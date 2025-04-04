'Просто по вулиці': Зеленський емоційно відреагував на атаку РФ по Кривому Рогу

Президент закликає світ до дій після ракетного удару по Кривому Рогу.

https://glavred.net/ukraine/prosto-po-ulice-zelenskiy-emocionalno-otreagiroval-na-ataku-rf-po-krivomu-rogu-10653245.html Посилання скопійоване

Зеленський відреагував на удар росіян по Кривому Рогу / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне:

Росіяни вдарили просто по житловій вулиці у Кривому Розі

Росія ігнорує пропозиції припинити вогонь, режим Путіна демонстративно вбиває

Завершення війни залежить від тиску світу на РФ, посилення ППО та підтримки України

Російська ракета влучила просто по вулиці серед житлових будинків у Кривому Розі. Щоденні обстріли та вбивства мирних людей — це прямий наслідок небажання Росії припинити вогонь. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Російська ракета по звичайному місту. Просто по вулиці. По території із житловими будинками. Попередньо це удар балістикою. Станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед них 6 дітей. Мої співчуття рідним та близьким", - розповів глава держави.

відео дня

За його словами, у Кривому Розі пошкоджено щонайменше 5 будинків. Наразі у місті триває рятувальна операція.

"Щодня російські удари. Щодня загиблі люди. Тільки одна причина, чому це продовжується: Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ бачить. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни. І тільки від тиску світу на Росію, від усіх зусиль для зміцнення України, нашої ППО, наших сил – тільки від цього залежить, коли закінчиться війна", - наголосив президент.

Зеленський додав, що США, Європа та інші країни світу здатні змусити Росію відмовитися від терору і війни. Президент підкреслив, що це потрібно забезпечити, оскільки "мир потрібен".

Заява керівника ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що удар РФ балістичною ракетою по центру житлового мікрорайону є навмисним.

"Вони не поважають США і нікого в світі, вони хочуть вбивати українців і знищити Україну, і не хочуть миру. Режим Путіна і вся Росія демонстративно вбили людей. Вогонь по цивільних мав припинитися. Україна давно заявила, що готова до цього. Але Росія відкидає всі пропозиції про припинення вогню і вбиває людей", - зазначив він.

Єрмак наголосив, що проти РФ необхідні жорсткі дії. Вони повинні бути такими, щоб унеможливити фінансування війни.

"Путін розуміє тільки мову сили. Українці не мають гинути. Наші діти не мають більше гинути", - додав керівник ОП.

Атаки РФ по Кривому Рогу і Харкову - що відомо

Як повідомляв Главред, увечері 4 квітня росіяни завдали балістичного удару по житловому мікрорайону Кривого Рогу. Внаслідок атаки загинули діти, поранено понад 50 осіб. У місті пошкоджень зазнали житлові багатоповерхівки та автомобілі.

Увечері 3 квітня російські війська атакували дронами Харків. Ворог завдав два удари по Новобаварському району. Один із дронів влучив у багатоповерхівку, там виникла масштабна пожежа.

Крім цього, унаслідок російської атаки на Харків 3 квітня загинули п’ятеро людей, ще 34 поранені, серед них — троє дітей. Один із дронів влучив у житловий будинок, внаслідок чого загинула вся сім'я — 12-річна дівчинка, її мама і тато.

Читайте також:

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред