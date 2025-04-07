Трамп здивував заявою про бомбардування України Росією

Президент США зазначив, що продовжуються переговори з Росією щодо завершення війни проти України.

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Трамп зробив заяву про бомбардування України Росією/ колаж: Главред, фото: "Свої. Кривий Ріг", Офіс президента України, міноборони Росії

Коротко:

Трамп заявив, що США говорять з РФ про завершення війни

Він зазначив, що бомбардування України тривають

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки продовжують розмовляти з країною-агресоркою Росією щодо завершення війни в Україні.

Про це він сказав журналістам у неділю, 6 квітня, на борту літака Air Force One, повідомляє Associated Press.

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Також у відповідь на запитання журналістів Трамп відреагував на удари Росії по Україні. Він не звинуватив Росію прямо у продовженні ударів, а просто сказав, що "бомбардування тривають і тривають" і що він "не любить бомбардувань".

"Ми говоримо з Росією. Ми б хотіли, щоб вони зупинилися. Я не люблю бомбардування. Бомбардування тривають і тривають. І щотижня гинуть тисячі молодих людей. І це жахлива річ, яка ніколи б не розпочалася, якби я був президентом, сто відсотків", – зазначив Трамп.

Дональд Трамп/ скрін

Дивіться відео коментаря Трампа:

Переговори України, США і Росії щодо миру – останні новини

Раніше економіст зазначив, що Трамп може сильно вдарити по РФ, вона втратить десятки млрд доларів. За словами доктора економічних наук, співзасновника Європейського центру аналізу та стратегій Владислава Іноземцева, такий крок Трампа може стати сильним ударом по економіці країни-агресорки Росії.

Як раніше повідомляв Главред, Трамп заінтригував заявою про те, що Зеленський і Путін готові укласти угоду. Трамп стверджує, що тривають "дуже добрі розмови" щодо врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що у США вже зрозуміли, що РФ не прагне миру. Наразі триває робота з розроблення механізму, як контролювати дотримання режиму тиші, зазначив Єрмак.

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