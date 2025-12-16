"Багато бавився": Козловський розговорився про свою залежність

Співак Віталій Козловський розповів про свою проблему.

Український співак Віталій Козловський дав інтерв'ю, в якому розговорився про свою алкогольну залежність. У програмі "33 запитання від Люкс ФМ" він розповів, що допомогло йому вибратися з пастки.

За словами Козловського, в його житті був дуже складний період, коли він забувався алкоголем і не думав про завтрашній день. Він швидко зрозумів, що згубна звичка руйнує його здоров'я.

"Це з'явилося в момент чорної кризи, вже в дорослому віці, і тривало недовго. Спочатку це здавалося класним. Але потім зрозумів, що все це вбиває: висушує твій мозок, знищує ментально. Ти тижнями не можеш прийти до тями. Я занадто багато балувався з такою чортівнею. З алкоголем і його різновидами. Я жив для себе як бабка, не думаючи про завтра", - розповів Віталій.

Артист зізнався, що витягнути його з цього стану змогла сім'я. Найбільш значущою подією для нього стало народження сина, яке кардинально змінило його погляд на світ.

"Мене дуже сильно вирівняла сім'я, поява мого сина. Він - мій порятунок. Не дарма я його Оскаром назвав. Це моя нагорода в житті. Він мене мотивує думати не тільки про сьогодні, а й про завтра", - зізнався Козловський.

Про персону: Віталій Козловський Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має понад 50 нагород і премій, включно з "Піснею року" (2005-2010), "Золотою шарманкою" (2007-2010), "Шлягером року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

