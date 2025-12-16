Євро рекордно подорожчав, долар різко обвалився: новий курс валют на 17 грудня

НБУ зміцнив гривню щодо долара, але дещо послабив до європейських валют.

https://glavred.net/economics/evro-rekordno-podorozhal-dollar-rezko-obvalilsya-novyy-kurs-valyut-na-17-dekabrya-10724648.html Посилання скопійоване

Курс валют на 17 грудня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 17 грудня

Який рекорд встановив євро

Скільки коштуватиме злотий 17 грудня

На середу, 17 грудня, Національний банк України опустив курс долара США. Водночас євро та польський злотий незначно зросли. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США встановлено на рівні 42,18 грн/долар. Американська валюта подешевшала на шість копійок порівняно з показником 16 грудня.

відео дня

Євро водночас подорожчав на одну копійку. Офіційний курс на 17 грудня становить 49,67 грн/євро.

Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні. Зазначмо, що попередній рекорд був зафіксований напередодні, 15 грудня, й становив 49,65 грн/євро.

На міжбанківському валютному ринку долар США торгувався на рівні 42,23-42,27 грн, а євро по 49,75-49,79 грн за євро.

Курс злотого на 17 грудня

Курс польського злотого на 17 грудня також зріс і встановлений на рівні 11,77 грн/злотий. Валюта подорожчала приблизно на одну копійку.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи стрибне євро вище 50 гривень - прогноз економіста

З початку грудня офіційний курс долара коливається в межах 42,05-42,34 грн і, за прогнозом експертів, така стабільність триватиме до кінця року. Доктор економічних наук Олексій Плотніков зазначив, що держава не буде стримувати девальвацію, а у бюджеті на 2026 рік закладено середній курс 45,70 грн/долар.

За його словами, до 21 грудня на ринку можливі незначні коливання долара, після чого його вартість до кінця року може зрости до 42,50 грн.

Схожа ситуація очікується і з євро. Під час різдвяно-новорічних свят у ЄС різких змін не передбачається, тож курс європейської валюти коливатиметься в межах 49,20-49,70 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, на 16 грудня НБУ послабив гривню щодо основних валют. Курс долара зріс до 42,24 грн (+5 коп.), євро - до 49,65 грн.

Також євро цього тижня може знову суттєво зрости - ключовим чинником стане засідання ЄЦБ. Валюта вже перебуває біля двомісячного максимуму на тлі зниження ставки ФРС США та сигналів про можливе посилення політики ЄЦБ. В Україні до кінця року курс очікується в межах 48,2-49,5 грн за євро.

Як повідомляв Главред, в Україні очікується підвищений попит на валюту, що може трохи підвищити курси. Банкір Тарас Лєсовий прогнозує долар на рівні 42,1-42,6 грн на міжбанку, а євро - 48-49,75 грн.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред