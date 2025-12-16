Енергосистема під постійними ударами РФ: де найскладніша ситуація зі світлом

На Одещині без світла залишаються 278 тисяч абонентів, в Донецькій області - 427 тисяч споживачів.

Коротко:

Через атаки РФ ситуація зі світлом складна

Знеструмлення зафіксовано в Одеській та Донецткій областях

На Харківщині застосовуються аварійні відключення світла

Ситуація в енергосистемі України залишається важкою, але контрольованою. Через нічні обстріли російських військ найскладнішою залишається ситуація в Одеській та Донецькій областях.

Крім того, вранці застосовуються аварійні відключення на Харківщині. Про це повідомив Міністр енергетики України Микола Колісник.

"Ситуація в енергосистемі України, попри безперервний тиск ворога, залишається складною, але контрольованою. російські війська щодня намагаються вивести з ладу об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії, насамперед у прифронтових і прикордонних регіонах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найскладнішою залишається ситуація в Одеській та Донецькій областях. Через нічні удари по енергетичній інфраструктурі Донеччини станом на ранок повністю знеструмлені споживачі регіону. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочато, однак ремонти ускладнені постійними обстрілами. Попри небезпеку, енергетики працюють цілодобово.

В Одеській області електропостачання вже відновлено для понад 334 тисяч споживачів, водночас без світла залишаються 278 тисяч абонентів. На Донеччині без електропостачання залишаються 427 тисяч споживачів.

Крім того, через складну ситуацію, зумовлену наслідками попередніх обстрілів, уранці застосовуються аварійні відключення на Харківщині.

Стан енергосистеми в різних регіонах - оцінка експерта

Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI" та експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки, зазначив, що наслідки колапсу енергосистеми для різних регіонів України будуть різними.

"Сказати, що відключення триватимуть скрізь по 12 годин, було б неправильно. Центральна частина країни загалом більш вразлива до відключень", - пояснив експерт.

За його словами, Київ і столичний регіон традиційно є енергодефіцитними. "Коли виходить з ладу підстанція, через яку електроенергія надходить із наших АЕС, виникає ситуація, схожа на ті, що ми вже спостерігали у 2022 і 2024 роках", - додав Гончар.

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, в Укренерго заявили, що 16 грудня графіки погодинних відключень і графіки обмежень потужності будуть введені для промислових і побутових споживачів. Вони діятимуть протягом усієї доби в більшості регіонів України.

Нагадаємо, що в ніч на 12 грудня російські дрони атакували Одесу та область. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, житловий будинок і цивільні споруди. Частина населених пунктів залишилася без світла.

Крім того, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.

