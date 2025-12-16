"Багато бавився": Козловський розговорився про свою залежність

Ви дізнаєтеся:
- Віталій Козловський зізнався в залежності
- Що йому допомогло вийти з цього стану
Український співак Віталій Козловський дав інтерв'ю, в якому розговорився про свою алкогольну залежність. У програмі "33 запитання від Люкс ФМ" він розповів, що допомогло йому вибратися з пастки.
За словами Козловського, в його житті був дуже складний період, коли він забувався алкоголем і не думав про завтрашній день. Він швидко зрозумів, що згубна звичка руйнує його здоров'я.
"Це з'явилося в момент чорної кризи, вже в дорослому віці, і тривало недовго. Спочатку це здавалося класним. Але потім зрозумів, що все це вбиває: висушує твій мозок, знищує ментально. Ти тижнями не можеш прийти до тями. Я занадто багато балувався з такою чортівнею. З алкоголем і його різновидами. Я жив для себе як бабка, не думаючи про завтра", - розповів Віталій.
Артист зізнався, що витягнути його з цього стану змогла сім'я. Найбільш значущою подією для нього стало народження сина, яке кардинально змінило його погляд на світ.
"Мене дуже сильно вирівняла сім'я, поява мого сина. Він - мій порятунок. Не дарма я його Оскаром назвав. Це моя нагорода в житті. Він мене мотивує думати не тільки про сьогодні, а й про завтра", - зізнався Козловський.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що український співак MELOVIN різко відповів музичній продюсерці Національного відбору на Євробачення-2026 Джамалі, яка вважала його відмову від участі в конкурсі неповагою
Також українська актриса Ольга Сумська несподівано з'явилася в компанії колишнього чоловіка, Народного артиста України Євгена Паперного. Сумська зазначила, що, незважаючи на вік, її перший чоловік сповнений енергії та ентузіазму.
Вас може зацікавити:
- Що відомо про дружин Степана Гіги: шкільне кохання та 20-річний шлюб
- "Незабутня пара": Ольга Сумська постала в обіймах колишнього чоловіка
- Дочка Заворотнюк ховає фігуру після пологів: показалася на пляжі
Про персону: Віталій Козловський
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має понад 50 нагород і премій, включно з "Піснею року" (2005-2010), "Золотою шарманкою" (2007-2010), "Шлягером року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред