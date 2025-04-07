Вдарить 11-градусний мороз: названо регіони, де посилиться похолодання

У багатьох областях синоптики оголосили 2 рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 8 квітня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 8 квітня

Де температура повітря опуститься до -11 градусів

Де синоптики прогнозують сніг

Погода в Україні 8 квітня буде морозною. У багатьох областях прогнозують сильні пориви вітру та сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці 8-11 квітня в Україні будуть заморозки до -5 градусів. Синоптики оголосили штормове попередження - ІІ рівень небезпечності.

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"Погодні умови ускладнять роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, призведуть до порушення руху транспорту на дорогах; заморозки пошкодять ранньоквiтучі плодові дерева та рослини", - йдеться у повідомленні.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 8 квітня на північному сході буде сніг, а на південному сході - дощ. Все через циклон Zion. У цей день переважатиме холодна повітряна маса. Похолодання прийде і на південний схід.

У більшості областей будуть заморозки - 5 градусів морозу. Вдень температура повітря триматиметься на рівні +2...+5 градусів, лише на півдні потеплішає до +9.

Місцями можливі сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Похолодання протримається весь тиждень. Потепління очікується з 13 квітня.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 8 квітня / фото: ventusky

Погода 8 квітня

В Україні 8 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг у східних, західних, північних та центральних областях. У західних, північних та Вінницькій областях буде ожеледиця. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Вночі заморозки в повітрі 0-5° (в Карпатах 6-11°), температура вдень 1-4° тепла, у південних областях 4-9° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -4

За даними meteoprog, 8 квітня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +1...+9 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -4...+2 градуси.

Прогноз погоди в Україні на 8 квітня / фото: meteoprog

Погода 8 квітня у Києві

У Києві 8 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують сніг та ожеледицю. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Вночі по області заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-4° тепла; у Києві заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Прогноз погоди в Україні на 8 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, заморозки і сніг накриють Україну – стало відомо, у яких областях вдарить зимова погода. Похолодання різко вдарить в Україні. У низку областей увірвуться опади – багато де будуть дощі, а в низці областей навіть випаде сніг і будуть заморозки.

Також раніше повідомлялося, що сніг буде не лише в Карпатах – було названо дату різкого похолодання. Погода у Луцьку 1 квітня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.

Нагадаємо, найближчими днями Україну атакує майже 6-бальна буря – названо дату. Країну накриє сильна буря, через яку може погіршитися стан здоров'я.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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