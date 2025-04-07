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"Вони цього не роблять": Рютте сказав, що має зробити РФ для завершення війни

Руслана Заклінська
7 квітня 2025, 08:42оновлено 7 квітня, 09:23
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Росія недостатньо швидко рухається до завершення війни, заявив Марк Рютте.
'Вони цього не роблять': Рютте сказав, що має зробити РФ для завершення війни
Рютте звинуватив Росію у затягуванні мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Рютте:

  • США та союзники по НАТО активно працюють над досягненням миру
  • Росія повинна зробити більше для припинення війни
  • Москва не може диктувати умови припинення вогню США

Росія повинна показати США готовність завершити війну в Україні. Проте наразі Кремль лише затягує мирний процес. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтерв'ю телеканалу CBS News.

Генсек підкреслив, що США та союзники по НАТО активно працюють над тим, щоб покласти край війні на умовах справедливого й довготривалого миру. За його словами, "США справді стараються", але "м'яч явно на боці росіян".

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"Вони рухаються недостатньо швидко, моє враження, включно з враженням, яке я маю від моїх американських співрозмовників, що Росія дійсно повинна зробити більше, щоб покласти край цій війні", - зазначив Рютте.

Він підкреслив, що західні союзники підтримують зусилля США, спрямовані на завершення війни на умовах, які гарантуватимуть безпеку і стабільність. На пряме запитання ведучої CBS про те, чи не турбує його, що Москва може намагатися нав’язувати умови припинення вогню США, Рютте відповів заперечно.

"Тому, що я розмовляв з (держсекретарем США - Главред) Марко Рубіо, я постійно спілкуюся з іншими членами американської адміністрації. Я думаю, вони справді намагаються, крок за кроком, дійти до ситуації, коли ця війна може закінчитися. Але, звісно, ​​Росія - росіяни теж повинні танцювати танго, а наразі вони, схоже, цього не роблять, і це складно", - сказав генсек НАТО.

Також Рютте звернув увагу на те, що останнім часом ситуація на фронті "рухалася в неправильному напрямку". За його словами, наразі складно передбачити, чи справді президент РФ Володимир Путін готовий завершити агресію.

"Ну, ми не знаємо. Я думаю, це тест, і ми повинні побачити, якою буде його реакція на американські пропозиції... Найближчими тижнями ми побачимо, як далеко він (Трамп - Главред) зможе зайти, і я підтримую його", - підкреслив він.

Припинення вогню в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню з Росією можливе вже в найближчі тижні або місяці за умови посилення тиску на агресора. Він підкреслив, що Україна, Європа і США можуть мати різне бачення, але єдині у прагненні завершити війну.

Також Генеральний штаб ЗСУ спростував звинувачення Росії у порушенні "енергетичного перемир’я". У Генштабі заявили, що Кремль намагається відволікти увагу від власних злочинів, адже саме РФ продовжує масовані атаки по українських містах.

Крім цього, президент США Дональд Трамп вирішив не вводити нові мита проти Росії через триваючі переговори щодо завершення війни в Україні. Директор Нацекономради Білого дому Кевін Гассетт стверджує, що Трамп не хоче ускладнювати діалог, але це не означає особливого ставлення до РФ у майбутньому.

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Хто такий Марк Рютте?

Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року.

Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів.

Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

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