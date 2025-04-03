Скільки коштуватиме кошик на Великдень-2025: які продукти подорожчали найбільше

Ціни на продукти до великоднього кошика в 2025 році значно зростуть порівняно з попереднім роком, вказують аналітики.

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Ціни зросли - яка вартість великоднього кошика у 2025 році / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Вартість базового великоднього кошика у порівнянні з 2024 роком зросла на 33,2 %

Значного зниження цін в наступні 2 тижні не передбачається

Напередодні Великодня українці традиційно готують святкові кошики, однак у 2025 році зростання цін суттєво вплинуло на їхню вартість.

Згідно з аналізом Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), бюджетний великодній кошик, що містить паску, крашанки, сіль, хрін і свічку, у 2024 році коштує в середньому 426 грн — на 33% більше, ніж торік. Додавання сиру, ковбаси та гірчиці підвищує ціну до 847 грн (+23%), а включення кагору, овочів і сала збільшує вартість до 1 185 грн (+17%).

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/ Фото: Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ)

Мінімальний кошик (S) – 427 грн (+33,2%)

До базового варіанту входять:

Паска (3-4 шт.) – 318,42 грн (+38,6%)

Яйця крашанки (10 шт.) – 76,45 грн (+30%)

Сіль (100 г) – 1,87 грн (+4,7%)

Хрін (200 г) – 24 грн

Одна свічка – 5 грн

Цей набір включає лише найнеобхідніше, проте навіть його вартість суттєво зросла порівняно з 2023 роком.

Середній кошик (M) – 847 грн (+23,1%)

До базового складу додаються:

Сир твердий (400 г) – 241,60 грн (+21%)

Гірчиця (200 г) – 24 грн

Ковбаса (500 г) – 154,50 грн (+7,5%)

Цей варіант уже містить більш ситні продукти, але також суттєво подорожчав.

Максимальний кошик (L) – 1185 грн (+17,2%)

До складу середнього кошика додаються:

Кагор - 170 грн

Огірки (2-3 шт.) – 44,34 грн (+25%)

Помідори (2-3 шт.) – 51,70 грн (+12%)

Сало (300 г) – 71,91 грн (+1%)

Серед окремих продуктів найбільше зросла ціна на свинячий ошийок — 275 грн/кг (+2% за місяць, +20% за рік). Сало залишається відносно стабільним (239 грн/кг, +1%), а твердий сир подорожчав до 595 грн/кг (+5% за місяць, +21% за рік).

Ціни на помідори та огірки останнім часом дещо знизилися завдяки збільшенню імпорту, проте у річному вимірі їхня вартість зросла на 12-25%. До Великодня можливі незначні коливання цін, проте різкого стрибка не очікується.

"Цього року головні складові великодніх витрат – паска, яйця, сир та м’ясні продукти. Активізація попиту на ці продукти харчування очікується наступні два тижні. Оскільки в 2025 році 20 квітня Великдень святкують разом християни східного та західного обряду, то це збільшить попит на продукти харчування в цей період часу. Хоч споживча можливість населення суттєво не покращилась, але кожен готується до свята й ціни значно знижуватися не будуть. Також на вартість впливає інфляція та сезонне зростання цін. Тож впродовж майже двох тижнів, котрі залишаються до Великодня, ціна кошика може ще зрости на 5-7%", – підсумував аналітик УКАБ Максим Гопка.

Ціни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на зростання цін на товари та послуги в Україні впливають інфляція, сезонні фактори та підвищений попит напередодні великих свят. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, зазначивши, що за підсумками першого кварталу 2025 року рівень інфляції перевищив 13%.

У березні 2025 року ціни на пшеничне борошно знизилися на 16%, що, ймовірно, пов’язано зі знижками від роздрібних мереж перед Великоднем, оскільки вартість сировини за цей період не змінилася.

Водночас в Україні поступово дорожчає цукор. Аналітики Всеукраїнської аграрної ради прогнозують подальше зростання цін через вплив експорту та сезонних факторів.

Хто такий Максим Гопка Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

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