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Знищення Кримського мосту: командувач ВМСУ назвав ключову умову

Олексій Тесля
7 квітня 2025, 20:57
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Для планування важливих військових операцій потрібна інформаційна тиша, каже Олексій Неїжпапа.

ATACMS, Кримський міст
Названо умову знищення Кримського мосту / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Головне:

  • Під час підготовки знищення Кримського мосту потрібна інформаційна тиша
  • Кримський міст є складною ціллю для знищення

Кримський міст залишається ціллю для українських військових, однак під час підготовки його знищення потрібна інформаційна тиша, заявив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

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"Звичайно, міст - це складна ціль, особливо зараз. Але в житті немає жодної фортеці, яку не можна зруйнувати. Немає кордонів, які не можна перейти. Так і міст, такий самий. Така ж мета, як і решта", - сказав він в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Водночас командувач ВМС звернув увагу на те, що для планування важливих військових операцій потрібна інформаційна тиша.

"Завжди, щоб мати успіх. А якщо ми говоримо, що завтра ми вдаримо Кримський міст, то, напевно, противник про це дізнається через телебачення. Або скажемо, що ми не вдаримо його. Ну, це ж неправильно", - зазначив Неїжпапа.

При цьому він також підкреслив, що кількість ударів ЗСУ по Криму не зменшилася, хоча, можливо, вони стали менш інтенсивними.

"Я не проводив таку аналітику, меншу чи більшу. Усе працює в штатному режимі, як і на інших напрямках фронту. Тому цілі є в Криму і в інших областях, де знаходиться ворог, звичайно", - додав він.

Знищення Кримського мосту: командувач ВМСУ назвав ключову умову
/ Главред

Кримський міст - останні новини за темою:

Як повідомляв Главред, ворог хоче відновити споруди біля Кримського мосту. Представник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу України Дмитро Плетенчук, заявив, що окупанти масово насичують об'єкт системами протиповітряної оборони.

Оборона Кримського мосту руйнується на очах, повідомляла моніторингова група Кримський вітер. Бонові загородження біля естакади, якими росіяни укріплюють об'єкт, пошкоджені через шторми.

Наприкінці лютого окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. У різних районах півострова прогриміли вибухи. Біля мису Тарханкут було оголошено повітряну тривогу через можливу атаку безекіпажних катерів.

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Радіо Свобода

Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

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ВМС України Кримський міст Олексій Неїжпапа
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