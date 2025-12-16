Не лише без світла, а й без води: названо місто, де ситуація може погіршитись

Експерт говорить, що в зоні ризику 16-поверхові будинки радянського, пострадянського періоду.

https://glavred.net/ukraine/ne-tolko-bez-sveta-no-i-bez-vody-nazvan-gorod-gde-situaciya-mozhet-uhudshitsya-10724549.html Посилання скопійоване

Ситуація зі світлом та водою в Києві / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Головне із заяви експерта:

У Києві можливий комунальний колапс взимку

Деякі висотні будинки в разі серйозних аварій можуть залишитися без води

Ситуація з водою та теплом залежить від внутрішньобудинкових насосів

Цієї зими у Києві можливий комунальний колапс не тільки з електроенергією, але й з опаленням та водою. Про це в інтерв'ю Главреду заявив асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього" Станіслав Ігнатьєв.

Він наголосив, що опалення і водопостачання взаємопов'язані.

відео дня

"Локальні котельні, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницька ТЕЦ забезпечать подачу теплоносія. Але найважливіше - це забезпечити достатній тиск в мережах, щоб теплоносій доставити в кожне домоволодіння", - каже експерт.

За його словами, навіть якщо будуть працювати газопоршневі установки і генератори і в мережах буде належний тиск, п'ятиповерхівки і дев'ятиповерхівки будуть з теплом і водою, оскільки це передбачено гідродинамічною системою, яка планувалася в Києві та інших містах України на таку забудову.

"Але більшість сучасної забудови Києва - це 16-поверхові будинки радянського, пострадянського періоду, а також нові житлові комплекси. У них відповідальність теплопостачальної та водопостачальної компаній закінчується на лічильнику на вводі в будинок - на межі балансу", - підкреслив Ігнатьєв.

Експерт додав, що далі все залежить від внутрішньобудинкових насосів, які повинні забезпечувати керуюча компанія або ОСББ.

"Саме ці насоси повинні подавати теплоносій і воду, особливо на верхні поверхи. На жаль, не всі керуючі компанії та ОСББ відповідально поставилися до цього питання - у багатьох будинках резервних насосів немає, тому це також рівень відповідальності найнижчого рівня - управління конкретним будинком", - зауважив він.

Крім того, Ігнатьєв вважає, що деякі висотні будинки в разі серйозних аварій можуть залишитися без води.

Відключення світла в Києві

Нардеп Олексій Кучеренко говорив, що ситуація з електропостачанням у столиці цієї зими буде однією з найскладніших за час повномасштабної війни.

За його словами, реалістичний сценарій – "пів доби зі світлом, пів без".

"Дефіцит узимку може сягати 4 ГВт, що становить близько третини потреб столиці. Ще 20% стабільно забирає критична інфраструктура, а решта ресурсу стане предметом боротьби між бізнесом, промисловістю та населенням", - підкреслив він.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, в Укренерго заявили, що 16 грудня графіки погодинних відключень і графіки обмежень потужності будуть введені для промислових і побутових споживачів. Вони діятимуть протягом усієї доби в більшості регіонів України.

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко говорив, що по всій Україні можуть запровадити аварійні та погодинні відключення електроенергії у випадку, якщо морози триватимуть довго.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.

Читайте також:

Про персону: Станіслав Ігнатьєв Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру, Голова Наглядової ради громадської спілки "Інститут сталого розвитку". Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред