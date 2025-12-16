Великий пакет військової допомоги від Британії: які системи отримають ЗСУ

Лондон спільно з міжнародними партнерами працює над зміцненням обороноздатності України та забезпеченням миру.

https://glavred.net/world/bolshoy-paket-voennoy-pomoshchi-ot-britanii-kakie-sistemy-poluchat-vsu-10724642.html Посилання скопійоване

Велика Британія виділяє Україні майже 685 млн євро для посилення протиповітряної оборони / Колаж: Главред, фото: US Army, x.com/JohnHealey_MP

Коротко:

Британія виділяє Україні 685 млн євро на ППО

Пакет включає системи ППО, ракети та автоматизовані турелі

Оголошення відбулося під час зустрічі у форматі "Рамштайн"

Велика Британія оголосила про масштабний пакет військової допомоги Україні у сфері протиповітряної оборони на суму майже 685 млн євро. Про це повідомив міністр оборони Британії Джон Гілі, інформує Sky News.

"Київ отримає системи ППО, ракети та автоматизовані турелі для збивання безпілотників. Українці продовжують боротися з величезною мужністю – як військові, так і цивільні", – зазначив Гілі. відео дня

Міністр оборони також наголосив, що інвестиції Великої Британії у 600 млн фунтів стерлінгів (близько 685 млн євро) є критичною допомогою для захисту українських міст, сіл та енергетичної інфраструктури від нападів Росії.

Гілі підкреслив, що Лондон разом із міжнародними партнерами працює над наданням Україні життєво важливої оборонної підтримки, аби зміцнити її позиції та забезпечити мир у майбутньому.

Експертна оцінка підтримки України

Політолог і голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко оцінює підтримку України західними партнерами як стабільну та масштабну. На його думку, ключовим стратегічним союзником країни залишається Європейський Союз, який забезпечує не лише фінансову, а й суттєву військову допомогу.

"Україна закуповує американську зброю за кошти ЄС. Під час зустрічі у Вашингтоні 18 серпня обговорювався обсяг військових закупівель на 90–100 млрд доларів. Йдеться про зброю стримування, яка слугує довгостроковою гарантією безпеки для України. Така масштабна підтримка партнерів значно ускладнює Росії здобути перемогу у війні", — підкреслив Фесенко.

Експерт додає, що координація дій ЄС та США у сфері озброєнь створює додаткові гарантії безпеки та демонструє, що Захід продовжує стратегічно інвестувати в обороноздатність України.

Допомога для України - новини за темою

Як повідомляв Главред, найближчими днями Франція надасть Україні нову військову допомогу. Йдеться про винищувачі Mirage та ракети Aster. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час онлайн-звернення до лідерів Коаліції охочих.

Крім того, Україна підписала угоду зі Швецією про придбання від 100 до 150 багатоцільових винищувачів Gripen. Президент Зеленський та прем’єр Швеції Крістерссон домовилися про наміри постачання літаків, які дозволять зміцнити повітряні сили України.

Нагадаємо, що Іспанія планує ухвалити новий пакет допомоги Україні загальною вартістю 615 млн євро. Про це під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Читайте також:

Про джерело: Sky News Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред