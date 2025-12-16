Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Багато бавився": Козловський розговорився про свою залежність

Христина Трохимчук
16 грудня 2025, 15:44
194
Співак Віталій Козловський розповів про свою проблему.
Віталій Козловський
Віталій Козловський - проблеми з алкоголем / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віталій Козловський, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

  • Віталій Козловський зізнався в залежності
  • Що йому допомогло вийти з цього стану

Український співак Віталій Козловський дав інтерв'ю, в якому розговорився про свою алкогольну залежність. У програмі "33 запитання від Люкс ФМ" він розповів, що допомогло йому вибратися з пастки.

За словами Козловського, в його житті був дуже складний період, коли він забувався алкоголем і не думав про завтрашній день. Він швидко зрозумів, що згубна звичка руйнує його здоров'я.

відео дня
Віталій Козловський про залежність
Віталій Козловський про залежність / скрін із відео

"Це з'явилося в момент чорної кризи, вже в дорослому віці, і тривало недовго. Спочатку це здавалося класним. Але потім зрозумів, що все це вбиває: висушує твій мозок, знищує ментально. Ти тижнями не можеш прийти до тями. Я занадто багато балувався з такою чортівнею. З алкоголем і його різновидами. Я жив для себе як бабка, не думаючи про завтра", - розповів Віталій.

Артист зізнався, що витягнути його з цього стану змогла сім'я. Найбільш значущою подією для нього стало народження сина, яке кардинально змінило його погляд на світ.

Віталій Козловський
Віталій Козловський - син / скрін із відео

"Мене дуже сильно вирівняла сім'я, поява мого сина. Він - мій порятунок. Не дарма я його Оскаром назвав. Це моя нагорода в житті. Він мене мотивує думати не тільки про сьогодні, а й про завтра", - зізнався Козловський.

Інфографіка, Козловський
Віталій Козловський / Інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український співак MELOVIN різко відповів музичній продюсерці Національного відбору на Євробачення-2026 Джамалі, яка вважала його відмову від участі в конкурсі неповагою

Також українська актриса Ольга Сумська несподівано з'явилася в компанії колишнього чоловіка, Народного артиста України Євгена Паперного. Сумська зазначила, що, незважаючи на вік, її перший чоловік сповнений енергії та ентузіазму.

Вас може зацікавити:

Про персону: Віталій Козловський

Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).

Співак має понад 50 нагород і премій, включно з "Піснею року" (2005-2010), "Золотою шарманкою" (2007-2010), "Шлягером року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Віталій Козловський новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Країну атакує жорстка магнітна буря: названо небезпечну для здоров'я дату

Країну атакує жорстка магнітна буря: названо небезпечну для здоров'я дату

17:51Синоптик
Чи вдасться закінчити війну в Україні до Різдва - політолог розкрив два варіанти

Чи вдасться закінчити війну в Україні до Різдва - політолог розкрив два варіанти

17:34Війна
Що чекає на українських військових після війни - Зеленський назвав два сценарії

Що чекає на українських військових після війни - Зеленський назвав два сценарії

17:26Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 16 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Невдачі обійдуть їх стороною: яких знаків зодіаку очікує фінансовий прорив

Невдачі обійдуть їх стороною: яких знаків зодіаку очікує фінансовий прорив

Гороскоп на завтра 17 грудня: Скорпіонам - тріумф, Рибам - страх

Гороскоп на завтра 17 грудня: Скорпіонам - тріумф, Рибам - страх

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить нові обмеження на 16 грудня

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить нові обмеження на 16 грудня

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 грудня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 грудня (оновлюється)

Останні новини

17:51

Країну атакує жорстка магнітна буря: названо небезпечну для здоров'я дату

17:50

"Кричав на весь ліс": чоловік в Україні знайшов 1500-літній скарб, що там булоВідео

17:46

В Україні може з’явитися новий податок – про що йдеться

17:36

"Не хотів давати згоду": Леся Нікітюк зробила велику послугу Степану ГізіВідео

17:34

Чи вдасться закінчити війну в Україні до Різдва - політолог розкрив два варіанти

Що буде з війною у 2026 році, та чи готує РФ обстріл на Новий рік – прогноз генерала РоманенкаЩо буде з війною у 2026 році, та чи готує РФ обстріл на Новий рік – прогноз генерала Романенка
17:32

Колись було найбільшим в Європі: де знаходиться найдовше село в Україні

17:26

Що чекає на українських військових після війни - Зеленський назвав два сценарії

17:10

Експерт  про уражений підводний човен: СБУ створює "морську бавовну" нового рівня

17:09

Скільки ще зможе воювати Росія - генерал попередив про плани Кремля щодо війни

Реклама
16:55

Проблема не в генерації: експерт назвав причину складних графіків відключень

16:27

План засекретили - розкрито, коли війська країн-союзників можуть з'явитись в Україні

16:23

Євро рекордно подорожчав, долар різко обвалився: новий курс валют на 17 грудня

16:06

Їх можна впевнено переводити на газ: рейтинг надійних та "вічних" німецьких авто

15:59

Великий пакет військової допомоги від Британії: які системи отримають ЗСУ

15:51

"Не можуть потягнути і слинку ковтають": Анна Саліванчук зізналася, чи ходить на побачення після розлучення

15:45

Одна річ, яку потрібно покласти в кишеню: прикмети на свято 17 грудня

15:45

Українцям рекомендують у грудні розкладати вату на кухні: для чого

15:44

"Багато бавився": Козловський розговорився про свою залежність

15:36

"Нам буде непросто": генерал назвав дату і сценарій припинення бойових дійВідео

15:30

Відома українська акторка перенесла життєво необхідну операцію

Реклама
15:19

Як українка стала останньою принцесою Кореї - випадкова зустріч змінила історіюВідео

15:18

Поступки Кремлю: генерал пояснив, чому "обмін територій на мир" не спрацює

15:10

Гороскоп Таро на завтра 17 грудня: Левам - зміни, Терезам - стабільність

15:07

Українцям доведеться розщедритись: у скільки обійдеться новорічний стіл-2026

14:42

У Генштабі відповіли, чи є загроза широкомасштабного наступу на Чернігівську область

14:23

"Путіну байдуже": Зеленський озвучив реальні щомісячні втрати Росії

14:17

Дочка Заворотнюк ховає фігуру після пологів: показалася на пляжі

14:12

"Супер токсично і зверхньо": MELOVIN різко відповів ображеній Джамалі

13:39

"Мінуси" будуть і вдень, і вночі: відома дата значного похолодання в Україні

13:34

Продукти, за якими стояли ночами: що в СРСР було справжнім дефіцитом

13:32

Ворог намагається прорватися до двох ключових міст: у ДШВ розкрили ситуацію на фронті

13:16

"Незабутня пара": Ольга Сумська з'явилася в обіймах колишнього чоловікаВідео

13:09

У Путіна відповіли на ідею різдвяного перемир'я й відзначилися порцією цинізму

12:48

Росія може перекинути війська до кордону іншої країни: ЗМІ розкрили загрозу

12:36

Світло лише 2-4 години на добу: названо міста, що опиняться під ударом взимку

12:35

Лідер за пестицидами: яку ягоду потрібно мити особливо ретельно

12:31

У РФ заявили, що мирна угода з Україною "на межі" укладення, але є нюанс

12:30

Енергосистема під постійними ударами РФ: де найскладніша ситуація зі світлом

12:23

Кіномікс для новорічного настрою: топ-5 найкращих фільмів усіх часів

12:22

Джамала зробила заяву про артистів, для яких можуть змінити правила Нацвідбору - деталі

Реклама
12:05

Люди назвали 5 причин, чому не варто купувати сонячні панелі

11:58

Не лише без світла, а й без води: названо місто, де ситуація може погіршитись

11:38

США поставили Києву ультиматум: щедру пропозицію потрібно прийняти швидко - Politico

11:32

Як очистити мікрохвильовку всього за 5 хвилин: лайфхак, який точно спрацюєВідео

11:30

Нові деталі у справі про вбивство Парубія: знайдено пістолет та нові докази

11:24

"Небезпеки вони не відчували": у ВМС розкрили, як вдалося підірвати субмарину РФ

11:21

Що відомо про дружин Степана Гіги: шкільне кохання і 20-річний шлюбВідео

10:58

Росіяни здаються в полон: військовий заявив про успішну зачистку важливого міста

10:55

Платіжок стає більше: чому деяким українцям виставлять ще один рахунок за газ

10:23

Військова відповідь на нову агресію РФ: Туск розкрив деталі гарантій для України

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти