"Нам буде непросто": генерал назвав дату і сценарій припинення бойових дій

Юрій Берендій
16 грудня 2025, 15:36
Військовий експерт назвав можливі строки припинення війни, наголосивши на неминучості складних компромісів і вирішенні системних проблем України.
'Нам буде непросто': генерал назвав дату і сценарій припинення бойових дій
Генерал назвав дату і сценарій припинення бойових дій / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Про що сказав Романенко:

  • Бойові дії у війні Росії проти України можуть припинитись в 2026 році
  • Доведеться піти на важкі компроміси
  • Україна має виконати ряд "домашніх завдань"

Війна Росії проти України може припинитись вже в 2026 році, однак, українське суспільство має готуватися до складних рішень і системних змін. Про це в чаті на Главреді розповів військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

"Найбільш імовірно, що бойові дії будуть припинені в 2026 році, і потрібно буде йти на важкі компроміси. А якщо врахувати, що у нас в державі не виконуються свої "домашні завдання" щодо забезпечення та підтримки Сил оборони України, нам буде непросто", - наголосив він.

Романенко наголосив, що під "домашніми завданнями" насамперед має на увазі справедливу й ефективну мобілізацію. З 2022 року, за його оцінкою, цей процес був спотворений і фактично і перетворений на "бусифікацію".

Він також звернув увагу, що економіка так і не перейшла на воєнний режим, адже відсутній повноцінний трудовий фронт і масове залучення громадян до роботи на оборонних підприємствах. Водночас, незалежно від ставлення до цих кроків, для їх реалізації держава має діяти як механізм примусу, що в умовах війни працює в інтересах більшості суспільства.

Крім того, Романенко зазначив, що у разі паузи в бойових діях для ротації та заміни військових, які воюють із 2014 року або долучилися пізніше, знадобиться від 300 до 500 тисяч громадян.

"Це серйозна кількість. А якщо врахувати, що у нас в країні з 2022 року велася неправильна інформаційна кампанія щодо мобілізації, з цим будуть великі проблеми", - резюмував він.

Дивіться відео, в якому генерал Романенко розповів, якими будуть нові цілі Росії після Покровська, чи чекати на масовані обстріли на Різдво і Новий рік, а також що буде з війною у 2026 році:

Коли може закінчитись війна Росії проти України - прогноз нардепа

Як писав Главред, за словами народного депутата від фракції "Слуга народу" та члена парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Федора Веніславського, війна Росії проти України може завершитися наприкінці 2025 року або на початку весни 2026-го.

Він також зазначив, що після переговорів між президентами України та США, а згодом — за участю європейських партнерів, терміни припинення дій можуть значно скоротитися й обчислюватися вже тижнями. На його думку, процес рухається саме в цьому напрямку, хоча конкретна дата завершення війни може припасти як на грудень поточного року, так і на лютий чи березень наступного.

"Але це точно короткострокова, а не довгострокова перспектива. Війна не буде точно тривати роками", - сказав він в інтерв'ю Телеграфу

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Генеральному штабі ЗСУ зазначають, що станом на грудень 2025 року ймовірність наступу російських військ на Чернігівську область є низькою. Протягом останніх трьох місяців не зафіксовано змін ані в чисельності, ані в складі угруповань РФ, так само немає ознак створення наступальних сил.

Водночас у війні проти України Росія зазнає значних втрат. За словами президента Володимира Зеленського, щомісяця армія країни-агресора втрачає близько 30 тисяч військових, ідеться саме про загиблих, а не поранених.

Крім того, Москва відмовилася від ідеї різдвяного перемир’я, запропонованого канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. У Кремлі заявили, що Росія не зацікавлена в будь-яких тимчасових паузах у бойових діях.

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

війна в Україні Ігор Романенко
Військова відповідь на нову агресію РФ: Туск розкрив деталі гарантій для України

