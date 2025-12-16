Відома українська акторка перенесла життєво необхідну операцію

На Тамару Яценко чекає непросте відновлення.

Тамара Яценко зараз - що відомо про операцію акторки / колаж: Главред, фото: kino-teatr.ru

Тамарі Яценко провели операцію

Про це розповіла Ольга Сумська

Українська акторка кіно і театру Тамара Яценко перенесла серйозну операцію. Про проблеми 70-річної Народної артистки розповіла її колега - акторка Ольга Сумська.

Так стало відомо, що Тамарі Олександрівні замінили кульшовий (тазостегновий) суглоб. Попереду на неї чекає тривала реабілітація.

"Нашій дорогій акторці Тамарі Яценко була зроблена операція із заміни кульшового суглоба. Це життєво необхідна процедура, без якої вона не змогла б повернутися до повноцінного життя, руху та сцени", - зазначає Сумська. Вона звернулася до шанувальників із проханням про фінансову підтримку для Яценко у зв'язку з операцією.

Тамара Яценко перенесла операцію / фото: facebook.com/osumska

Тамара Яценко та Ольга Сумська / фото: facebook.com/osumska

Про персону: Тамара Яценко Тамара Яценко - українська акторка театру і кіно. Народна артистка України (1993). З 1979 по 2022 рік - акторка Київського молодіжного театру (нині Київський національний академічний Молодий театр), прима театру. З 2003 по 2005 рік - директор і художній керівник Київського коледжу театру і кіно. Брала участь у гумористичних телешоу "Шоу довгоносиків", "Мамаду", "Весела хата", повідомляє Вікіпедія.

