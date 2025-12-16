Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Проблема не в генерації: експерт назвав причину складних графіків відключень

Руслан Іваненко
16 грудня 2025, 16:55
220
Фахівцець розповів, чому відновлення ресурсів у регіонах проходить значно повільніше, ніж очікувалося.
Нету света
Міста на півдні та сході України отримують електроенергію за складними схемами / Колаж: Главред, фото: Freepik

Коротко:

  • Росія продовжує удари по енергетичній інфраструктурі України
  • Одеса та Дніпро живуть за графіками відключень електроенергії
  • Блекаути трапляються через обстріли та аварійний стан підстанцій

Країна-терорист Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, намагаючись спровокувати масштабний блекаут. Через атаки більшість українських міст змушена жити за графіками відключень електроенергії.

В інтерв’ю Главреду асоційований експерт аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Станіслав Ігнатьєв пояснив, чому Одесі важко відновлювати електропостачання та які заходи допомагають стабілізувати ситуацію.

відео дня

Ситуація в Одесі

"В Одесі діють доволі жорсткі графіки. Це пов’язано з тим, що ворог б’є переважно по підстанціях обленерго. Місто забезпечується лише трьома великими підстанціями. Фактично енергосистема Одеси є тупиковою, оскільки упирається в Чорне море", — зазначив експерт.

За останній час місто вже п’ять разів занурювалося у блекаут: чотири рази через обстріли та один раз через аварійну ситуацію.

"Попри якісний ремонт та відновлення трьох підстанцій, вони були перевантажені й перейшли в аварійний режим. Але "Укренерго" загалом виконало "домашнє завдання", яке окупанти фактично поставили своїми ударами, — підстанції "Укренерго" зараз добре укріплені й мають високий рівень захисту", — пояснив Ігнатьєв.

Водночас на підстанціях приватних обленерго не всюди проведено відповідні роботи, тому вони залишаються основною мішенню ворога.

"Електроенергію фізично можна доставити в Одеську область, але самої генерації в регіоні немає: лише вітрові й сонячні станції, яких особливо взимку та в похмуру погоду категорично недостатньо", — додав експерт.

Проблема не в генерації: експерт назвав причину складних графіків відключень
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Ситуація у Дніпрі

Ситуація у Дніпрі схожа: "Ворог також завдає ударів по підстанціях обленерго. Місто наразі не має власної генерації. Оскільки уся лівобережна частина України нині заживлена переважно від Хмельницької та Рівненської АЕС, проблема полягає в тому, що розподілити цю електроенергію дуже складно — через ураження підстанцій обленерго", — пояснив Ігнатьєв.

За його словами, саме ураження підстанцій обленерго формує складну ситуацію в Одесі та Дніпрі, обмежуючи можливості для стабільного електропостачання.

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, українська енергосистема опиниться на межі можливостей, якщо країну накриє тижневий мороз нижче -10°C. Про це попередив голова "Укренерго" Володимир Зайченко, наголосивши: у таких умовах споживання стрибне настільки, що ані імпорт, ані внутрішня генерація не зможуть повністю покрити потреби населення.

Крім того, Київ та Лівобережна частина України до завершення зимового періоду в середньому матимуть дві–чотири черги відключень електроенергії, що еквівалентно 8–16 годинам без світла на добу.

Нагадаємо, що директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.

Читайте також:

Про персону: Станіслав Ігнатьєв

Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру, Голова Наглядової ради громадської спілки "Інститут сталого розвитку".

Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України відключення світла Масштабна ракетна атака на енергетику Станіслав Ігнатьєв
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Країну атакує жорстка магнітна буря: названо небезпечну для здоров'я дату

Країну атакує жорстка магнітна буря: названо небезпечну для здоров'я дату

17:51Синоптик
Чи вдасться закінчити війну в Україні до Різдва - політолог розкрив два варіанти

Чи вдасться закінчити війну в Україні до Різдва - політолог розкрив два варіанти

17:34Війна
Що чекає на українських військових після війни - Зеленський назвав два сценарії

Що чекає на українських військових після війни - Зеленський назвав два сценарії

17:26Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 16 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Невдачі обійдуть їх стороною: яких знаків зодіаку очікує фінансовий прорив

Невдачі обійдуть їх стороною: яких знаків зодіаку очікує фінансовий прорив

Гороскоп на завтра 17 грудня: Скорпіонам - тріумф, Рибам - страх

Гороскоп на завтра 17 грудня: Скорпіонам - тріумф, Рибам - страх

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить нові обмеження на 16 грудня

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить нові обмеження на 16 грудня

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 грудня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 грудня (оновлюється)

Останні новини

17:51

Країну атакує жорстка магнітна буря: названо небезпечну для здоров'я дату

17:50

"Кричав на весь ліс": чоловік в Україні знайшов 1500-літній скарб, що там булоВідео

17:46

В Україні може з’явитися новий податок – про що йдеться

17:36

"Не хотів давати згоду": Леся Нікітюк зробила велику послугу Степану ГізіВідео

17:34

Чи вдасться закінчити війну в Україні до Різдва - політолог розкрив два варіанти

Що буде з війною у 2026 році, та чи готує РФ обстріл на Новий рік – прогноз генерала РоманенкаЩо буде з війною у 2026 році, та чи готує РФ обстріл на Новий рік – прогноз генерала Романенка
17:32

Колись було найбільшим в Європі: де знаходиться найдовше село в Україні

17:26

Що чекає на українських військових після війни - Зеленський назвав два сценарії

17:10

Експерт  про уражений підводний човен: СБУ створює "морську бавовну" нового рівня

17:09

Скільки ще зможе воювати Росія - генерал попередив про плани Кремля щодо війни

Реклама
16:55

Проблема не в генерації: експерт назвав причину складних графіків відключень

16:27

План засекретили - розкрито, коли війська країн-союзників можуть з'явитись в Україні

16:23

Євро рекордно подорожчав, долар різко обвалився: новий курс валют на 17 грудня

16:06

Їх можна впевнено переводити на газ: рейтинг надійних та "вічних" німецьких авто

15:59

Великий пакет військової допомоги від Британії: які системи отримають ЗСУ

15:51

"Не можуть потягнути і слинку ковтають": Анна Саліванчук зізналася, чи ходить на побачення після розлучення

15:45

Одна річ, яку потрібно покласти в кишеню: прикмети на свято 17 грудня

15:45

Українцям рекомендують у грудні розкладати вату на кухні: для чого

15:44

"Багато бавився": Козловський розговорився про свою залежність

15:36

"Нам буде непросто": генерал назвав дату і сценарій припинення бойових дійВідео

15:30

Відома українська акторка перенесла життєво необхідну операцію

Реклама
15:19

Як українка стала останньою принцесою Кореї - випадкова зустріч змінила історіюВідео

15:18

Поступки Кремлю: генерал пояснив, чому "обмін територій на мир" не спрацює

15:10

Гороскоп Таро на завтра 17 грудня: Левам - зміни, Терезам - стабільність

15:07

Українцям доведеться розщедритись: у скільки обійдеться новорічний стіл-2026

14:42

У Генштабі відповіли, чи є загроза широкомасштабного наступу на Чернігівську область

14:23

"Путіну байдуже": Зеленський озвучив реальні щомісячні втрати Росії

14:17

Дочка Заворотнюк ховає фігуру після пологів: показалася на пляжі

14:12

"Супер токсично і зверхньо": MELOVIN різко відповів ображеній Джамалі

13:39

"Мінуси" будуть і вдень, і вночі: відома дата значного похолодання в Україні

13:34

Продукти, за якими стояли ночами: що в СРСР було справжнім дефіцитом

13:32

Ворог намагається прорватися до двох ключових міст: у ДШВ розкрили ситуацію на фронті

13:16

"Незабутня пара": Ольга Сумська з'явилася в обіймах колишнього чоловікаВідео

13:09

У Путіна відповіли на ідею різдвяного перемир'я й відзначилися порцією цинізму

12:48

Росія може перекинути війська до кордону іншої країни: ЗМІ розкрили загрозу

12:36

Світло лише 2-4 години на добу: названо міста, що опиняться під ударом взимку

12:35

Лідер за пестицидами: яку ягоду потрібно мити особливо ретельно

12:31

У РФ заявили, що мирна угода з Україною "на межі" укладення, але є нюанс

12:30

Енергосистема під постійними ударами РФ: де найскладніша ситуація зі світлом

12:23

Кіномікс для новорічного настрою: топ-5 найкращих фільмів усіх часів

12:22

Джамала зробила заяву про артистів, для яких можуть змінити правила Нацвідбору - деталі

Реклама
12:05

Люди назвали 5 причин, чому не варто купувати сонячні панелі

11:58

Не лише без світла, а й без води: названо місто, де ситуація може погіршитись

11:38

США поставили Києву ультиматум: щедру пропозицію потрібно прийняти швидко - Politico

11:32

Як очистити мікрохвильовку всього за 5 хвилин: лайфхак, який точно спрацюєВідео

11:30

Нові деталі у справі про вбивство Парубія: знайдено пістолет та нові докази

11:24

"Небезпеки вони не відчували": у ВМС розкрили, як вдалося підірвати субмарину РФ

11:21

Що відомо про дружин Степана Гіги: шкільне кохання і 20-річний шлюбВідео

10:58

Росіяни здаються в полон: військовий заявив про успішну зачистку важливого міста

10:55

Платіжок стає більше: чому деяким українцям виставлять ще один рахунок за газ

10:23

Військова відповідь на нову агресію РФ: Туск розкрив деталі гарантій для України

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти