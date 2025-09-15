Україна перемагає РФ - Келлог зробив гучну заяву про хід війни та розкрив деталі

Путін перебільшує силу своєї армії, яка ціною надвеликих втрат просувається "на метри" на Донеччині та фактично програє у війні, зазначив Келлог.

Келлог зробив гучну заяву про хід війни / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що сказав Келлог:

Росія не перемагає у війні проти України

Ціна просування росіян на Донеччині надзвичайно висока, йдеться про рух "на метри"

Армія РФ не така сильна, як заявляє Путін

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог зазначив, що Росія насправді не має перемог на полі бою. Про це він заявив під час пресконференції у Києві, передає Clash Report.

За його словами, саме це питання американський лідер задавав йому перед самітом із Путіним на Алясці

"Чи перемагає Росія? Це чудове запитання, тому що його мені поставив президент Трамп в Овальному кабінеті приблизно шість тижнів тому. Те саме запитання. І я рішуче відповів: "Пане президенте, не слухайте тільки мене. Ваш голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн чекає зовні. Він стоїть біля автомобіля. Запросіть його, спитайте його про це. Він ваш головний військовий радник", - зазначив Келлог.

Він підкреслив, що і він, і Кейн донесли до Трампа однакову думку про те, що про жодну перемогу Росії мови не йде.

Келлог наголосив, що попри заяви Путіна, насправді Росія цю війну програє.

"Якби Путін перемагав, він був би у Києві, на захід від Дніпра, в Одесі і змінив би уряд. Насправді Росія програє цю війну", - вказує він.

Келлог зауважив, що російські війська можуть заявляти про просування на Донбасі чи під Донецьком, але фактично мова йде лише про рух на метри, а не кілометри. При цьому ціна такого "успіху" надзвичайно висока — втрати перевищують мільйон убитих і поранених. Для порівняння, СРСР залишив Афганістан із втратами у 18 тисяч, США втратили у В’єтнамі 65 тисяч, тоді як нинішні цифри Росії співмірні з масштабами Другої світової війни.

Він підкреслив, що підрозділи першої лінії, які РФ кидала на захоплення Києва на початку вторгнення, практично знищені. Зараз Росія вже використовує другу, третю і навіть четверту "хвилю" командирів, а на фронт повертають танки зі складів і навіть музеїв. Великі наступальні дії ворог вести не може, оскільки українські сили їх зупиняють і завдають серйозних втрат.

Келлог підкреслив, що сучасна Росія суттєво відрізняється від колишнього СРСР, звернувши окрему увагу на ядерну риторику Кремля. Він нагадав, що ядерну зброю мають не лише РФ, а й США, Велика Британія та Франція.

"Це не та Росія, не той Радянський Союз, який я знав у розпал Холодної війни. Це інша Росія. Вони багато говорять, але якби я був Путіним, я б дуже хвилювався. Путін іноді брязкає своїм ядерним озброєнням, але США, Велика Британія та Франція теж є ядерними державами", - підкреслив Келлог.

Спецпредставник президента США розповів, що в Овальному кабінеті обговорювалося питання про нібито "першість" російських військових, але він наголосив, що армія РФ зовсім не така сильна, як її намагається представити Путін.

"Вони говорили про "пріоритет" російських військових. Я сказав: "Ми б їм надерли дупу", - зазначив Келлог.

Келлог відзначив мужність українських військових і заявив, що підстав для страху перед російською армією немає.

"Я не вірю, що вони мають здатність дійти до Берліна чи кудись ще", - резюмував він.

Які плани військ РФ на осінь - думка експерта

Як писав Главред, росіяни продовжують застосовувати тактику "тисячі порізів". Паралельно з наступом на Донеччину вони прагнуть розтягнути українські резерви й на інших напрямках. Про це заявив військово-політичний аналітик і співголова ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

За його словами, окупанти не зосередяться лише на Донбасі — вони намагатимуться взяти під контроль Запорізьку область і потенційно дестабілізувати ситуацію на Херсонщині, зокрема шляхом імітації масштабної десантної операції.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські захисники звільнили село Панківка разом із навколишніми територіями у Покровському районі Донеччини. Про це повідомили в пресслужбі 1-го корпусу НГУ "Азов".

Водночас у Росії виробництво ударних і розвідувальних дронів стало головним пріоритетом для Володимира Путіна. В Росії щороку випускають близько 30 тисяч "Шахедів", і до 2026 року цей показник може зрости вдвічі. За даними The New York Times, атаки російських військ на Україну стають дедалі потужнішими та складнішими, через що мобільним групам ППО важко протидіяти масовим запускам дронів і хибним цілям.

Тим часом сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав європейські країни підтримати пропозицію президента США Дональда Трампа щодо введення високих мит проти держав, які продовжують купувати російські енергоносії. За його словами, йдеться про Китай та Індію.

Про персону: Кіт Келлог Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

