РФ вдарила по Дніпропетровщині та Запоріжжю: є загиблий, поранені та руйнування

Анна Ярославська
15 вересня 2025, 08:43оновлено 15 вересня, 10:30
ЗС РФ обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області. Над Дніпропетровською областю ППО збила шість дронів.
Вночі РФ атакувала Запорізьку область
Вночі РФ атакувала Запорізьку область / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

  • У Запорізькій області загинула одна людина, двоє - поранені
  • Загалом за добу окупанти завдали 607 ударів по 17 населених пунктах Запоріжжя
  • На Дніпропетровщині пошкоджено транспортне підприємство, медзаклад, ліс і житлові будинки

У ніч на 15 вересня армія РФ завдала ударів по Дніпропетровській та Запорізькій областях. Є руйнування, постраждалі та одна жертва. Деталі розкрили в ОВА.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, уночі окупанти атакували передмістя Запоріжжя. Удар прийшовся по території садового товариства.

відео дня

Частково зруйновано будинок на садибній ділянці. За попередніми даними, постраждалих немає.

За словами Федорова, внаслідок ворожих атак на Пологівський район одна людина загинула, ще двоє - дістали поранення.

Загалом за добу окупанти завдали 607 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.

Федоров уточнив, що окупанти завдали щонайменше чотирьох ударів по Кушугумській громаді.

Також армія Росії здійснила 9 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Успенівці, Червоному та Білогір'ю.

398 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Магдалинівку, Таврійське, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новоандріївку, Преображенку та Успенівку.

Окупанти здійснили дев'ять обстрілів із РСЗВ по території Запоріжжя, Кушугума, Оріхова, Новоданилівки, Малої Токмачки та Червоного.

191 артилерійського удару завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Червоного.

  • Атака на Запорізьку область
    Атака на Запорізьку область Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Удар по Дніпропетровщині

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram, що одна людина дістала поранення, а на транспортному підприємстві, у лікарні та лісі спалахнули пожежі внаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області.

"Ворог атакував Дніпропетровську область безпілотниками. Влучання є в Юр'ївській громаді Павлоградського району. Сталася пожежа. Пошкоджено транспортне підприємство. Агресор також завдав удару по Апостоловому Криворізького району. Там також виникло загоряння", - йдеться у повідомленні.

РФ вдарила по Дніпропетровщині та Запоріжжю: є загиблий, поранені та руйнування
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Нікопольський район окупанти обстрілювали з артилерії та атакували FPV-дронами.

"Під ударом були райцентр і Покровська громада. Постраждала 63-річна жінка. Її доправили до лікарні. Пошкоджено інфраструктуру, 4 приватні будинки, господарську споруду, ще одна - зруйнована. Зачеплено газопровід", - зазначив Лисак.

Синельниківський район загарбники атакували FPV-дронами та КАБами. Постраждали Покровська та Межівська громади - там горіли дах медзакладу, ліс і суха трава, а також пошкоджено адмінбудівлю.

За словами Лисака, захисники неба збили над областю 6 ворожих дронів.

  • Атака на Дніпропетровщину
    Атака на Дніпропетровщину Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, вранці в п'ятницю, 12 вересня, в Сумах прогриміли вибухи - місто атакували російські дрони. Спалахнула пожежа в нежитловому приміщенні.

У ніч на 14 вересня російські війська здійснили атаку по Україні, застосувавши 59 повітряних цілей. Серед них була балістична ракета "Іскандер-М/KN-23" і 58 ударних дронів різних типів, зокрема Shahed і Гербера, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

За словами народного депутата і секретаря Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, Росія готує можливий удар по будівлі Верховної Ради, що тимчасово паралізувало б роботу держави.

Як збивати Шахеди на підльоті до міст: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, що збивати ворожі дрони можна ще до їхнього підльоту до великих міст.

За його словами, ситуацію міг би змінити легкий штурмовик на кшталт Super Tucano.

"Вартість однієї години польоту штурмовика становить від 500 до 1000 доларів. Для порівняння: один зенітний дрон коштує в середньому 2-2,5 тисячі доларів. Істотна різниця", - підкреслив експерт в інтерв'ю Главреду.

При цьому легкий літак рухається вдвічі або втричі швидше за Shahed-136, здатний атакувати на безпечній висоті й вражати дрони кулеметним вогнем.

Коваленко додав, що ланка з трьох-чотирьох таких машин могла б за годину збити 30-40 дронів ще на підльоті, що значно розвантажило б ешелоновану ППО Києва та інших великих міст.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Запорізька область Дніпропетровська область новини України війна Росії та України
