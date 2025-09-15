Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україна перемагає РФ - Келлог зробив гучну заяву про хід війни та розкрив деталі

Юрій Берендій
15 вересня 2025, 12:32
386
Путін перебільшує силу своєї армії, яка ціною надвеликих втрат просувається "на метри" на Донеччині та фактично програє у війні, зазначив Келлог.
Україна перемагає РФ - Келлог зробив гучну заяву про хід війни та розкрив деталі
Келлог зробив гучну заяву про хід війни / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що сказав Келлог:

  • Росія не перемагає у війні проти України
  • Ціна просування росіян на Донеччині надзвичайно висока, йдеться про рух "на метри"
  • Армія РФ не така сильна, як заявляє Путін

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог зазначив, що Росія насправді не має перемог на полі бою. Про це він заявив під час пресконференції у Києві, передає Clash Report.

За його словами, саме це питання американський лідер задавав йому перед самітом із Путіним на Алясці

відео дня

"Чи перемагає Росія? Це чудове запитання, тому що його мені поставив президент Трамп в Овальному кабінеті приблизно шість тижнів тому. Те саме запитання. І я рішуче відповів: "Пане президенте, не слухайте тільки мене. Ваш голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн чекає зовні. Він стоїть біля автомобіля. Запросіть його, спитайте його про це. Він ваш головний військовий радник", - зазначив Келлог.

Дивіться відео заяви Келлога про війну Росії проти України:

Україна перемагає РФ - Келлог зробив гучну заяву про хід війни та розкрив деталі
/ Фото: скріншот

Він підкреслив, що і він, і Кейн донесли до Трампа однакову думку про те, що про жодну перемогу Росії мови не йде.

Келлог наголосив, що попри заяви Путіна, насправді Росія цю війну програє.

"Якби Путін перемагав, він був би у Києві, на захід від Дніпра, в Одесі і змінив би уряд. Насправді Росія програє цю війну", - вказує він.

Келлог зауважив, що російські війська можуть заявляти про просування на Донбасі чи під Донецьком, але фактично мова йде лише про рух на метри, а не кілометри. При цьому ціна такого "успіху" надзвичайно висока — втрати перевищують мільйон убитих і поранених. Для порівняння, СРСР залишив Афганістан із втратами у 18 тисяч, США втратили у В’єтнамі 65 тисяч, тоді як нинішні цифри Росії співмірні з масштабами Другої світової війни.

Він підкреслив, що підрозділи першої лінії, які РФ кидала на захоплення Києва на початку вторгнення, практично знищені. Зараз Росія вже використовує другу, третю і навіть четверту "хвилю" командирів, а на фронт повертають танки зі складів і навіть музеїв. Великі наступальні дії ворог вести не може, оскільки українські сили їх зупиняють і завдають серйозних втрат.

Келлог підкреслив, що сучасна Росія суттєво відрізняється від колишнього СРСР, звернувши окрему увагу на ядерну риторику Кремля. Він нагадав, що ядерну зброю мають не лише РФ, а й США, Велика Британія та Франція.

"Це не та Росія, не той Радянський Союз, який я знав у розпал Холодної війни. Це інша Росія. Вони багато говорять, але якби я був Путіним, я б дуже хвилювався. Путін іноді брязкає своїм ядерним озброєнням, але США, Велика Британія та Франція теж є ядерними державами", - підкреслив Келлог.

Спецпредставник президента США розповів, що в Овальному кабінеті обговорювалося питання про нібито "першість" російських військових, але він наголосив, що армія РФ зовсім не така сильна, як її намагається представити Путін.

"Вони говорили про "пріоритет" російських військових. Я сказав: "Ми б їм надерли дупу", - зазначив Келлог.

Келлог відзначив мужність українських військових і заявив, що підстав для страху перед російською армією немає.

"Я не вірю, що вони мають здатність дійти до Берліна чи кудись ще", - резюмував він.

Україна перемагає РФ - Келлог зробив гучну заяву про хід війни та розкрив деталі
/ Інфографіка: Главред

Які плани військ РФ на осінь - думка експерта

Як писав Главред, росіяни продовжують застосовувати тактику "тисячі порізів". Паралельно з наступом на Донеччину вони прагнуть розтягнути українські резерви й на інших напрямках. Про це заявив військово-політичний аналітик і співголова ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

За його словами, окупанти не зосередяться лише на Донбасі — вони намагатимуться взяти під контроль Запорізьку область і потенційно дестабілізувати ситуацію на Херсонщині, зокрема шляхом імітації масштабної десантної операції.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські захисники звільнили село Панківка разом із навколишніми територіями у Покровському районі Донеччини. Про це повідомили в пресслужбі 1-го корпусу НГУ "Азов".

Водночас у Росії виробництво ударних і розвідувальних дронів стало головним пріоритетом для Володимира Путіна. В Росії щороку випускають близько 30 тисяч "Шахедів", і до 2026 року цей показник може зрости вдвічі. За даними The New York Times, атаки російських військ на Україну стають дедалі потужнішими та складнішими, через що мобільним групам ППО важко протидіяти масовим запускам дронів і хибним цілям.

Тим часом сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав європейські країни підтримати пропозицію президента США Дональда Трампа щодо введення високих мит проти держав, які продовжують купувати російські енергоносії. За його словами, йдеться про Китай та Індію.

Інші новини:

Про персону: Кіт Келлог

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Кіт Келлог
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Рішення про закінчення війни ухвалюватиметься не в Кремлі": хто може зупинити Путіна

"Рішення про закінчення війни ухвалюватиметься не в Кремлі": хто може зупинити Путіна

13:15Світ
Україна перемагає РФ - Келлог зробив гучну заяву про хід війни та розкрив деталі

Україна перемагає РФ - Келлог зробив гучну заяву про хід війни та розкрив деталі

12:32Війна
Лукашенко спробує піти з-під впливу РФ, щойно відчує слабкість Путіна - Усов

Лукашенко спробує піти з-під впливу РФ, щойно відчує слабкість Путіна - Усов

12:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Чи потрібно відбудовувати Каховську ГЕС — в Україні поставили крапку в питанні

Чи потрібно відбудовувати Каховську ГЕС — в Україні поставили крапку в питанні

Карта Deep State онлайн за 15 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чому не можна прибирати 15 вересня: суворі прикмети і заборони

Чому не можна прибирати 15 вересня: суворі прикмети і заборони

Зіркова тенісистка Світоліна вперше засвітила обличчя доньки

Зіркова тенісистка Світоліна вперше засвітила обличчя доньки

Останні новини

13:20

В Україні оновили тести з ПДР: що тепер запитують на іспиті

13:15

"Рішення про закінчення війни ухвалюватиметься не в Кремлі": хто може зупинити Путіна

13:06

Найпопулярніший детектив на Netflix: цей фільм полюбився українським кіноманам

13:04

Охорона Порошенка влаштувала серйозне ДТП з перекиданням в Одесі (фото)

12:59

"Є велика проблема": історик розкрив секрет Говерли та що означає її назваВідео

Рішення про завершення війни ухвалюватиме не Кремль: Пендзин – про те, хто поставить крапкуРішення про завершення війни ухвалюватиме не Кремль: Пендзин – про те, хто поставить крапку
12:47

Що дивиться Святослав Вакарчук: топ-5 улюблених фільмів фронтмена Океану ЕльзиВідео

12:46

Без одного учасника: зірки "Євробачення-2025" викликали чутки про розпад групиВідео

12:45

Жаба тисне: п'ять знаків зодіаку, які заздрять успіху інших

12:34

По смаку не поступляться м'ясним: рецепт котлет з крабових паличок за 10 хвилин

Реклама
12:32

Україна перемагає РФ - Келлог зробив гучну заяву про хід війни та розкрив деталіВідео

12:30

У Кремлі пригрозили війною країнам НАТО: у чому причина

12:00

Лукашенко спробує піти з-під впливу РФ, щойно відчує слабкість Путіна - Усов

11:57

Швидко пристосувалася: Forbes пояснив, чому санкції не зупинили економіку РФ

11:50

Зустрічаються дуже рідко: Гордон засвітив Аллу Пугачову на унікальному фото

11:48

Українські військові просунулися на Донбасі та звільнили населений пункт: подробиці

11:37

"Єдиний спосіб": економіст оцінив, чи здатні США обрушити економіку РФ

11:35

Запасу міцності немає: Пендзин сказав, як стагнація в РФ вплине на війну

11:29

"Альтернативи немає": за якої умови Китай може змусити Росію припинити війну

11:23

Пил в оселі зникне назавжди: допоможе один натуральний засіб

11:18

Китайський гороскоп на завтра 16 вересня: Драконам - стрес, Змеям - сюрприз

Реклама
10:51

Чому 16 вересня не можна вирушати в далеку дорогу: яке церковне свято

10:47

РФ будує імперію дронів, атак буде більше: у NYT попередили Київ про нову загрозу

10:43

Санкції не працюють - в США готові зробити наступний крок проти Росії, але є умова

10:34

Провалив важливий тест: у нових iPhone 17 знайшли серйозний недолік

10:18

РФ накопичує війська біля Сіверська: військова повідомила, чи зайшов ворог в місто

10:17

Вночі швидка забрала: зірка "МайстерШеф" опинилась в лікарні з дитиною

10:13

"РФ переносить військові дії в Європу": чому Трамп підіграє ПутінуВідео

09:57

У росіян почнуть вилучати гроші через війну проти України: що задумали в Кремлі

09:46

Наліт дронів на Польщу - це радянська школа провокаційПогляд

09:40

Андрій Білецький: Росія продовжує красти наші технологічні рішення та масштабувати їх

09:13

РФ вдарила по аграріях, які збирали врожай: 12 осіб поранено, техніку пошкодженоФото

09:12

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 вересня (оновлюється)

09:00

Очікується різкий скачок: в Україні ледь не на 50% подорожчає важливий продукт

08:43

РФ вдарила по Дніпропетровщині та Запоріжжю: є загиблий, поранені та руйнуванняФото

08:24

Карта Deep State онлайн за 15 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

Лише перший крок: в ISW пояснили небезпеку для країн НАТО після атак дронів РФ

07:36

Ультиматум Європі: Трамп поставив умову для нових санкцій проти РосіїВідео

07:10

Які п’ять слів заховано на малюнку: треба бути "генієм загадок", щоб дати відповідь

06:47

"Вони ненавидять одне одного": Трамп готовий особисто втрутитися в переговори Путіна і ЗеленськогоВідео

06:20

Чому політика Трампа веде до поразки демократійПогляд

Реклама
05:55

Найсильніший шторм накрив країну: Україна під атакою 5-бальної магнітної бурі

05:39

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти літеру Y

04:30

Знак від Всесвіту: шість знаків зодіаку отримають цінний шанс 15 вересня

04:00

Наслідки потужніші, ніж від санкцій: Зеленський висловився про удари по РФ

03:32

РФ націлилась ще на дві області, крім Донеччини: розкрито плани ворога на осінь

02:30

Китай готується до підкорення Місяця: що відомо про пілотовану місію

01:53

"Безрозсудна ескалація": в ЄС різко відреагували на інцидент з дроном РФ у Румунії

01:30

Хатка, яку збудував собі Джорджо: кому легендарний Армані заповів свої багатства

01:00

Імперські ілюзії Путіна розваляться: експерти назвали головну умову закінчення війни

14 вересня, неділя
23:50

Спільні маневри у Білорусі: експерт розповів, чи є загроза повторення сценарію

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти