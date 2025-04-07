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Реакція Трампа на обстріли та введення миротворців: головні новини України (дайджест)

Юрій Берендій
7 квітня 2025, 22:00
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Новини України 7 квітня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.
Реакція Трампа на обстріли та введення миротворців: головні новини України (дайджест)
Головні новини України станом на 22:00 7 квітня / Колаж Главред, фото: 22 ОМБр, УНІАН, Міноборони РФ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Ситуація загострюється: ЗС РФ просунулися на трьох напрямках і тиснуть біля Лиману

Російська окупаційна армія просунулася в трьох населених пунктах на сході України. Зокрема, ворог активізувався на Куп'янському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Останні новини з фронту повідомили аналітики проекту DeepState у ніч на 7 квітня.

відео дня

"Вони цього не роблять": Рютте сказав, що має зробити РФ для завершення війни

Росія повинна показати США готовність завершити війну в Україні. Проте наразі Кремль лише затягує мирний процес. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтерв'ю телеканалу CBS News.

Генсек підкреслив, що США та союзники по НАТО активно працюють над тим, щоб покласти край війні на умовах справедливого й довготривалого миру. За його словами, "США справді стараються", але "м'яч явно на боці росіян".

Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозки

З 8 по 11 квітня по всій Україні очікуються заморозки 0-5°C. В Карпатах спостерігається значне погіршення погодних умов - випало 30 см снігу. Про це повідомив Укргідрометцентр та ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

Трамп здивував заявою про бомбардування України Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки продовжують розмовляти з країною-агресоркою Росією щодо завершення війни в Україні.

Про це він сказав журналістам у неділю, 6 квітня, на борту літака Air Force One, повідомляє Associated Press.

Також у відповідь на запитання журналістів Трамп відреагував на удари Росії по Україні. Він не звинуватив Росію прямо у продовженні ударів, а просто сказав, що "бомбардування тривають і тривають" і що він "не любить бомбардувань".

Українцям доведеться затягнути паски: скільки коштуватиме Великодній кошик 2025

У 2025 році вартість великоднього кошика для родини з чотирьох осіб складе 1663 грн, що на 17% дорожче, ніж торік. Такі підрахунки оприлюднив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

Іран привів армію в готовність на тлі погроз Трампа: що відомо про нову війну

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї наказав привести збройні сили країни в стан підвищеної бойової готовності через загрозу нападу з боку США. Про це пише Reuters.

Іран відкидає вимогу президента США Дональда Трампа щодо проведення прямих переговорів з приводу своєї ядерної програми. Високопоставлений іранський чиновник заявив, що Іран не збирається обговорювати свою ядерну програму чи загрозу бомбардувань за вимогою Вашингтона.

"Реальні переговори будуть восени": експерт сказав, що Путін задумав зробити влітку

Російський диктатор Володимир Путін зараз лише імітує переговорний процес. Насправді він хоче продовжувати воювати і планує провести літню військову кампанію. А вже за результатами цієї військової кампанії він може повернутися до переговорів.

Таку думку висловив політичний експерт Вадим Денисенко в ефірі "Еспресо". За його словами, після останніх переговорів в Ер-Ріяді стало зрозуміло, що Путін не збирається йти на підписання тимчасового припинення вогню.

Коли в Україну прийде потепління: синоптикиня назвала точну дату

Погода в Україні у вівторок, 8 квітня, буде холодною. Переважатиме холодна повітряна маса. Якщо сьогодні ще порівняно тепло на сході та південному сході, то вже завтра похолоднішає і там.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що найближчої ночі у більшості областей України будуть заморозки 0…-5 градусів, на Луганщині вночі очікується +2…+5 градусів. Завтра вдень стовпчики термометрів показуватимуть +2…+5 градусів, у південній частині буде +5…+9 градусів.

У Путіна нахабно заперечили удар по цивільних у Кривому Розі

Росія нібито завдає ударів лише по військових об'єктах, і так було під час обстрілу Кривого Рогу. Ніяких ударів по соціальних об'єктах країна-агресорка начебто не наносить. Таку цинічну заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Путін надіслав таємний сигнал Зеленському: що відомо про нову тактику ударів РФ

​Росія суттєво змінила тактику повітряних ударів по Україні, збільшивши використання балістичних ракет та модернізуючи свої безпілотники. Зокрема, ворог почав частіше застосовувати балістику та модифіковані дрони, що ускладнює їхнє перехоплення українськими засобами ППО. Крім того, російські війська активізували комбіновані атаки, використовуючи одночасно ракети різних типів та ударні безпілотники. Ці зміни спрямовані на перевантаження української протиповітряної оборони та підвищення ефективності атак.​

Главред зібрав головне, що варто знати про нову тактику повітряного терору з боку РФ та які цілі ударів по Україні переслідує Кремль.

Щомісяця на 1,5-2%: експерт назвав ключовий продукт, який тільки дорожчатиме

За 2024 рік ціни на хліб зросли більш ніж на 20%. Впродовж 2025-го року вартість хлібобулочних виробів продовжить зростати. Про це під час чату на Главреді розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

РФ накопичує ресурси для штурмів на важливому напрямку: військовий оцінив загрозу

Російські окупанти на півдні готуються проводити штурмові дії малими групами. Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформу.

За його словами, ворог дійсно готується до штурмових дій та до локальних боїв, однак зараз не йдеться про великий тактичний десант.

"Казав: "Я так люблю це життя": у Кривому Розі попрощалися з дітьми, яких вбила ракета

У Кривому Розі в понеділок, 7 квітня, відбулося прощання з дітьми, які загинули під час ракетного удару по місту 4 квітня. Тоді балістична ракета з касетними боєприпасами, яку запустили російські окупанти, влучила біля дитячого майданчика поруч з житловими багатоповерхівками. Внаслідок удару загинули 19 людей, з яких 9 – діти.

Видання "Свої. Кривий Ріг" розповіло про загиблих дітей і як відбувалося прощання з ними.

Ціна впаде на 30%: який популярний продукт різко подешевшає після Великодня

Ціна на яйця змінюватиметься хвилями. На вартість цього продукту впливає кілька факторів – погодні умови, ціни на електроенергію, тепло і корм. Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час чату на Главреді.

Глави штабів ЗС Франції та Британії розкрили сценарій введення контингенту в Україну

Рішення про розміщення іноземного контингенту в Україні буде ухвалено з урахуванням різних компонентів, які стосуються як повітряного простору, так і наземного, а також морського, заявив начальник штабу збройних сил Франції Тьєррі Буркхард.

Йдеться про прогнозування щодо залучення різних компонентів у повітряному просторі, а також у наземному і морському, підкреслив він в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

Вдарить 11-градусний мороз: названо регіони, де посилиться похолодання

Погода в Україні 8 квітня буде морозною. У багатьох областях прогнозують сильні пориви вітру та сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці 8-11 квітня в Україні будуть заморозки до -5 градусів. Синоптики оголосили штормове попередження - ІІ рівень небезпечності.

Знищення Кримського мосту: командувач ВМСУ назвав ключову умову

Кримський міст залишається ціллю для українських військових, однак під час підготовки його знищення потрібна інформаційна тиша, заявив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

"Звичайно, міст - це складна ціль, особливо зараз. Але в житті немає жодної фортеці, яку не можна зруйнувати. Немає кордонів, які не можна перейти. Так і міст, такий самий. Така ж мета, як і решта", - сказав він в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

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