США поставили Києву ультиматум: щедру пропозицію потрібно прийняти швидко - Politico

Анна Ярославська
16 грудня 2025, 11:38
Вашингтон прагне підштовхнути Київ до швидкого ухвалення угоди для завершення війни.
США запропонували Україні гарантії рівня НАТО і поставили ультиматум - Politico

Головне:

  • США запропонували Україні гарантії безпеки, близькі по суті до статті 5 НАТО
  • Пропозиція супроводжується неформальним ультиматумом
  • Ініціатива стала найчіткішою гарантією безпеки, запропонованою адміністрацією Трампа

США пропонують Україні гарантії безпеки, аналогічні тим, які вона отримувала б у рамках НАТО. Але американська пропозиція супроводжується неявним ультиматумом - її потрібно прийняти зараз, інакше наступна пропозиція не буде такою щедрою.

Як пише Politico, ця пропозиція є найсильнішою та найчіткішою гарантією безпеки, яку адміністрація президента США Дональда Трампа висунула Україні.

"Пропозиція про так звані гарантії, аналогічні до статті 5, пролунала на тлі марафонських переговорів між спеціальним посланцем Стівом Віткоффом, зятем і радником президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером та українськими й європейськими офіційними особами у Берліні, оскільки Вашингтон намагається чинити тиск на Київ, аби той ухвалив умови, що покладуть кінець війні", - ідеться в статті.

Автор статті зазначає, що Зеленський і багато європейських лідерів неохоче йдуть на угоду без явних гарантій безпеки з боку США, побоюючись, що Росія за деякий час може знову здійснити напад. Остання пропозиція США, очевидно, є спробою розвіяти ці побоювання, а також підштовхнути Зеленського до швидких дій.

"Основою цієї угоди, по суті, є справді дуже сильні гарантії, аналогічні до тих, що містяться у статті 5. Ці гарантії не обговорюватимуться вічно. Вони обговорюються просто зараз, якщо буде досягнуто взаємоприйнятної угоди", - заявив високопоставлений американський чиновник.

Другий американський чиновник заявив, що українська делегація була приємно "здивована" готовністю Трампа погодитися на більш жорсткі гарантії безпеки і домогтися їхньої ратифікації Конгресом, щоб вони зберігали чинність і після його президентства.

Що таке 5-та стаття НАТО

Позиція Росії

США очікують, що Росія погодиться на угоду в рамках остаточної угоди, а також дозволить Україні вступити до Європейського союзу. Однак це може виявитися надмірно оптимістичною оцінкою з огляду на відмову Кремля йти на поступки в мирних переговорах. Крім того, Москва поки що не висловила своєї думки щодо жодної з нових угод, що розробляються в Європі в останні кілька днів.

"Ми вважаємо, що Росія в рамках остаточної угоди прийме всі ці умови, які дадуть змогу Україні стати сильною та вільною. Росія в рамках остаточної угоди дала зрозуміти, що вона відкрита для вступу України до ЄС", - заявив другий американський чиновник.

Неясно, коли і як адміністрація Трампа надасть Москві нові подробиці. У понеділок Кремль заявив, що очікує отримати від американської сторони оновлену інформацію про перебіг берлінських переговорів.

На запитання про те, чи можуть переговори завершитися до Різдва, Пєсков відповів, що спроба передбачити потенційні терміни укладення мирної угоди - це "невдячна справа".

Питання окупованих територій

Один з американських чиновників заявив, що переговори були зосереджені на багатьох конкретних територіальних питаннях. За його словами, наразі розробляється, але ще не доопрацьовано пропозицію щодо розподілу Росією та Україною контролю над Запорізькою атомною електростанцією, за якої кожна країна отримуватиме половину енергії, що виробляється нею.

Американські чиновники уникали конкретних деталей щодо того, як вони планують подолати інші розбіжності в територіальних суперечках. Вони заявили, що залишили Зеленському "цікаві ідеї" про те, як це зробити.

Після того як Зеленський відповість на пропозиції, Віткофф і Кушнер обговорять це питання з Росією.

"Ми дуже задоволені досягнутим прогресом, зокрема й щодо територій", - заявив перший чиновник.

Далі США скличуть робочі групи, ймовірно, у Маямі цими вихідними, де військові чиновники ретельно вивчатимуть карти для вирішення територіальних питань, що залишилися.

"Ми вважаємо, що, ймовірно, розв'язали... 90 відсотків проблем у взаємовідносинах України та Росії, але є ще деякі питання, які необхідно врегулювати", - заявив перший американський чиновник.

Мирні переговори і гарантії безпеки для України

Як писав Главред, Сполучені Штати разом з Європою працюють над гарантіями безпеки для України. Як заявив президент США Дональд Трамп, часових обмежень для досягнення миру немає.

У разі нового нападу Росії на Україну США дадуть Кремлю військову відповідь. Це передбачено в гарантіях безпеки, які зараз обговорюються. Таку заяву озвучив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Лідери Європи представили узгоджений план гарантій безпеки для України. Документ передбачає захист повітряного простору і морських шляхів, формування багатонаціональних сил для підтримки України, а також запуск механізму моніторингу припинення вогню у війні Росії проти України під керівництвом Сполучених Штатів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на п'ять документів "мирного плану", які повинен буде затвердити Конгрес США. Частина з них - про гарантії безпеки.

Які гарантії безпеки потрібні Україні - думка військового

Заступник командира Третьої штурмової бригади, підполковник Максим Жорін вважає, що єдиною гарантією безпеки могла б стати присутність військових НАТО або Сполучених Штатів на лінії розмежування. Однак західний світ поки що не показує свою готовність до такого кроку.

"У всіх інших випадках ця історія буде виключно на бажанні росіян - стріляти чи не стріляти, наступати чи не наступати, робити провокації чи не робити. Ми будемо реєструвати, передавати. ООН знову сліпа буде ходити, як у кімнаті без світла, шукати докази. Весь цей цирк буде знову відбуватися", - сказав Жорін.

Про персону: Максим Жорін

Максим Жорін - заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), підполковник ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

