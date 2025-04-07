"Реальні переговори будуть восени": експерт сказав, що Путін задумав зробити влітку

Зараз відбувається лише імітація переговорів з боку Кремля. Путін хоче продовжувати воювати і планує провести літню військову кампанію.

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Експерт сказав, що Путін задумав зробити влітку/ колаж: Главред, фото: kremlin.ru, міноборони РФ

Коротко:

Кремль зараз лише імітує переговори

Путін хоче провести літню військову кампанію

Ніяких мирних переговорів чи реального припинення вогню раніше жовтня-листопада не буде

Російський диктатор Володимир Путін зараз лише імітує переговорний процес. Насправді він хоче продовжувати воювати і планує провести літню військову кампанію. А вже за результатами цієї військової кампанії він може повернутися до переговорів.

Таку думку висловив політичний експерт Вадим Денисенко в ефірі "Еспресо". За його словами, після останніх переговорів в Ер-Ріяді стало зрозуміло, що Путін не збирається йти на підписання тимчасового припинення вогню.

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"Путін хоче продовжувати бойові дії і вважає, що ця літня кампанія – його останнє вундерваффе, завдяки якому вдасться зламати фронт та Україну. Але нічого подібного не буде", – сказав Денисенко.

Експерт зазначив, що у цій ситуації ми маємо справу з психологією чи психіатрією людини, адже Путін щиро вірить, що цього літа йому вдасться "Київ за три дні – 2.0".

"Ще раз повторю, що нічого подібного не буде. Але, на жаль, ні про які мирні переговори чи реальне припинення вогню раніше жовтня-листопада немає сенсу сподіватися. На сьогоднішній момент дуже низька ймовірність якогось перемир'я. Попри всі заяви Трампа, що він все розуміє і дуже розлючений, треба розуміти, що станом на зараз Володимир Путін не буде входити у будь-який переговорний процес. Він вважає, що США не введе катастрофічних санкцій, тому готовий буде повертатися до переговорів за результатами літньої воєнної кампанії", – підсумував Денисенко.

Переговори України, США і Росії щодо миру – останні новини

Раніше економіст зазначив, що Трамп може сильно вдарити по РФ, вона втратить десятки млрд доларів. За словами доктора економічних наук, співзасновника Європейського центру аналізу та стратегій Владислава Іноземцева, такий крок Трампа може стати сильним ударом по економіці країни-агресорки Росії.

Як раніше повідомляв Главред, Трамп заінтригував заявою про те, що Зеленський і Путін готові укласти угоду. Трамп стверджує, що тривають "дуже добрі розмови" щодо врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що у США вже зрозуміли, що РФ не прагне миру. Наразі триває робота з розроблення механізму, як контролювати дотримання режиму тиші, зазначив Єрмак.

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Хто такий Вадим Денисенко Денисенко Вадим Ігорович (нар. 7 квітня 1974, Київ) – журналіст, бізнесмен, народний депутат України VIII скликання. У 1997 закінчив Київський університет імені Т.Шевченка, спеціалізація "Українська мова і література", в 1998 – факультет гуманітарних наук Києво-Могилянської академії.

Доктор історичних наук (дисертація про створення авторитарного режиму Віктора Януковича, співзасновник Еспресо TV, співавтор книги про наріжні закони функціонування політики "політики не брешуть"), пише Вікіпедія. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2020-2023). З вересня 2023 і дотепер – радник керівника Української добровольчої армії (УДА) Дмитра Яроша з інформаційних питань.

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