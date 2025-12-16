"Супер токсично і зверхньо": MELOVIN різко відповів ображеній Джамалі

Артист пояснив свою відмову від участі в Нацвідборі-2026.

MELOVIN образив Джамалу / колаж: Главред, фото: instagram.com, Джамала, MELOVIN

Джамала розкритикувала MELOVINа за відмову брати участь у Нацвідборі

Що їй відповів артист

Український співак MELOVIN різко відповів музичній продюсерці Національного відбору на Євробачення-2026 Джамалі, яка визнала його відмову від участі в конкурсі неповагою. Раніше вона заявила, що ображена на артиста.

MELOVIN опублікував фрагмент інтерв'ю співачки у своєму Instagram і не став добирати вирази, щоб позначити своє ставлення до її заяви. Артист написав, що слова Джамали прозвучали зарозуміло, і він не розуміє причин такого ставлення до себе.

MELOVIN відповів Джамалі / скрін з instagram.com, MELOVIN

"Концерт або щось там ла-ла-ла-ла-ла". Джамала, це супер токсично і зарозуміло. Я перестаю розуміти тебе", - висловився співак.

Також він звернувся до прихильників із власною заявою, побажавши всім не боятися говорити "ні", навіть якщо від них очікують зворотного. Артист підкреслив, що на Євробаченні його життя не закінчується.

MELOVIN Євробачення / фото: instagram.com, MELOVIN

"Я бажаю кожному з вас ніколи не боятися сказати "ні", якщо ви в чомусь передумали. Якщо зрозуміли, що не в тому психоемоційному стані. Не соромно сказати "ні". "Євробачення" - це не те, від чого залежить твоє життя", - підсумував MELOVIN.

Джамала / інфографіка: Главред

Про персону: Меловін MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) - український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Мєловін здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

