Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Платіжок стає більше: чому деяким українцям виставлять ще один рахунок за газ

Дар'я Пшеничник
16 грудня 2025, 10:55
63
Деякі споживачі може отримати ще й четверту платіжку за газопостачання.
платежка газ
Четверта платіжка за газ / Колаж: Главред, фото: Freepik, УНІАН
​​

Основне:

  • Частина українців може отримати "четверту платіжку" за газ
  • Власники газового обладнання повинні самостійно замовляти його технічну перевірку щонайменше раз на рік
  • Комплексне обслуговування котла і плити коштує близько 1500 грн

Українці звикли щомісяця отримувати одразу кілька рахунків, пов’язаних із газом. Зазвичай йдеться про оплату фактичного споживання палива, окремий платіж за його доставлення та ще один — за технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Однак для частини споживачів перелік платіжок на цьому не завершується.

відео дня

Як пояснює видання "На пенсії", деяким українцям можуть нарахувати так звану "четверту платіжку". Вона стосується власників газових плит і котлів, які несуть персональну відповідальність за справність свого обладнання. На відміну від мереж у будинку, які обслуговують оператори, перевірка та догляд за плитами й котлами покладаються безпосередньо на споживача.

Йдеться про обов’язкове технічне обслуговування, яке допомагає виявити несправності та зменшити ризик аварійних ситуацій. Замовити таку послугу можна самостійно — для цього потрібно звернутися до центрів обслуговування клієнтів компанії "Газмережі" та подати відповідну заявку.

Працівники газових служб радять не ігнорувати ці перевірки та проводити їх щонайменше раз на рік. За інформацією профільних компаній, комплексне пакетне обслуговування газового котла разом із плитою коштує приблизно 1500 гривень. Якщо ж перевірка стосується лише газової плити, її вартість становить близько 360 гривень.

Таким чином, "четверта платіжка" з’являється не для всіх, а лише для тих українців, у чиїх домівках встановлено газове обладнання, яке потребує регулярного індивідуального техогляду.

Чи можуть українці залишитись без газу - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин Михайло Гончар розповів в інтерв'ю Главреду, що Росія цієї зими може бити не лише по об’єктах електроенергетики, а й по всьому енергетичному сектору України.

Він нагадав, що удари по паливній інфраструктурі Росія завдає системно ще з 2022 року. Під ударом - нафтобази та нафтопереробні підприємства, зокрема Кременчуцький НПЗ, які відповідають за зберігання сирої нафти та виробництво готового пального.

"Так, певна робота проводилася тільки по лінії "Укренерго". Якби в повній мірі були реалізовані заходи по створенню інженерного захисту, особливо другого рівня на підстанціях, ситуація сьогодні була б значно кращою. А ось в газовому секторі або в секторі генерації електроенергії питання захисту критичної інфраструктури фактично не опрацьовувалися. Але це вже окрема тема", - зазначив він.

Оплата газу в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, плату за доставку газу нараховують усім абонентам без винятку. Це стосується і пенсіонерів, незалежно від обсягів споживання.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні мають намір знизити вартість газу для когенераційних установок - обладнання, яке одночасно виробляє електричну та теплову енергію. Для цього Кабмін уже готує відповідні нормативні документи.

Напередодні стало відомо, що найближчим часом уряд не буде підіймати тарифи на газ. Кабмін ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів.

Також варто ознайомитися:

Про джерело: "На пенсии"

Інформаційний портал, на базі популярного друкованого видання - газети "На пенсії". Доступною мовою висвітлюємо питання пенсії, пенсійного забезпечення, пільг, субсидій в Україні, а також про життя пенсіонерів, повідомляє "На пенсії".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

газ економіка тарифи на газ комунальні платіжки новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США поставили Києву ультиматум: щедру пропозицію потрібно прийняти швидко - Politico

США поставили Києву ультиматум: щедру пропозицію потрібно прийняти швидко - Politico

11:38Україна
Нові деталі у справі про вбивство Парубія: знайдено пістолет та нові докази

Нові деталі у справі про вбивство Парубія: знайдено пістолет та нові докази

11:30Україна
"Небезпеки вони не відчували": у ВМС розкрили, як вдалося підірвати субмарину РФ

"Небезпеки вони не відчували": у ВМС розкрили, як вдалося підірвати субмарину РФ

11:24Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 16 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Невдачі обійдуть їх стороною: яких знаків зодіаку очікує фінансовий прорив

Невдачі обійдуть їх стороною: яких знаків зодіаку очікує фінансовий прорив

Українців до кінця зими можуть оштрафувати на 85 тисяч: за що будуть карати

Українців до кінця зими можуть оштрафувати на 85 тисяч: за що будуть карати

Почалась пожежа: Україна вдарила по військовому кораблю РФ в Криму, що відомо

Почалась пожежа: Україна вдарила по військовому кораблю РФ в Криму, що відомо

Кучеренко з гумором прокоментувала своє розлучення з Комаровим: "Тут ще питання"

Кучеренко з гумором прокоментувала своє розлучення з Комаровим: "Тут ще питання"

Останні новини

12:05

Люди назвали 5 причин, чому не варто купувати сонячні панелі

11:58

Не лише без світла, а й без води: названо місто, де ситуація може погіршитись

11:38

США поставили Києву ультиматум: щедру пропозицію потрібно прийняти швидко - Politico

11:32

Як очистити мікрохвильовку всього за 5 хвилин: лайфхак, який точно спрацюєВідео

11:30

Нові деталі у справі про вбивство Парубія: знайдено пістолет та нові докази

Світло будуть вимикати до весни, найгірша ситуація - в Києві, Одесі та Чернігові - ІгнатьєвСвітло будуть вимикати до весни, найгірша ситуація - в Києві, Одесі та Чернігові - Ігнатьєв
11:24

"Небезпеки вони не відчували": у ВМС розкрили, як вдалося підірвати субмарину РФ

11:21

Що відомо про дружин Степана Гіги: шкільне кохання і 20-річний шлюбВідео

10:58

Росіяни здаються в полон: військовий заявив про успішну зачистку важливого міста

10:55

Платіжок стає більше: чому деяким українцям виставлять ще один рахунок за газ

Реклама
10:23

Військова відповідь на нову агресію РФ: Туск розкрив деталі гарантій для України

10:17

Олександр Похилко, який відомий завданням збитків багатьом енергокомпаніям, очолив "УРМ", яка управляє держпакетами обленерго – ЗМІ

10:10

Орхідеї пишно зацвітуть навесні: що потрібно зробити вже заразВідео

10:10

Уперше після розлучення: Тарас Тополя несподівано з'явився із сім'єю

10:03

Гороскоп на завтра 17 грудня: Скорпіонам - тріумф, Рибам - страх

09:54

"Що в неї з обличчям": дружина путініста Пєскова зробила собі пластику

09:46

Українці можуть витратити "зимову тисячу" на ліки: де і як скористатися допомогою

09:20

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 грудня (оновлюється)

09:16

Астрологи назвали знаки зодіаку, які домінують у фінансовій сфері в родині

09:08

"Розраховуємо на п'ять документів": Зеленський анонсував зустріч із Трампом

09:00

Джамала розкрила секрет неймовірного схуднення після третіх пологів

Реклама
09:00

Що буде з війною у 2026 році, та чи готує РФ обстріл на Новий рік – прогноз генерала РоманенкаВідео

08:46

Карта Deep State онлайн за 16 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:27

Якщо Кремль скаже "ні" миру: Зеленський попередив про наслідки позиції Путіна

08:11

Вище на дві голови: Джанабаєва показала дорослого сина Меладзе

08:10

РФ атакувала Запоріжжя: дрон влучив у житлову багатоповерхівку, постраждали людиФотоВідео

08:10

Мир до Різдва: чи є підстави очікувати закінчення війниПогляд

07:32

"Територія втрачена": Трамп зробив заяву про мир та гарантії безпеки для Києва

06:39

США пропонують компроміс щодо Донбасу: Зеленський розкрив деталі переговорів

06:10

Як ЗСУ б'ють окупантів і знущаються над хвастощами ПутінаПогляд

05:56

Ціни неочікувано змінили: в супермаркетах подешевшав улюблений продукт українців

05:02

Київ може стати енергетичним островом: українців попередили про критичну ситуацію

04:30

Невдачі обійдуть їх стороною: яких знаків зодіаку очікує фінансовий прорив

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці літака за 45 секунд

03:27

Туристи дивуються, дізнавшись правду: де насправді виріс Степан Бандера

03:02

Учені приголомшили світ: сенсаційна знахідка в Бермудському трикутнику пояснила все

02:25

Останній ривок Росії: Романенко розкрив плани Путіна на 2026 рікВідео

02:19

Десятки росіян оточені: розвідники партизан в армії РФ розкрили деталі

02:00

Чи виймати акумулятор, якщо авто довго стоїть: експерт пояснив нюанси

01:30

Кінець епохи серцеїда: 64-річний Клуні відмовився від проявів почуттів

01:14

Нові цілі РФ: названо великі міста на сході під загрозою захопленняВідео

Реклама
00:56

Марина Боржемська показала свого гарного чоловіка: "У мене свято"

00:21

Втрата стажу через електронні трудові: з'явилося важливе попередження

00:01

"Справи йдуть добре": Трамп розкрив деталі своєї розмови з лідерами ЄС

15 грудня, понеділок
23:39

Офіційний список Євробачення: хто поїде на конкурс у 2026 році

23:23

Припинення обстрілів України: Мерц розкрив імовірну дату перемир'я

23:08

Європа опублікувала план гарантій безпеки для України - що відомо

23:05

Донбас на столі переговорів: що США пропонують в обмін на "величезні" гарантії

22:04

Колись без них не обходилося жодне місто: зниклі професії УкраїниВідео

21:44

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить нові обмеження на 16 грудняФото

21:42

Як купити авто, яке максимально збереже свою ціну: секретна порада від експертів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти