'Путіну байдуже': Зеленський озвучив реальні щомісячні втрати Росії

Зеленський наголосив, що Путін лише рахує кошти, які витрачає на війну.

https://glavred.net/war/putinu-vse-ravno-zelenskiy-ozvuchil-realnye-ezhemesyachnye-poteri-rossii-10724606.html Посилання скопійоване

Зеленський розкрив втрати РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Головне із заяви Зеленського:

Росія щомісяця втрачає близько 30 тисяч солдатів

Йдеться саме про загиблих військових

Путіну байдуже на втрати своєї армії

У війні проти України країна-агресор Росія щомісяця втрачає близько 30 тисяч солдатів. Йдеться не про поранених військових, а саме загиблих. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Нідерландів.

Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін витрачає "близько 30 тисяч солдатських життів на фронті" в Україні кожного місяця.

відео дня

"Не поранених. 30 тисяч щомісяця загиблих. Був місяць коли загинули 25 тисяч росіян. Інший місяць - 31 тисяча. У нас є відео з дронів, які підтверджують ці смерті", - додав Зеленський.

Президент також зауважив, що "російські штурми завжди божевільно криваві, але Путіну байдуже - росіяни не рахують своїх загиблих, але вони рахують кожен долар, кожне євро які вони втрачають".

Скільки ще Росія може фінансувати війну

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив, що Росія програє війну економічно.

За його словами, час грає проти російської економіки, проти можливості Росії воювати і проти російської держави як такої.

"Я не даю російській економіці років – їй залишилися два-три квартали. Про це свідчить динаміка деградації російської економіки, запровадження і дії санкцій проти Росії та впливу санкцій ЗСУ", - каже експерт.

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія відкинула пропозицію щодо різдвяного перемир’я з Україною, яку напередодні озвучив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Москва нібито не зацікавлена у тимчасових паузах.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков говорив, що Кремль, імовірно, не підтримає зміни до мирного плану США, запропоновані Україною та європейськими партнерами. Таким чином Кремль фактично відмовився ввід компромісів щодо закінчення війни.

Крім того, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін провів у Кремлі провів нараду щодо перебігу бойових дій у зоні так званої "СВО" та наказав продовжувати наступальні дії проти України.

Читайте також:

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред