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"Ризики серйозні": експерт попередив про небезпечний сценарій завершення війни

Олексій Тесля
2 квітня 2025, 09:40
208
Європа всі останні роки "намагається довести собі, що вона набагато слабша, ніж є насправді", вважає Владислав Іноземцев.
'Ризики серйозні': експерт попередив про небезпечний сценарій завершення війни
З'явився сценарій завершення війни / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України

Важливо:

  • Трамп може відмовитися від вирішення "українського питання" і перекласти відповідальність на Європу
  • У Європи немає бажання істотного збільшення допомоги Україні

Доктор економічних наук, співзасновник Європейського центру аналізу та стратегій Владислав Іноземцев прокоментував питання про те, чи може президент США Дональд Трамп відмовитися від вирішення "українського питання" і перекласти всю відповідальність на Європу.

"Ризики збільшуються, і серйозно. У Європи є багато варіантів, можливостей, але немає бажання. У принципі, Європа легко може замінити американців з погляду фінансування України та військового забезпечення. Але чи готова вона до цього? Тут питання виключно політичної волі", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт нагадав про те, що за весь час війни Європа виділила Україні близько 200 мільярдів євро, однак її можливості значно більші.

"Тобто те, що вони можуть зробити, у мене немає ні найменших сумнівів. Але вони не хочуть - вони бояться Путіна і його непередбачуваності, бояться того, що їхні платники податків почнуть не задовольнятися, що в них соціальне забезпечення впало, що борг зріс і так далі. Подивимося, що зуміє змінити новий канцлер Німеччини Мерц, але їхня нерішучість просто кричуща", - упевнений він.

Співрозмовник каже, що Європа всі останні роки "намагається довести собі, що вона набагато слабша, ніж є насправді".

"І в неї це якоюсь мірою, на жаль, виходить. Тому це питання виключно бажання - можливості для цього є", - додав Іноземцев.

Раніше Зеленський назвав 2 європейські країни, які братимуть участь у мирних переговорах. Президент України заявив, що позиція щодо перебування Європи за столом переговорів є чіткою та безальтернативною.

Нагадаємо, раніше Зеленський сказав, чому не веде прямі переговори з Путіним. Президент України заявив, що блокування переговорів з Росією є виключно через позицію Путіна.

Як повідомляв Главред, у Зеленського висловилися про ймовірний сценарій завершення війни. Кремль створює нестабільність у різних регіонах, підкреслив Михайло Подоляк.

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Хто такий Владислав Іноземцев

Владислав Леонідович Іноземцев (рос. Владислав Леонидович Иноземцев; нар. 10 жовтня 1968, Нижній Новгород, РРФСР, СРСР) — російський економіст, соціолог і політичний діяч. Доктор економічних наук, повідомляє Вікіпедія.

Автор понад 300 друкованих праць, опублікованих в Росії, Франції, Великій Британії та США, в тому числі 15 монографій (одна у співавторстві з Деніелом Беллом) чотири з яких перекладено англійською, французькою, японською та китайською мовами. Член наукової ради Російського ради з міжнародних справ (з 2011 до теперішнього часу), голова Вищої ради партії "Громадянська сила" (2012—2014).

У березні 2010 підписав звернення російської опозиції "Путін повинен піти". У червні 2011 року виступив на з'їзді партії "Правое дело" і запропонував "поставити в центр передвиборчої кампанії теми, які ніхто більше не посміє підняти і які дозволять консолідувати цільову аудиторію".

Прихильник євроінтеграції України навіть попри небажання ЄС швидко залучати Україну до своїх структури. Підтримує ідеї переведення суду найвищої інстанції з господарських справ в Україні до європейських судових інституцій, зокрема Суду справедливості ЄС, що має підвищити атрактивність України для світового капіталу. Також висуває ідеї більш тісного союзу Британії, України та Туреччини в Європі, країн поза межами ЄС.

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