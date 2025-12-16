Рус
Ворог намагається прорватися до двох ключових міст: у ДШВ розкрили ситуацію на фронті

Інна Ковенько
16 грудня 2025, 13:32
27
Армія РФ намагається прорватися на північний захід від Покровська та посилює тиск на південно-східні райони Мирнограда.
Ситуація на фронті 16 грудня - Ворог посилює тиск на Мирноград та Покровськ
Ситуація на фронті 16 грудня - Ворог посилює тиск на Мирноград та Покровськ / Колаж: Главред, фото: скриншот, Укрінформ

Коротко:

  • Ворог намагається прорватися на західних околицях Покровська - у напрямку Гришиного
  • У Мирнограді росіяни тиснуть на південно-східні райони міста
  • Росіяни втратили 446 військових за тиждень, що 30% більше, ніж за попередній період

Російські окупанти не полишають спроб захопити Покровськ на Донеччині. Найбільшу активність ворог проявляє на західних околицях міста, намагаючись прорватися у напрямку Гришиного.

Росіяни також посилюють тиск на південно-східні райони Мирнограда. Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

відео дня

Зазначається, що протягом минулого тижня загальні втрати особового складу противника склали 446 осіб, що на 30% більше, ніж за попередній період.

Зростання втрат у ворога пов’язане з повноцінним залученням оперативного резерву у вигляді трьох полків 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ.

Яка ситуація у Покровську

"Про ситуацію у Покровську. Найбільшу активність противник проявляє на західних околицях міста. Силами підрозділів 76-ї ДШД ворог намагається прорватися у напрямку Гришиного, що на північний захід від Покровська. Для цього має намір рухатися одразу кількома напрямками", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у відповідь ЗСУ перерізають ймовірні маршрути просування ворога артилерією й FPV-дронами.

Ситуація у Мирнограді

За даними військових, у Мирнограді противник посилює тиск на південно-східні райони міста. Фіксуються поодинокі спроби інфільтрації противника на підступах до так званого "верхнього" Мирнограда, однак українські захисники, зокрема бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти, своєчасно виявляють і ліквідовують ворога.

ЗСУ продовжують заходи зі стабілізації та розширення логістичного коридору до Мирнограду. У районах Світлого та Рівного фіксуються поодинокі появи ворожих груп, які оперативно знищуються, кажуть десантники.

Скільки ще може воювати Росія - оцінка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак сказав, що Росія програє війну економічно, а не у військовому сенсі.

За його словами, зараз російський ВПК не здатен забезпечити навіть пріоритетний для РФ напрямок на фронті.

"З економічної точки зору, війну нинішньої інтенсивності Росія витримає ще не більше ніж два-три квартали. Саме з цієї причини – стрімкого прямування російської економіки до краху, а Росії до розвалу – і відбуваються ці ігри з переговорами", - підкреслив він.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. Головним завданням українських бійців залишається утримання флангів, щоб не допустити оточення.

Нагадаємо, командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Шаміль Крутков повідомив, що ситуація в районі Костянтинівки залишається стабільно складною, оскільки російські війська регулярно намагаються прорвати українську оборону.

Крім того, стало відомо, що військові російської окупаційної армії 10 грудня намагалися колоною прорватися в напрямку села Гришине на півдні Покровська. Коли ворог зупинився в місці перерізаного логістичного шляху - українські дронарі та артилерія почали методично його ліквідовувати.

Ворог намагається прорватися до двох ключових міст: у ДШВ розкрили ситуацію на фронті
Що відомо про Покровськ / Інфографика: Главред

Читайте також:

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України

Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Покровськ ДШВ Фронт
Чи виймати акумулятор, якщо авто довго стоїть: експерт пояснив нюанси

