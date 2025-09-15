Бомби РФ вдарили по центру: у Краматорську раптово зросла кількість постраждалих

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено 35 багатоповерхових будинків.

https://glavred.net/war/bomby-rf-udarili-po-centru-v-kramatorske-vnezapno-vozroslo-kolichestvo-postradavshih-10698332.html Посилання скопійоване

Росіяни вдарили по Краматорську / Колаж: Главред, фото: Краматорська міськрада

Що відомо:

Росіяни вдарили ФАБами по центру Краматорська

Внаслідок атаки зруйновані житлові будинки

У Краматорську раптово зросла кількість постраждалих

Російські окупанти атакували Краматорськ ФАБами. Під ударом був центр міста. Про це заяви голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Чотири ФБ-250 вдарили по центральній частині Краматорська. Внаслідок атаки пошкоджено 35 багатоповерхових будинків, три заклади освіти, адміністративні будівлі, банк та магазини.

відео дня

"На місці працюють екстрені служби та комунальники. Управління цивільного захисту Краматорської міської ради спільно з БФ "Янголи спасіння" видають людям будівельні матеріали", - написав Філашкін.

У прокуратурі зазначили, що кількість постраждалих людей зросла до 15.

Масовані удари РФ - думка експерта

Главред писав, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що Росія під час масованих атак на Україну хоче не лише вбивати цивільних, але й залишити українців без тепла та світла.

Цілком ймовірно, що деякі міста України можуть опинитися без опалення та електрики у випадку ракетно-дронових атак.

Атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російська окупаційна армія продовжує масовані атаки по Україні. Головна мета ворога - підірвати моральний дух українців і змусити їх тиснути на владу, щоб та пішла на поступки Кремля.

Раніше повідомлялося, що Росія зосереджена на терорі мирного населення України і вже здатна виробляти близько 30 000 дронів-копій іранських "Шахедів" на рік. До 2026 року вона може подвоїти цей показник.

Напередодні військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко заявив, що в Росії для атак на Україну накопичені дрони всіх трьох типів - Shahed-136, "Гербер" і "Пародія".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред