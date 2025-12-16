"Незабутня пара": Ольга Сумська з'явилася в обіймах колишнього чоловіка

Ви дізнаєтеся:
Українська актриса Ольга Сумська несподівано з'явилася в компанії колишнього чоловіка, Народного артиста України Євгена Паперного. На відео, яке з'явилося в Instagram артистки, ексчоловік обійняв Сумську і розповів про їхні стосунки.
Ольга та Євген скандально розлучилися 34 роки тому. У шлюбі у пари народилася дочка Антоніна. Незважаючи на те що подружжя розлучилося не на хорошій ноті, через роки їм вдалося налагодити стосунки. Вони разом записали відео за лаштунками театру, щоб показати шанувальникам - розбіжності залишилися в минулому.
"І знову зустріч. Незабутня пора. Ось ми такі. Ви уявляєте? Весь час ставлять запитання: "А як ви, колишні, можете ще спілкуватися?" Дружимо! Працюємо! Разом із Віталіком, Олею, втрьох", - заявив на відео Паперний.
Сумська зазначила, що, незважаючи на вік, її перший чоловік сповнений енергії та ентузіазму.
"Подивіться, який запал, яка енергія, який насичений Паперний", - відважила йому комплімент актриса.
Ольга Сумська - особисте життя
Актриса двічі була заміжня. Її першим чоловіком був актор Євген Паперний, у шлюбі з яким народилася старша дочка Антоніна. Другим і нинішнім чоловіком Сумської є актор Віталій Борисюк. Їхній союз, що розпочався в 1990-х роках, вважається одним із найміцніших в українському шоу-бізнесі, незважаючи на те що на початку стосунків їхній роман супроводжувався скандалами через попередній шлюб.
Про персону: Ольга Сумська
Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).
