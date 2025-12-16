Проблема не в генерації: експерт назвав причину складних графіків відключень

Фахівцець розповів, чому відновлення ресурсів у регіонах проходить значно повільніше, ніж очікувалося.

https://glavred.net/energy/problema-ne-v-generacii-ekspert-nazval-prichinu-slozhnyh-grafikov-otklyucheniy-10724660.html Посилання скопійоване

Міста на півдні та сході України отримують електроенергію за складними схемами / Колаж: Главред, фото: Freepik

Коротко:

Росія продовжує удари по енергетичній інфраструктурі України

Одеса та Дніпро живуть за графіками відключень електроенергії

Блекаути трапляються через обстріли та аварійний стан підстанцій

Країна-терорист Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, намагаючись спровокувати масштабний блекаут. Через атаки більшість українських міст змушена жити за графіками відключень електроенергії.

В інтерв’ю Главреду асоційований експерт аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Станіслав Ігнатьєв пояснив, чому Одесі важко відновлювати електропостачання та які заходи допомагають стабілізувати ситуацію.

відео дня

Ситуація в Одесі

"В Одесі діють доволі жорсткі графіки. Це пов’язано з тим, що ворог б’є переважно по підстанціях обленерго. Місто забезпечується лише трьома великими підстанціями. Фактично енергосистема Одеси є тупиковою, оскільки упирається в Чорне море", — зазначив експерт.

За останній час місто вже п’ять разів занурювалося у блекаут: чотири рази через обстріли та один раз через аварійну ситуацію.

"Попри якісний ремонт та відновлення трьох підстанцій, вони були перевантажені й перейшли в аварійний режим. Але "Укренерго" загалом виконало "домашнє завдання", яке окупанти фактично поставили своїми ударами, — підстанції "Укренерго" зараз добре укріплені й мають високий рівень захисту", — пояснив Ігнатьєв.

Водночас на підстанціях приватних обленерго не всюди проведено відповідні роботи, тому вони залишаються основною мішенню ворога.

"Електроенергію фізично можна доставити в Одеську область, але самої генерації в регіоні немає: лише вітрові й сонячні станції, яких особливо взимку та в похмуру погоду категорично недостатньо", — додав експерт.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Ситуація у Дніпрі

Ситуація у Дніпрі схожа: "Ворог також завдає ударів по підстанціях обленерго. Місто наразі не має власної генерації. Оскільки уся лівобережна частина України нині заживлена переважно від Хмельницької та Рівненської АЕС, проблема полягає в тому, що розподілити цю електроенергію дуже складно — через ураження підстанцій обленерго", — пояснив Ігнатьєв.

За його словами, саме ураження підстанцій обленерго формує складну ситуацію в Одесі та Дніпрі, обмежуючи можливості для стабільного електропостачання.

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, українська енергосистема опиниться на межі можливостей, якщо країну накриє тижневий мороз нижче -10°C. Про це попередив голова "Укренерго" Володимир Зайченко, наголосивши: у таких умовах споживання стрибне настільки, що ані імпорт, ані внутрішня генерація не зможуть повністю покрити потреби населення.

Крім того, Київ та Лівобережна частина України до завершення зимового періоду в середньому матимуть дві–чотири черги відключень електроенергії, що еквівалентно 8–16 годинам без світла на добу.

Нагадаємо, що директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.

Читайте також:

Про персону: Станіслав Ігнатьєв Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру, Голова Наглядової ради громадської спілки "Інститут сталого розвитку". Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред