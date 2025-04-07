Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Ситуація загострюється: ЗС РФ просунулися на трьох напрямках і тиснуть біля Лиману

Анна Ярославська
7 квітня 2025, 06:49
1168
Останні новини з фронту повідомили аналітики DeepState. Опубліковано свіжі карти.
Ситуація на фронті - карта 7 квітня 2025 року
Ситуація на фронті загострюється на Лиманському напрямку / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, deepstatemap

Коротко:

  • У армії РФ є просування на фронті
  • Ворог активізувався на трьох напрямках
  • Окупанти тиснуть біля Лиману

Російська окупаційна армія просунулася в трьох населених пунктах на сході України. Зокрема, ворог активізувався на Куп'янському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Останні новини з фронту повідомили аналітики проекту DeepState у ніч на 7 квітня.

відео дня

Зазначається, що на Покровському напрямку ЗС РФ мали успіхи в селі Лисівка Покровської міської громади Покровського району Донецької області.

Лисівка
Лисівка / Карта deepstatemap

Також росіяни просунулися біля населеного пункту Західне на Куп'янському напрямку Харківської області.

Західне
Західне / Карта deepstatemap

Окупанти також досягли просування в Розливі на Новопавлівському напрямку Донецької області. Розлив належить до Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області.

Розлийте.
Розлив / Карта deepstatemap

Експерти аналітичного проєкту також заявили, що ситуація загострюється біля Лиману Донецької області.

"Ситуація на відрізку Нове-Катеринівка-Невське продовжує загострюватися, а ворог здійснює просування, маючи перевагу на ділянці", - йдеться в повідомленні.

За даними DeepState, проблеми у Сил оборони України виникають через низку чинників:

  • неефективне використання ресурсів бригади, відповідальної на цій ділянці;
  • погана ситуаційна обізнаність;
  • перевага росіян у дронах і можливостях ураження;
  • російська піхота, яка здійснює постійний тиск на позиції захисників.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російське Міноборони офіційно повідомило про просування військ РФ на Сумщині та нібито окупацію населеного пункту Басівка Сумського району. Однак, у Держприкордонслужбі цю інформацію спростували.

Керівник відділу комунікації 100-ї окремої механізованої бригади, капітан Сергій Хомінський повідомив, що втрати російських військ у боях за Торецьк Донецької області перевищили 15 тисяч загиблими, а з урахуванням поранених ці цифри ще більші.

Біля Покровська на Донбасі населені пункти повністю зруйновані, а людей - немає. Про це розповів 11-разовий чемпіон світу з кікбоксингу, військовий 110-ї окремої механізованої бригади Роман Власенко.

Інші новини за темою:

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Вони цього не роблять": Рютте сказав, що має зробити РФ для завершення війни

"Вони цього не роблять": Рютте сказав, що має зробити РФ для завершення війни

08:42Війна
Ситуація загострюється: ЗС РФ просунулися на трьох напрямках і тиснуть біля Лиману

Ситуація загострюється: ЗС РФ просунулися на трьох напрямках і тиснуть біля Лиману

06:49Війна
У тактиці росіян стався серйозний збій: що було не так з масованою ракетною атакою

У тактиці росіян стався серйозний збій: що було не так з масованою ракетною атакою

05:00Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 7 по 13 квітня: Овни озолотяться, Ракам - конфлікти

Гороскоп Таро на тиждень з 7 по 13 квітня: Овни озолотяться, Ракам - конфлікти

У 2025 році Україна може залишитися без популярного фрукта: у чому причина

У 2025 році Україна може залишитися без популярного фрукта: у чому причина

Люди, які доживають до 100 років, їдять одні й ті самі 10 продуктів

Люди, які доживають до 100 років, їдять одні й ті самі 10 продуктів

Потужний вітер, мороз та ожеледиця: які регіони засипатиме снігом

Потужний вітер, мороз та ожеледиця: які регіони засипатиме снігом

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

09:28

Як прибрати запах часнику на руках: експерти порадили ефективний засіб

08:42

"Вони цього не роблять": Рютте сказав, що має зробити РФ для завершення війни

08:31

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

"Можуть вправити мозок": українська співачка розповіла, що відбувається з Потапом

07:50

Темпи окупації знизилися в 5 разів: скільки територій РФ захопила з листопада

Шапран: Тарифи Трампа - це спосіб тиску на переговорах з Китаєм та ЄвросоюзомШапран: Тарифи Трампа - це спосіб тиску на переговорах з Китаєм та Євросоюзом
07:10

Оптична ілюзія для геніїв: за 5 секунд треба вгадати тварину на малюнку

06:49

Ситуація загострюється: ЗС РФ просунулися на трьох напрямках і тиснуть біля Лиману

06:28

На Ковчег Трампа пустять тільки багатихПогляд

05:50

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти сумку

Реклама
05:00

У тактиці росіян стався серйозний збій: що було не так з масованою ракетною атакою

04:30

У 100 разів смачніше, ніж у ресторані: рецепт ідеального соусу для піци

03:32

"В Європі вже діє новий військовий союз": названо умови співпраці та роль УкраїниВідео

03:00

Оптична ілюзія: знайдіть кота, що сховався у дворі, за 5 секунд

01:30

Дуже яскравий юнак: Шевченко показав рідкісне фото молодшого з чотирьох синів

00:36

Шукала Афіну серед уламків: перші секунди після удару очима матері, яка вижила у Кривому РозіФотоВідео

06 квітня, неділя
23:59

Після викриття від Кондратюка: актор Ярошенко пояснив свою втечу з країни

23:24

Хід Трампа з митами: у Москві даремно радіютьПогляд

23:10

У житті почнеться "чорна смуга": що не можна робити 7 квітня, прикмети

23:02

Відомий режисер зізнався, чому не хоче співпрацювати з Гросу: "Дуже складно"

22:53

Уже не Німеччина: ЗМІ назвали лідера за кількістю прохачів притулку в ЄС

Реклама
21:56

Теорія революцій та перспективи протестів у ТуреччиніПогляд

21:56

Олександр Еллерт став бездомним у США: "Уже тиждень"

21:49

"Потрібна жорстка реакція у відповідь": Макрон відреагував на удар РФ по Кривому Рогу

21:05

Потужний вітер, мороз та ожеледиця: які регіони засипатиме снігом

20:51

"Я глибоко обурений": у РФ заспівали російською хіт відомого українського співака

19:48

"Переговори тривають": у Трампа пояснили, чому не ввели мита проти РФ

19:34

Удар по Україні та попередження для Трампа: головні новини України (дайджест)

19:13

Померла "Химка" з фільму "За двома зайцями" Таїсія Литвиненко

18:55

"Села зруйновані, людей немає": військовий описав ситуацію під Покровськом

18:55

3 знаки зодіаку, яким у квітні протегує ангел-охоронець

18:53

Вже випало 30 см снігу: погода в Україні знову погіршиться, налітає шторм

18:09

Росія заявила про окупацію села на Сумщині: прикордонники відреагували

17:38

Українська режисерка отримала престижну нагороду за кліп до хіта Леді Гаги

17:37

РФ порушила режим тиші у морі: Зеленський зробив гучну заяву

17:35

Нові мита від США можуть бути вигідними Україні - названо несподіваний нюансВідео

16:29

"Ворог модернізується": Ігнат розповів, чому балістику стало складніше збивати

16:02

У 2025 році Україна може залишитися без популярного фрукта: у чому причина

15:58

Чому 7 квітня дівчатам не можна заплітати косу: яке свято, прикмети

15:45

"Аби ви не поверталися": нове фото Пугачової розлютило окупантів

15:35

Люди, які доживають до 100 років, їдять одні й ті самі 10 продуктів

Реклама
15:10

Мир "в обмін" на території: у Польщі попередили Трампа

15:05

Сніг, хуртовина та заморозки до -10: у яких регіонах України буде найхолодніше

14:49

Любовний гороскоп на тиждень з 7 по 13 квітня

14:49

Частина українців не зможе передати показники лічильника у 2025 році - яка причина

14:35

Де 5 зайчиків у парку: надзвичайно складна загадка на уважність

14:20

Провал із Путіним і здача найважливішого союзника США: названо сценарій провалу Трампа

13:53

5 ракетних ударів в одній області: Росія змінила тактику атак по Україні

13:50

Україну накрила потужна магнітна буря: штормитиме не один день

13:19

Чому ніколи не можна гріти чай у мікрохвильовці - несподіване пояснення вчених

13:09

Незручно вийшло: відомий шоумен дав маху з ювілеєм Ірини Білик

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під Суджею
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти