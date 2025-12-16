Рус
Скільки ще зможе воювати Росія - генерал попередив про плани Кремля щодо війни

Юрій Берендій
16 грудня 2025, 17:09
Апетити Кремля виходять за межі України, а слабка та повільна реакція Європи створює додаткові ризики для країн східного флангу НАТО, зазначив експерт.
Скільки ще зможе воювати Росія - генерал попередив про плани Кремля щодо війни
Генерал розповів, скільки ще зможе воювати Росія та що планує Кремль / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Про що сказав Романенко:

  • Росія зможе вести бойові дії до кінця 2026 року
  • Кремль може готувати вторгнення до країн Балтії та Польщі
  • Європа слабо протидії планам Путіна

Країна-агресорка Росія здатна підтримувати війну в нинішньому темпі орієнтовно до кінця 2026 року, водночас уже зараз Кремль готується до можливого збройного протистояння у 2028 році з окремими державами НАТО. Про це в чаті на Главреді розповів військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

За його словами, під потенційною загрозою можуть опинитися країни Балтії та, ймовірно, Польща. Російське керівництво ще у 2014 і 2022 роках усвідомлювало, що навіть без застосування ядерної зброї її конвенційний військовий потенціал перевищує можливості європейських держав, що й стало підґрунтям для агресії проти Молдови, Грузії та України.

відео дня

"Однак у Путіна є апетити і щодо низки країн НАТО. Це проявляється вже зараз у вигляді групових вторгнень безпілотників у повітряний простір деяких європейських країн, зокрема Польщі. При цьому багато країн навіть не намагалися їх збивати, побоюючись ескалації. А ті, хто наважувався, то збивати виходило лише одиниці російських дронів, тоді як Сили оборони України збивають їх сотнями. Країни східного флангу НАТО зробили висновки і почали готуватися, але цей процес рухається дуже повільно", - вказав він.

Романенко також зазначив, що Москва діє, враховуючи позицію США, які можуть стримувати східноєвропейських партнерів. Такий підхід був характерний для адміністрації Байдена і зберігається за президентства Трампа. При цьому Вашингтон не демонструє готовності активно захищати Європу, через що окремі європейські країни були змушені звертатися до України по допомогу з інструкторами та у створенні спільної системи ППО. Водночас ухвалення рішень у Європі ускладнене необхідністю консенсусу, зокрема через позиції Орбана та Фіцо, що фактично блокує прогрес.

"Ось і виходить, що Росія робить те, що хоче, а європейці слабо цьому протидіють", - резюмує він.

Як може розгортатись війна Росії проти НАТО - думка експерта

Як писав Главред, у разі прямого воєнного зіткнення між Росією та європейськими державами бойові дії розвиватимуться значно динамічніше, ніж в Україні, однак швидкого завершення такого конфлікту очікувати не варто. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він пояснив, що через протистояння з країнами НАТО темп війни буде значно вищим, проте мова не йтиме ані про кілька тижнів, ані про кілька місяців.

За словами експерта, тривалість можливого конфлікту залежатиме від стратегічних намірів європейських держав. Якщо їхні дії обмежаться поверненням захоплених територій і захистом власних кордонів, війна може бути відносно нетривалою. Водночас у разі ухвалення рішення про глибше просування, зокрема з метою зламу режиму Володимира Путіна аж до Москви, бойові дії можуть затягнутися приблизно до двох років.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, якщо бойові дії збережуть нинішній рівень інтенсивності, вже до середини 2026 року економіка Росії може дійти до критичної межі. Таку оцінку озвучив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, який раніше обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ.

Російські війська продовжують спроби захоплення Покровська на Донеччині. Найактивніші дії противник веде на західних підступах до міста, намагаючись просунутися в бік Гришиного. Одночасно окупанти посилюють тиск на південно-східні околиці Мирнограда, повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У разі досягнення мирної угоди щодо завершення війни в Україні Росія може перекинути частину своїх сил на східний фланг НАТО. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, який наголосив, що навіть після встановлення миру в Україні Росія залишатиметься серйозною загрозою для безпеки регіону.

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Ігор Романенко
Військова відповідь на нову агресію РФ: Туск розкрив деталі гарантій для України

