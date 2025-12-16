Рус
Читати російською
"Небезпеки вони не відчували": у ВМС розкрили, як вдалося підірвати субмарину РФ

Руслана Заклінська
16 грудня 2025, 11:24
Речник ВМС підкреслив, що операція України була складною та багатошаровою.
'Небезпеки вони не відчували': у ВМС розкрили, як вдалося підірвати субмарину РФ
Ураження підводного човна в Новоросійську / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео СБУ

Ключові тези Плетенчука:

  • Човен класу 636.3 "Варшавянка" був важкодоступним
  • Росія утримує кораблі подалі від Чорного моря через високий ризик ураження
  • Операція СБУ була багатошаровою та складною

Ураження російського підводного човна класу 636.3 "Варшавянка" стало результатом складної операції Сил оборони України. В порту Новоросійська човен почувався безпечно. Про це в ефірі телемарафону сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Це вже другий човен, тобто вони такий антирекорд вже встановили. Ну і відповідно залишається ще два таких підводні човни і один підводний човен, який не є носієм крилатих ракет. Загалом їх було в Чорному морі у росіян колись шість одиниць", - розповів він.

Перший підводний човен "Ростов-на-Дону" Україна уразила ще у 2024 році. Плетенчук наголосив, що це була перша бойова втрата субмарини в світі з часів Другої світової війни.

Речник ВМС зазначив, що ураження човна класу 636.3 "Варшавянка" було надзвичайно важким завданням через високий рівень захисту бази в Новоросійську. За його словами, Росія останнім часом утримує свої кораблі та підводні човни подалі від Чорного моря через високий ризик ураження.

"Тобто в цій операції, яка має багато шарів, починаючи від розробки самого засобу ураження і закінчуючи плануванням, з виключенням витоків інформації, провести такий захід - це комплексна і доволі складна справа", - наголосив Плетенчук.

Він також додав, що навігація для кораблів такого класу у міжсезоння є особливо складною. Човни змушені змінювати місце стоянки або виходити з бази, аби уникнути ураження.

"Вони вимушені там перебувати і в разі якоїсь небезпеки змінювати місце стоянки. Тобто переставляти кораблі або виходити з бази для того, щоб не отримати ураження. А тут, як ви бачите, ніякої небезпеки вони не відчували", - сказав Плетенчук.

Для чого Україна атакує нафтобази в Криму - пояснення

Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що атаки України по нафтобазах у Криму спрямовані на ураження російських військових об’єктів та інфраструктури на тимчасово окупованому півострові.

За його словами, такі удари ускладнюють постачання пального окупантам, адже без нього не можуть пересуватися танки, літати літаки та гелікоптери, постачатися боєприпаси та евакуюватися поранені. Плетенчук зазначив, що ворог почав приділяти особливу увагу захисту цих об’єктів, особливо через стратегічне значення Криму.

Удари по ціляв в РФ - останні новини

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що підводні дрони "Sub Sea Baby" знищили російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка". Це перший у світі випадок ураження підводного човна за допомогою таких дронів.

Також в ніч з 13 на 14 грудня Сили оборони України завдали масованого удару по російських цілях у Криму. Внаслідок атаки у Феодосії уражено військовий корабель РФ.

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 листопада ЗСУ завдали удару по російському порту Новоросійськ дронами, уразивши військові та логістичні об’єкти, включно з великим десантним кораблем. Пошкоджено нафтотермінал і позиції ППО С-300/С-400.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Плетенчук

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

