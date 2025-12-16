Платіжок стає більше: чому деяким українцям виставлять ще один рахунок за газ

Деякі споживачі може отримати ще й четверту платіжку за газопостачання.

https://glavred.net/economics/platezhek-stanovitsya-bolshe-pochemu-nekotorym-ukraincam-vystavyat-eshche-odin-schet-za-gaz-10724525.html Посилання скопійоване

Четверта платіжка за газ / Колаж: Главред, фото: Freepik, УНІАН

​​

Основне:

Частина українців може отримати "четверту платіжку" за газ

Власники газового обладнання повинні самостійно замовляти його технічну перевірку щонайменше раз на рік

Комплексне обслуговування котла і плити коштує близько 1500 грн

Українці звикли щомісяця отримувати одразу кілька рахунків, пов’язаних із газом. Зазвичай йдеться про оплату фактичного споживання палива, окремий платіж за його доставлення та ще один — за технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Однак для частини споживачів перелік платіжок на цьому не завершується.

відео дня

Як пояснює видання "На пенсії", деяким українцям можуть нарахувати так звану "четверту платіжку". Вона стосується власників газових плит і котлів, які несуть персональну відповідальність за справність свого обладнання. На відміну від мереж у будинку, які обслуговують оператори, перевірка та догляд за плитами й котлами покладаються безпосередньо на споживача.

Йдеться про обов’язкове технічне обслуговування, яке допомагає виявити несправності та зменшити ризик аварійних ситуацій. Замовити таку послугу можна самостійно — для цього потрібно звернутися до центрів обслуговування клієнтів компанії "Газмережі" та подати відповідну заявку.

Працівники газових служб радять не ігнорувати ці перевірки та проводити їх щонайменше раз на рік. За інформацією профільних компаній, комплексне пакетне обслуговування газового котла разом із плитою коштує приблизно 1500 гривень. Якщо ж перевірка стосується лише газової плити, її вартість становить близько 360 гривень.

Таким чином, "четверта платіжка" з’являється не для всіх, а лише для тих українців, у чиїх домівках встановлено газове обладнання, яке потребує регулярного індивідуального техогляду.

Чи можуть українці залишитись без газу - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин Михайло Гончар розповів в інтерв'ю Главреду, що Росія цієї зими може бити не лише по об’єктах електроенергетики, а й по всьому енергетичному сектору України.

Він нагадав, що удари по паливній інфраструктурі Росія завдає системно ще з 2022 року. Під ударом - нафтобази та нафтопереробні підприємства, зокрема Кременчуцький НПЗ, які відповідають за зберігання сирої нафти та виробництво готового пального.

"Так, певна робота проводилася тільки по лінії "Укренерго". Якби в повній мірі були реалізовані заходи по створенню інженерного захисту, особливо другого рівня на підстанціях, ситуація сьогодні була б значно кращою. А ось в газовому секторі або в секторі генерації електроенергії питання захисту критичної інфраструктури фактично не опрацьовувалися. Але це вже окрема тема", - зазначив він.

Оплата газу в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, плату за доставку газу нараховують усім абонентам без винятку. Це стосується і пенсіонерів, незалежно від обсягів споживання.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні мають намір знизити вартість газу для когенераційних установок - обладнання, яке одночасно виробляє електричну та теплову енергію. Для цього Кабмін уже готує відповідні нормативні документи.

Напередодні стало відомо, що найближчим часом уряд не буде підіймати тарифи на газ. Кабмін ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів.

Також варто ознайомитися:

Про джерело: "На пенсии" Інформаційний портал, на базі популярного друкованого видання - газети "На пенсії". Доступною мовою висвітлюємо питання пенсії, пенсійного забезпечення, пільг, субсидій в Україні, а також про життя пенсіонерів, повідомляє "На пенсії".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред