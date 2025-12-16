Уперше після розлучення: Тарас Тополя несподівано з'явився із сім'єю

Ви дізнаєтеся:
- Тарас Тополя показав, як провів день із дитиною
- Чим вони займалися
Український співак Тарас Тополя, який нещодавно вирішив розлучитися зі своєю дружиною Оленою Тополею, показав, що розставання пари не впливає на його кохання і турботу про дітей. В Instagram артист поділився своїм сімейним вихідним із сином.
Співак провів день із дитиною на свіжому повітрі. У зимовому парку вони разом зліпили сніговика і зробили миле фото. Через недостатньо холодну погоду снігова скульптура вийшла не найестетичнішою, про що пожартував сам Тарас.
"Яка зима, такі й сніговики", - підписав фото Тополя.
Шанувальники похвалили артиста за те, що, незважаючи на розлучення, він проводить час із дітьми та піклується про них. Деякі коментатори пішли далі і попросили пару знову зійтися.
"Я б сказала, яке життя, такий і сніговик"
"Це не просто сніговик, це момент дитинства і батьківства, це яскравий спогад в альбомі пам'яті..."
"Тарас і Олена, ви прекрасні. Будьте разом! Чудова сім'я!"
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що українська артистка і музична продюсерка Національного відбору на Євробачення-2026 Джамала зізналася, що тримає образу на співака MELOVIN. Раніше MELOVIN заявив, що пройшов до лонгліста Нацвідбору, але відмовився від участі в конкурсі на користь виконавця Khayat.
Також 15 грудня у Львові відбулося прощання з легендарним українським співаком Степаном Гігою. Труна з тілом артиста прибула до Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла для похорону. Для вшанування пам'яті співака присутні принесли із собою живі квіти.
Вас може зацікавити:
- Степана Гігу проводжають в останню путь - як проходить похорон артиста
- "Для мене було відкриттям": Коляденко розкрив причину своєї броні від мобілізації
- Марина Боржемська показала свого красивого чоловіка: "У мене свято"
Про персону: Тарас Тополя
Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ як парамедик протягом 7 місяців.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред