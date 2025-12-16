Джамала зробила заяву про артистів, для яких можуть змінити правила Нацвідбору - деталі

Музична продюсерка Національного відбору висловилася про назрілу зміну правил.

Джамала про правила Національного відбору / колаж: Главред, фото: instagram.com, Джамала

Ви дізнаєтеся:

Джамала зробила заяву про правила Нацвідбору

Які правила можуть змінити

Відома співачка і музична продюсерка Національного відбору на Євробачення-2026 Джамала висловилася про правила, які забороняють деяким українським артистам брати участь у конкурсі. У коментарі програмі "Ранок у великому місті" вона розповіла, що може підтримати зміну цих обмежень.

Джамала вважає, що для деяких українських співаків можна зробити виняток. Навіть якщо вони були на гастролях у РФ після 2014 року, вони могли переосмислити свої погляди, зробити значний внесок у розвиток української музики та допомагати ЗСУ.

Джамала Євробачення / фото: instagram.com, Джамала

"Я говорила, що, можливо, його (правило) треба вдосконалити. Чи є люди зараз, які були там на гастролях, але зараз дуже допомагають і роблять усе можливе і для української музики, і для військових - так. Це не мені вирішувати, тому що це справді Суспільне і ціла команда вирішує, наскільки все це треба поміняти", - висловилася продюсерка.

Співачка наголосила, що ці артисти мають велику українську аудиторію, яка "голосує" за них прослуховуваннями та купівлею квитків на концерти.

Джамала - Нацвідбір / фото: instagram.com, Джамала

"Дивіться, ми ж все одно їх любимо. Тут. Люди ходять на концерти. Аншлаги в Палаці спорту. Тобто вони голосують за них своїми квитками, вони голосують за них своїми прослуховуваннями. Так що це якась трошки, напевно, гра", - заявила Джамала.

Джамала / інфографіка: Главред

Про персону: Джамала Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й актриса, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".

