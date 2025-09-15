РФ вдарила по Дніпропетровщині та Запоріжжю: є загиблий, поранені та руйнування

ЗС РФ обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області. Над Дніпропетровською областю ППО збила шість дронів.

Вночі РФ атакувала Запорізьку область / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

У Запорізькій області загинула одна людина, двоє - поранені

Загалом за добу окупанти завдали 607 ударів по 17 населених пунктах Запоріжжя

На Дніпропетровщині пошкоджено транспортне підприємство, медзаклад, ліс і житлові будинки

У ніч на 15 вересня армія РФ завдала ударів по Дніпропетровській та Запорізькій областях. Є руйнування, постраждалі та одна жертва. Деталі розкрили в ОВА.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, уночі окупанти атакували передмістя Запоріжжя. Удар прийшовся по території садового товариства.

Частково зруйновано будинок на садибній ділянці. За попередніми даними, постраждалих немає.

За словами Федорова, внаслідок ворожих атак на Пологівський район одна людина загинула, ще двоє - дістали поранення.

Загалом за добу окупанти завдали 607 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.

Федоров уточнив, що окупанти завдали щонайменше чотирьох ударів по Кушугумській громаді.

Також армія Росії здійснила 9 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Успенівці, Червоному та Білогір'ю.

398 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Магдалинівку, Таврійське, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новоандріївку, Преображенку та Успенівку.

Окупанти здійснили дев'ять обстрілів із РСЗВ по території Запоріжжя, Кушугума, Оріхова, Новоданилівки, Малої Токмачки та Червоного.

191 артилерійського удару завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Червоного.

Удар по Дніпропетровщині

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram, що одна людина дістала поранення, а на транспортному підприємстві, у лікарні та лісі спалахнули пожежі внаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області.

"Ворог атакував Дніпропетровську область безпілотниками. Влучання є в Юр'ївській громаді Павлоградського району. Сталася пожежа. Пошкоджено транспортне підприємство. Агресор також завдав удару по Апостоловому Криворізького району. Там також виникло загоряння", - йдеться у повідомленні.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Нікопольський район окупанти обстрілювали з артилерії та атакували FPV-дронами.

"Під ударом були райцентр і Покровська громада. Постраждала 63-річна жінка. Її доправили до лікарні. Пошкоджено інфраструктуру, 4 приватні будинки, господарську споруду, ще одна - зруйнована. Зачеплено газопровід", - зазначив Лисак.

Синельниківський район загарбники атакували FPV-дронами та КАБами. Постраждали Покровська та Межівська громади - там горіли дах медзакладу, ліс і суха трава, а також пошкоджено адмінбудівлю.

За словами Лисака, захисники неба збили над областю 6 ворожих дронів.

Інші новини:

