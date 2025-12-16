"Що в неї з обличчям": дружина путініста Пєскова зробила собі пластику

Тетяну Навку розкритикували в мережі за пластичні операції та пишний прийом.

Навка змінилася до невпізнання / Колаж Главред, фото Instagram/tatiana_navka

Коротко:

Як зараз виглядає дружина путініста Пєскова

Що про неї думають підписники

Фігуристка Тетяна Навка, яка є дружиною прессекретаря президента країни-окупанта Дмитра Пєскова, і належить "до кремлівської еліти", зробила собі нове обличчя.

Як пишуть російські пропагандисти, Навка з'явилася на публічному заході, де була взагалі не схожа сама на себе. Вона також запостила фото на своїй сторінці в Instagram, де їй стали писати коментарі про те, що вона зовсім більше не схожа на себе.

Навка змінилася до невпізнання / Фото Instagram/tatiana_navka

"Що у неї з обличчям, маска?", "Тетяна стала на себе не схожа", "А хто на фото", "Видно пластику у Тетяни", - пишуть коментатори.

Навка змінилася до невпізнання / Фото Instagram/tatiana_navka

Крім того, росіяни обурюються, що у важкі часи російська еліта не втомлюється розважатися на дорогих заходах, сяючи діамантами та аксесуарами.

Навка змінилася до невпізнання / Фото Instagram/tatiana_navka

"Добре, що зібрали таку суму. Але... враховуючи, які круто дорогі вбрання у всіх, де просто прикраси за мільйони, на 22 фонди за рік це невелика сума", "Цікаво куди реально ці гроші підуть. У стилі широкі кишені", "Нас теж вражають масштаби цієї найважливішої події еліти!", - пишуть обурені жителі країни на болотах.

