Українці можуть витратити "зимову тисячу" на ліки: де і як скористатися допомогою

Дар'я Пшеничник
16 грудня 2025, 09:46оновлено 16 грудня, 11:29
Повний перелік ліків включає понад 14 тис. найменувань.
"Зимову тисячу" можна витратити на медичні препарати / Колаж: Главред, фото: Freepik, УНІАН

  • "Зимову тисячу" можна витратити на українські ліки та медвироби
  • Купівля доступна в аптеках-партнерах і через "Укрпошту"
  • Дозволено понад 14 тис. найменувань, включно з рецептурними за наявності рецепта

Українці, які подали заявку на участь у державній програмі "Зимова підтримка", можуть отримати 1 000 грн і витратити їх, зокрема, на придбання ліків. Подати заявку можна до 24 грудня, а використати кошти - до кінця червня 2026 року, пише ТСН.

Гроші надходять на віртуальну картку:

  • "Національний кешбек" - якщо оформлення відбувалося через застосунок "Дія";
  • спецрахунок "Укрпошти" - якщо заяву подавали у відділенні.

Де можна придбати ліки за "зимову тисячу"

Перелік аптек, що працюють із програмою, оприлюднений на сайті "Зимової єПідтримки". До нього входять великі аптечні мережі, серед яких:

  • "АНЦ"
  • "Подорожник"
  • "Аптека 911"
  • "Бажаємо здоров’я"

У цих аптеках можна розрахуватися віртуальною карткою "Національний кешбек". Частина мереж також дозволяє оформити онлайн-замовлення. Наприклад, в "Аптеці АНЦ" доступна опція отримання товарів через лікомат - автоматичну точку видачі, аналог поштомату.

Які препарати дозволено купувати

За кошти програми можна придбати понад 14 тисяч найменувань українських медичних товарів. До списку входять:

  • дієтичні добавки;
  • медвироби (вата, пластирі, бинти, шприци);
  • засоби від застуди;
  • жарознижувальні та знеболювальні препарати без рецепта;
  • ліки для лікування інфекцій;
  • дерматологічні засоби;
  • препарати для серцево-судинної та нервової системи.

Головна умова - препарат має бути вітчизняного виробництва та входити до програми "Національний кешбек".

Для рецептурних ліків необхідний рецепт від сімейного лікаря. Його виписують за діючою речовиною, а фармацевт підбирає доступний український аналог. Якщо лікар призначив імпортний препарат, пацієнт може попросити заміну на український, який підпадає під програму.

Як отримати ліки через "Укрпошту"

"Зимову тисячу" можна використати і у відділеннях "Укрпошти". Там доступні як окремі лікарські засоби, такі і готові аптечні набори ("Від застуди", "Від температури", "Для спокійного сну", "Турбота про серце" тощо).

Замовлення доставляють у стаціонарні та пересувні відділення по всій країні, включно з прифронтовими територіями. Оплатити можна післяплатою під час отримання.

На сайті "Укрпошта.Аптека" створено спеціальний розділ "Зимова підтримка 2025", де зібрані всі дозволені препарати. Також доступне бронювання ліків за електронним рецептом.

Соцвиплати в Україні - новини за темою

Раніше Главред повідомляв, що з 21 листопада стартував прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн у рамках "Зимової підтримки" для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Також у Мережі з'явилась інформація про те, що уряд нібито згортає програму "Національний кешбек" через відсутність фінансування. Міністерство економіки відреагувало на це та дало власні пояснення.

З 22 листопада у програмі "Національний кешбек" змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші. Ці зміни викликані потребою синхронізувати роботу Національного кешбеку з ініціативою "Зимова підтримка". Обидві ініціативи підлаштували свої категорії витрат для кращої сумісності.

Що таке "тисяча Зеленського"

"Тисяча Зеленського" — це програма фінансової підтримки, започаткована урядом України в рамках заходів для допомоги громадянам під час економічних труднощів. Програма передбачає виплату одноразової допомоги в розмірі 1 000 гривень на певні цілі, зокрема для підтримки споживчої активності серед громадян. Ці кошти можуть бути витрачені на певні категорії товарів або послуг, визначені урядом. Основною метою програми є стимулювання економічної активності, допомога громадянам, які постраждали від економічних криз, а також підтримка малого та середнього бізнесу.

22:04

Колись без них не обходилося жодне місто: зниклі професії УкраїниВідео

21:44

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить нові обмеження на 16 грудняФото

21:42

Як купити авто, яке максимально збереже свою ціну: секретна порада від експертів

