на компроміс із цього питання", - сказав він.

Іншою критичною умовою Москви є повна відсутність іноземних військових контингентів на території України після завершення бойових дій. Рябков зазначив, що Росія не прийме присутність сил НАТО, навіть якщо вони перебуватимуть там у рамках міжнародних гарантій безпеки, або як учасники "коаліції охочих".

"Ми в жодному разі не будемо підтримувати, погоджуватися або навіть задовольнятися будь-якою присутністю військ НАТО на території України", - заявив заступник глави МЗС РФ.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чому США тиснуть на Україну в питанні миру - думка експерта

У новій стратегії національної безпеки США війна в Україні подається не через призму українського суверенітету, а з огляду на інтереси Вашингтона у відновленні відносин із Росією. Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач заявив, що це означає, що США можуть намагатися примусити Україну до невигідних умов миру.

Горбач звернув увагу, що в тексті стратегії Україна фактично відсутня як держава - єдине згадування стосується формулювання "українська війна", а не "російська війна", що, на його думку, демонструє погляд на війну з позиції Росії. Він зазначив, що Захід давно вживає подібну термінологію, називаючи війну "українською кризою".

"Таким чином, Україну в принципі не бачать як суб'єкта світової політики. Документ фактично передбачає, що Україну слід якомога швидше і за будь-яку ціну змусити прийняти вимоги росіян, назвати це "мирним врегулюванням", але фактично - капітуляцією. При цьому до Росії не висуваються жодні вимоги", - зазначив він в інтерв'ю Главреду.

Мирний план - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимира Зеленського заявив, що мирний план має бути справедливим для України та запобігати повторній агресії Росії. За його словами, Україна не веде прямого діалогу з РФ, а обговорює її позиції через США. Вшингтон ще не надав офіційної відповіді на оновлені українські пропозиції.

Також у Кремлі заявили, що ключовим питанням переговорів щодо американського плану завершення війни є відмова України від вступу до НАТО та її юридичне закріплення. Прессекретар Пєсков зазначив, що Москва очікує підсумкові сигнали після завершення зустрічей США, ЄС і України, а публічних переговорів не планується.

Як повідомляв Главред, США пропонують Україні гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО, але з ультиматумом. Вашингтон стверджує, що пропозицію потрібно прийняти зараз, інакше наступна буде менш вигідною.

ABC News

ABC News — американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

війна в Україні МЗС Росії війна Росії та України
