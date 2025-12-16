'Небезпеки вони не відчували': у ВМС розкрили, як вдалося підірвати субмарину РФ

Речник ВМС підкреслив, що операція України була складною та багатошаровою.

Ключові тези Плетенчука:

Човен класу 636.3 "Варшавянка" був важкодоступним

Росія утримує кораблі подалі від Чорного моря через високий ризик ураження

Операція СБУ була багатошаровою та складною

Ураження російського підводного човна класу 636.3 "Варшавянка" стало результатом складної операції Сил оборони України. В порту Новоросійська човен почувався безпечно. Про це в ефірі телемарафону сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Це вже другий човен, тобто вони такий антирекорд вже встановили. Ну і відповідно залишається ще два таких підводні човни і один підводний човен, який не є носієм крилатих ракет. Загалом їх було в Чорному морі у росіян колись шість одиниць", - розповів він. відео дня

Перший підводний човен "Ростов-на-Дону" Україна уразила ще у 2024 році. Плетенчук наголосив, що це була перша бойова втрата субмарини в світі з часів Другої світової війни.

Речник ВМС зазначив, що ураження човна класу 636.3 "Варшавянка" було надзвичайно важким завданням через високий рівень захисту бази в Новоросійську. За його словами, Росія останнім часом утримує свої кораблі та підводні човни подалі від Чорного моря через високий ризик ураження.

"Тобто в цій операції, яка має багато шарів, починаючи від розробки самого засобу ураження і закінчуючи плануванням, з виключенням витоків інформації, провести такий захід - це комплексна і доволі складна справа", - наголосив Плетенчук.

Він також додав, що навігація для кораблів такого класу у міжсезоння є особливо складною. Човни змушені змінювати місце стоянки або виходити з бази, аби уникнути ураження.

"Вони вимушені там перебувати і в разі якоїсь небезпеки змінювати місце стоянки. Тобто переставляти кораблі або виходити з бази для того, щоб не отримати ураження. А тут, як ви бачите, ніякої небезпеки вони не відчували", - сказав Плетенчук.

Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що атаки України по нафтобазах у Криму спрямовані на ураження російських військових об’єктів та інфраструктури на тимчасово окупованому півострові.

За його словами, такі удари ускладнюють постачання пального окупантам, адже без нього не можуть пересуватися танки, літати літаки та гелікоптери, постачатися боєприпаси та евакуюватися поранені. Плетенчук зазначив, що ворог почав приділяти особливу увагу захисту цих об’єктів, особливо через стратегічне значення Криму.

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що підводні дрони "Sub Sea Baby" знищили російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка". Це перший у світі випадок ураження підводного човна за допомогою таких дронів.

Також в ніч з 13 на 14 грудня Сили оборони України завдали масованого удару по російських цілях у Криму. Внаслідок атаки у Феодосії уражено військовий корабель РФ.

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 листопада ЗСУ завдали удару по російському порту Новоросійськ дронами, уразивши військові та логістичні об’єкти, включно з великим десантним кораблем. Пошкоджено нафтотермінал і позиції ППО С-300/С-400.

