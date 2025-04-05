Їх убила ракета в Кривому Розі: Зеленський назвав імена загиблих і накинувся на Захід

Найменшій загиблій дитині було всього 3 роки. Було лише кілька хвилин з моменту запуску ракети з району Таганрога до моменту удару.

https://glavred.net/ukraine/ih-ubila-raketa-v-krivom-roge-zelenskiy-nazval-imena-pogibshih-i-nabrosilsya-na-zapad-10653374.html Посилання скопійоване

Зеленський назвав імена вбитих дітей у Кривому Розі / Колаж: Главред, фото: "Свої", Сергій Лисак

Російські окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу. 4 квітня на тому місці гуляли маленькі діти, відпочивали підлітки, ходили дорослі. Ця п'ятниця стала трагедією для всієї України, адже Росія відібрала життя 18-ти людей, 9 з яких - діти. Президент України Володимир Зеленський назвав імена всіх загиблих дітей і жорстко висловився у бік Заходу.

Що відомо про загиблих

Внаслідок ворожої атаки сильно постраждав Тимофій, якому було всього 3 роки. Врятувати його не вдалося, він помер у лікарні.

Також відомо, що російська ракета вбила ще 8 дітей:

відео дня

Радислав, 7 років;

Аріна, 7 років;

Герман, 9 років;

Данило, 15 років;

Микита, 15 років;

Аліна, 15 років;

Костянтин, 16 років;

Нікіта, 17 років.

Імена вбитих дітей, які загинули у Кривому Розі / інфографіка: Главред

"Це діти, які були вбиті ударом російської балістичної ракети по Кривому Рогу. Було лише кілька хвилин після запуску з району Таганрога на території ворога. Також загинули, на жаль, 9 дорослих. Мої співчуття всім рідним та близьким. Ракета влучила просто по вулиці – навколо звичайні будинки, дитячий майданчик, магазини, ресторан. Ще 62 людини постраждали від удару, серед них 12 дітей. Є дуже важкі поранені, зараз вони в лікарнях. Медики роблять усе можливе, щоб врятувати життя", - зазначив президент.

Після цього росіяни безжально атакували місто ще й "Шахедами". Це сталося під час рятувальної операції. Через атаку дронів були поранені ще 7 людей, одна жінка загинула.

"Просто не буває глибших цинізму, підлості й ненависті до людей, ніж ті, які Росія собою зараз уособлює", - додав Зеленський.

Дивіться відео про ракетний удар по Кривому Рогу 4 квітня:

Зеленський назвав імена вбитих дітей у Кривому Розі / фото: скріншот

Відповідь на реакцію Заходу

Президент України акцентував на тому, що жоден російський удар по людях та містах не повинен залишатися без реакції світу.

"Я вдячний за принципову позицію міністрам закордонних справ Чехії, Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії та Австрії. Дякую за позицію та підтримку Високій представниці Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки. Ми цінуємо, що принципово висловилися Посольства Японії, Великої Британії, Швейцарії та Німеччини", - зазначив Зеленський.

Він додав, що був неприємно здивований реакцією Посольства Америки. Сильна країна та сильний народ продемонстрували слабку реакцію.

"Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей. Так, війна має завершитись. Але щоб її завершити, треба не боятися називати речі своїми іменами. Треба не боятися тиснути на того єдиного, хто цю війну продовжує та ігнорує всі пропозиції світу для її завершення. Треба тиснути на Росію, яка обирає вбивства дітей замість припинення вогню. Треба запроваджувати додаткові санкції проти тих, хто не може існувати без ударів балістики по сусідньому народу. Треба робити все можливе для порятунку життів", - наголосив президент.

Зеленський додав, що Україна говорила із США про додаткові системи ППО для захисту від подібних ракетних ударів. Дональд Трамп обіцяв допомогти з пошуком додаткових систем Patriot.

"Розраховуємо на те, що сила світу все ж подолає це зло – цю війну, цю російську агресію. Зупинити вбивства людей, зберегти життя дітей і встановити тривалий мир можна лише завдяки силі та скоординованій роботі партнерів. Дякую всім, хто з Україною – від початку цієї війни й особливо в такі трагічні дні. Вічна памʼять усім нашим людям, чиї життя були забрані російськими ударами!" - підсумував президент.

Удар окупантів по Кривому Рогу ввечері 4 квітня – що відомо

Як повідомляв Главред, РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу ввечері 4 квітня. Ворог атакував балістичною ракетою центр житлового мікрорайону Кривого Рогу. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоповерхівки. Біля епіцентру удару був дитячий майданчик.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент закликає світ до дій після ракетного удару по Кривому Рогу.

Станом на ранок 5 квітня було відомо про 18 загиблих і 61 поранену людину. Серед загиблих – 9 дітей, також 12 людей отримали поранення.

Крім цього, після ракетного удару Кривий Ріг атакували БПЛА. Це сталося ближче до півночі. Вогнем були охоплені будинки та інфраструктура, розповіли в ОВА. Внаслідок цього удару загинула 56-річна жінка, ще семеро людей постраждали.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред