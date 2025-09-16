Окупанти атакували Запоріжжя: в місті вирує пожежа, є постраждалі

https://glavred.net/war/okkupanty-atakovali-zaporozhe-v-gorode-bushuet-pozhar-est-postradavshie-10698401.html Посилання скопійоване

З вечора 15 вересня та вночі 16 вересня на Запоріжжі пролунала низка вибухів. Тривогу у місті оголосили о 23:31, а вже за дві хвилини очільник Запорізької ОВА повідомив про вибухи в області.

"Є активність ворожої тактичної авіації та загроза для Запорізької області. Також існує загроза від крилатих ракет", — написав Іван Федоров о 23:12. Про повторні вибухи він інформував о 23:45 і 23:56.

Повітряні сили України повідомляли про пуски крилатих ракет на Запорізьку область о 23:17 та 23:45.

Близько 23:50 Федоров повідомив про одного пораненого. Пізніше стало відомо, що в місті постраждали автомобілі, вибиті вікна та пошкоджені фасади, а в одному з районів виникло займання.

О 00:54 надійшла інформація, що "п’ять людей поранено внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя".

"Росіяни продовжують атакувати обласний центр. Внаслідок влучання у приватну забудову, попередньо, постраждали п’ятеро людей", — повідомив Федоров.

Внаслідок атаки було зруйновано приватні будинки та нежитлові приміщення, виникли пожежі. Одна людина загинула, ще сім отримали поранення, серед них одна дитина. Кількість людей, яким знадобилася медична допомога, зросла. На місцях влучань працюють бригади швидкої допомоги.

