Уперше після розлучення: Тарас Тополя несподівано з'явився із сім'єю

Тарас Тополя провів день у компанії сина.

Тарас Тополя - розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

Український співак Тарас Тополя, який нещодавно вирішив розлучитися зі своєю дружиною Оленою Тополею, показав, що розставання пари не впливає на його кохання і турботу про дітей. В Instagram артист поділився своїм сімейним вихідним із сином.

Співак провів день із дитиною на свіжому повітрі. У зимовому парку вони разом зліпили сніговика і зробили миле фото. Через недостатньо холодну погоду снігова скульптура вийшла не найестетичнішою, про що пожартував сам Тарас.

Тарас Тополя з сином / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Яка зима, такі й сніговики", - підписав фото Тополя.

Шанувальники похвалили артиста за те, що, незважаючи на розлучення, він проводить час із дітьми та піклується про них. Деякі коментатори пішли далі і попросили пару знову зійтися.

Тарас Тополя - особисте життя / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Я б сказала, яке життя, такий і сніговик"

"Це не просто сніговик, це момент дитинства і батьківства, це яскравий спогад в альбомі пам'яті..."

"Тарас і Олена, ви прекрасні. Будьте разом! Чудова сім'я!"

Про персону: Тарас Тополя Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ як парамедик протягом 7 місяців.

