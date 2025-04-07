Ціна впаде на 30%: який популярний продукт різко подешевшає після Великодня

На вартість цього продукту суттєво впливає кілька факторів.

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Важливий продукт скоро подешевшає на 30%/ колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Чому яйця різко подешевшають після Великодня

Що впливає на вартість яєць

Що буде з цінами на яйця упродовж року

Ціна на яйця змінюватиметься хвилями. На вартість цього продукту впливає кілька факторів – погодні умови, ціни на електроенергію, тепло і корм. Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час чату на Главреді.

"Ціна на яйця змінюватиметься хвилями. Передусім це відбуватиметься через погодні умови, адже у нас є і промислове виробництво, і пропозиція від домашніх господарств. Коли зберігається відносно тепла погода в Україні, починаючи з квітня до середини жовтня, ми маємо чисельну пропозицію яєць від домашніх господарств. Це дає змогу стабілізувати ринок", – пояснив експерт.

Він зазначив, що конкуренція між виробниками породжує зниження ціни.

"Натомість у холодну пору року витрати на виробництво збільшуються, і від домашніх господарств дуже мало пропозиції – в основному продукція надходить від великих промислових виробників, які в тому числі експортують яйця, а також залежні від ціни на тепло, електроенергію та корм, що, відповідно, відбивається на цінах на яйця. Згадайте, як у 2024 році був період, коли ціни на яйця були дуже високими, а потім стрімко знижувалися", – сказав Марчук.

У 2025 році, починаючи з лютого, ми побачили зростання ціни на яйця, адже витрати на виробництво зросли через те, що тривали морозні дні, зазначив він.

"За моїм прогнозом, тенденція з частковим подорожчанням яєць триматиметься до Великодніх свят. А далі за рахунок і теплих днів, і пропозиції від домашніх господарств ми побачимо зниження ціни на яйця на 20%, а подекуди й 30%, якщо відштовхуватися від ціни, яка є сьогодні", – сказав експерт.

Дивіться відео, в якому експерт Денис Марчук розповів, які базові продукти подорожчають в найближчі місяці:

Ціни на продукти – останні новини

Раніше Главред розповідав, наскільки подорожчали продукти для головної випічки на Великдень. Вартість продуктів, які потрібні для випікання паски на Великдень, зросла на 38,6% у порівнянні з квітнем минулого року.

Також раніше експерт назвав ключовий продукт, який тільки дорожчатиме. Хліб в Україні в 2025 році продовжить дорожчати, розповів Денис Марчук.

Нагадаємо, ціни на м'ясо "підскочать" аж на 10% – відомо, які види м’яса подорожчають найбільше. Наразі м'ясо дорожчає, бо ціна на зернову групу є досить високою.

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Хто такий Денис Марчук? Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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