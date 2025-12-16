Що чекає на українських військових після війни - Зеленський назвав два сценарії

Для тих, хто обере залишитися в армії, буде можливість продовжити службу на основі нових контрактів, які фінансуватимуться спільно з міжнародними партнерами.

Що сказав Зеленський:

Після укладення миру військові зможуть повернутися додому

Ті, хто залишиться в армії, продовжать службу за новими контрактами

Контракти фінансуватимуться спільно з міжнародними партнерами як елемент безпекових гарантій

Громадяни України, які на початку вторгнення РФ змінили професію та стали військовими, матимуть право повернутися додому після укладення миру.

Для тих, хто вирішить залишитися в армії, передбачать можливість продовжити службу на основі нових контрактів, що фінансуватимуться спільно з міжнародними партнерами. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції з премʼєр-міністром Нідерландів у вівторок, 16 грудня.

Зеленський підкреслив, що люди, які свідомо змінили фах і навчилися воювати, не зобов’язані залишатися в армії після завершення війни.

"Розраховувати треба на те, що є люди, які змінили професії, які навчилися бути військовими. І вони після війни, це їх право - повернутися додому. Що можуть зробити партнери України разом? Додаткове фінансування, запропонувати нормальні контракти для тих, хто хоче продовжувати служити", - сказав глава держави.

Президент також підкреслив, що "гарантія нашої безпеки - це наша армія, яка буде підтримуватися різними фінансовими форматами, і на це має бути знайдено відповідне міжнародне забезпечення".

Що не так з гарантіями безпеки для України - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт Іван Ступак вважає, що запропоновані нині Україні формати гарантій безпеки є неефективними. На його думку, так званий аналог п’ятої статті НАТО не має реальної сили, а угоди зі США за зразком домовленостей із Південною Кореєю, Японією чи Ізраїлем Києву наразі взагалі не пропонують.

"Коли говорять про аналоги п'ятої статті НАТО, я наводжу приклад з Adidas і Abibas або Rolex і Roleh - оригіналами і підробками. І нам у цьому випадку пропонують саме Abibas і Roleh. Ніхто не знає, як працює сама п'ята стаття НАТО, не кажучи вже про те, що таке її аналог. Це точно не спрацює", - розповів він.

Він пояснює, що справжні гарантії безпеки працюють у рамках американських домовленостей із країнами, які мають значні власні спроможності та стратегічну вагу. Водночас, за його словами, Україні необхідно стати по-справжньому важливою для Вашингтона, аби розраховувати на реальні й ефективні безпекові гарантії.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, у Берліні відбулися дводенні переговори між Україною, США та європейськими партнерами, які дали змогу досягти прогресу в питанні гарантій безпеки для Києва, однак не зняли ключових розбіжностей щодо територіального врегулювання. Американська сторона просуває модель угоди, яку згодом планує представити Росії. В її основі - "безпрецедентні" гарантії безпеки для України в обмін на територіальні компроміси, зокрема щодо частини Донбасу.

Нагадаємо, лідери Європи представили узгоджений план гарантій безпеки для України. Документ передбачає захист повітряного простору і морських шляхів, формування багатонаціональних сил для підтримки України, а також запуск механізму моніторингу припинення вогню у війні Росії проти України під керівництвом Сполучених Штатів.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що альянс зобов'язується надати досить надійні гарантії безпеки для України, щоб Росія більше ніколи не робила спроб нападу на країну.

Читайте також:

