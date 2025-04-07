Українцям доведеться затягнути паски: скільки коштуватиме Великодній кошик 2025

Найдорожчими складовими кошика виявилася паска і мʼясо, яка суттєво додала у ціні порівняно з минулим роком, зауважують науковці.

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Вартість великоднього кошика за рік зросла на 17% / Колаж Главред, фото УНІАН

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Скільки коштуватимуть паска і мʼясо на Пасху 2025 - експерти дали відповідь

Яка паска дешевше - домашня чи магазинна

У 2025 році вартість великоднього кошика для родини з чотирьох осіб складе 1663 грн, що на 17% дорожче, ніж торік. Такі підрахунки оприлюднив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

За його словами, вартість основної складової великоднього кошика – паски домашньої випічки за традиційним рецептом складе 232,96 грн за 1 кг, що на 29,6 % перевищує вартість минулорічної паски (179,80 грн).

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"Таке відчутне здорожчання символу нашого Великодня зумовлено суттєвим зростанням цін на всі продуктові позиції: яйця (+47,1 %), масло вершкове (+37,8 %), молоко (+15,5 %), борошно (+62,4 %) та цукор (+16,8 %). Відносно незначного здорожчання зазнали дріжджі (+8,7 %) та родзинки (12,2 %)", - зазначив Юрій Лупенко.

У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, найдорожчими у кошику залишаються м’ясні продукти:

буженина (0,5 кг) – 303 грн,

домашня ковбаса (0,5 кг) – 212,5 грн,

сало (0,5 кг) – до 123 грн.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за:

твердий сир (0,5 кг) – 287,5 грн,

вершкове масло (0,5 кг) – 276,5 грн,

м’який сир (0,5 кг) – 120 грн.

Інші складові кошика залишаються відносно доступними: хрін (200 г) коштує в середньому 27,5 грн, а сіль – близько 7,5 грн. А у разі доповнення кошика овочами, фруктами та церковним вином (кагором), його вартість зросте до 2009,76 грн — це на 21,7% більше, ніж торік.

"Зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідками воєнних дій – суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах. Особливо це відчутно у зонах бойових дій, тимчасової окупації, великого скупчення переселенців. А відтак більшість українців змушені будуть економити на традиційному наборі продуктів – хтось на зменшенні кількості продукту у кошику, інші – за рахунок відмови від дорожчої його частини – домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру, або ж використання більш дешевої продукції, а дехто – обмежиться традиційними крашанками та паскою, принаймні для освячення", - заявив Юрій Лупенко.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, перед Великоднем українці зіткнулися зі зростанням цін на вершкове масло. Згідно з актуальними даними, найбільш помітно подорожчало масло марки "Селянське" 72,5% (200 грам).

Також цього року продукти, які потрібні для випікання паски на Великдень, обійдуться українцям на суму, що на 38,6% більша, ніж у квітні минулого року.

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