Нові деталі у справі про вбивство Парубія: знайдено пістолет та нові докази

Дар'я Пшеничник
16 грудня 2025, 11:30
Для вчинення злочину кілер використав пістолет Макарова.
Парубий убийство
Знайдено пістолет та нові докази у справі про вбивство Андрія Парубія / Колаж: Главред, фото: СБУ, Руслан Кравченко/Telegram

Головне:

  • У справі про вбивство Андрія Парубія слідчі знайшли пістолет
  • Підозрюваному додатково інкримінували державну зраду та глорифікацію збройної агресії Росії
  • Фігурант діяв в інтересах російських спецслужб і передавав ворогу дані про ЗСУ

Правоохоронці повідомили про суттєвий прорив у розслідуванні вбивства народного депутата України Андрія Парубія, яке сталося 30 серпня. Слідству вдалося знайти пістолет, з якого було смертельно поранено парламентаря.

Про нові обставини справи заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, вилучення зброї та поява додаткових доказів дали змогу розширити кваліфікацію злочинів, інкримінованих підозрюваному.

відео дня

Як з’ясували слідчі, саме з цього пістолета було здійснено вбивство. Зброю фігурант намагався приховати, облаштувавши спеціальний схрон. Окрім умисного вбивства, чоловікові додатково закидають державну зраду, а також виправдовування і глорифікацію збройної агресії Росії проти України.

Нові докази зв'язку з РФ

Крім цього, у ході слідчо-оперативних дій отримано відеозапис, на якому кілер облаштовує схрон з пістолетом у лісовій місцевості та "звітує" про це своєму кураторові з РФ.

За попередніми даними, знайдену зброю у подальшому планували використати для вчинення інших замовних убивств на території України, пише СБУ.

Також під час розслідування встановлено, що фігурант виправдовував збройну агресію РФ та заперечував воєнні злочини росіян, зокрема у період тимчасової окупації Бучі.

У прокуратурі нагадали, що раніше чоловікові вже оголосили підозру за незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя народного депутата. За версією слідства, злочин був ретельно спланований: фігурант тривалий час відстежував маршрути та місця перебування Парубія, отримав вогнепальну зброю від кураторів із РФ і 30 серпня здійснив вісім пострілів, від яких депутат загинув на місці.

Слідчі дії тривають. Наразі правоохоронці зосереджені на встановленні всіх обставин злочину, можливих співучасників, а також каналів координації дій підозрюваного.

Вбивство Парубія - що відомо

Нагадаємо, 30 серпня у Львові, близько полудня, сталася стрілянина в одному з районів міста. Правоохоронці з’ясували, що постраждалий загинув ще до приїзду медиків. Загиблим виявився Андрій Парубій - народний депутат України та колишній голова Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство політика було ретельно сплановане заздалегідь. Для розслідування цієї резонансної справи задіяні всі необхідні сили.

Як повідомляв Главред, у ніч на 1 вересня поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 52-річний мешканець Львова. Зараз із ним проводяться слідчі дії, йому оголошено про підозру.

За даними правоохоронців, чоловік тривалий час стежив за політиком, ретельно готувався до злочину і 30 серпня, замаскувавшись під кур’єра, здійснив напад на Парубія у Львові. Після 8 пострілів він намагався приховати сліди і втекти, проте був знайдений та затриманий через 36 годин. Слідство заявило, що у вбивстві простежується російський слід.

Про джерело: Руслан Кравченко

Руслан Кравченко - український прокурор, учасник російсько-української війни. Голова Київської обласної державної адміністрації з 10 квітня 2023 року. Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Андрій Парубій новини України вбивство
США поставили Києву ультиматум: щедру пропозицію потрібно прийняти швидко - Politico

Нові деталі у справі про вбивство Парубія: знайдено пістолет та нові докази

"Небезпеки вони не відчували": у ВМС розкрили, як вдалося підірвати субмарину РФ

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO.

