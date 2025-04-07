Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Казав: "Я так люблю це життя": у Кривому Розі попрощалися з дітьми, яких вбила ракета

Альона Вороніна
7 квітня 2025, 16:40
1199
Чотирьох дітей, вбитих російською ракетою, провели в останню путь у Кривому Розі.
Похороны детей в Кривом Роге
У Кривому Розі попрощалися з дітьми, яких вбила ракета/ колаж: Главред, фото: "Свої. Кривий Ріг"

Коротко:

  • У Кривому Розі попрощалися з дітьми, яких вбила російська ракета 4 квітня
  • Відбулися похорони 7-річного Радіслава, 9-річного Германа і 15-річних Аліни та Данила

У Кривому Розі в понеділок, 7 квітня, відбулося прощання з дітьми, які загинули під час ракетного удару по місту 4 квітня. Тоді балістична ракета з касетними боєприпасами, яку запустили російські окупанти, влучила біля дитячого майданчика поруч з житловими багатоповерхівками. Внаслідок удару загинули 19 людей, з яких 9 – діти.

Видання "Свої. Кривий Ріг" розповіло про загиблих дітей і як відбувалося прощання з ними.

відео дня

Казав батькам: "Я так люблю це життя"

9-річний Герман Тріполець ввечері 4 квітня грався з друзями у дворі, коли окупанти завдали удару ракетою. Хлопчика намагалися врятувати лікарі, проте травми голови і легень були надто серйозними.

У виданні зазначають, що матір після попередження про ракету, яка летить на місто, побігла до двору, щоб покликати сина. Проте вона не встигла його покликати, адже від повідомлення про небезпеку до вибуху минули лічені секунди.

"Я його хрестила. Так шкода, що доводиться ще й хоронити. Золота дитина. Він так любив життя. Казав батькам: "Мамочка, папочка, я так люблю це життя". Ніколи не бешкетував, спокійний, врівноважений. Завжди розмовляли з ним як з дорослим", – згадує хрещена Германа.

Хлопчик навчався у 3 класі. Він був життєрадісною дитиною, любив збирати "Лего", їздити з батьком на риболовлю, захоплювався машинами. В нього була старша сестра Ілона, їй 29.

"Він загинув разом зі своєю дівчинкою. Він дуже любив її"

Також у Кривому Розі попрощалися з Аліною Куценко і Данилом Нікітським, яким було по 15 років. Вони загинули разом у дворі будинку, куди окупанти влучили ракетою. Аліна і Данило зустрічалися.

Вони навчалися у 9 класі. Однокласники дівчини кажуть: "Він дуже любив її".

Дівчинка була відкритою і яскравою, мала багато друзів. Була талановитою, раніше займалася танцями. Навчалася у криворізькому ліцеї №113. Вона була єдиною дитиною у батьків.

Данило навчався у криворізькій гімназії №91.

"Він загинув разом зі своєю дівчинкою. Дуже добрий, мріяв про майбутнє, і так обірвати його життя…", – розповіла родичка Данила Нікітського Тетяна.

"Прийняв весь удар на себе"

У місті попрощалися також з 7-річним Радіславом, якого вбила російська ракета. 4 квітня родина на автомобілі поверталася з дачі. В авто були тато Родіон, мама Анна, Радіслав, його менша сестричка Аделіна і прабабуся. Як розповіла бабуся Радіслава Тая Борисівна, весь удар прийшовся на Радіслава.

"Експерти нам говорили, він прийняв удар на себе. Удар пішов через торпеду на карбюратор. Повз Аню, Родіона. У прабабусі голова вся поранена абсолютно. Аделіночка, ми знаходили у неї скло навіть на другий день. Родіон повинен зараз лежати в лікарні, але відпросився, бо Анюта годує Аделіночку", – розповіла бабуся.

Радіслав помер у лікарні. Його тато та 81-річна прабабуся відпросилися у лікарів на похорон, попри серйозні травми. У батька загиблого хлопчика контузія середньої тяжкості, розірвані барабанні перетинки, осколки в голові, оці.

Бабуся хлопчика розповіла, що він був дуже радісною і світлою дитиною.

"Він так любив тваринок. Рятували їжачка, шукали ящірок, равликів. Він казав: "Матуся, подивись, яке воно миленьке". Він приходив до дідуся, який має інвалідність ІІ групи, і казав, дідусь, почекай, я зараз тебе поцілую і не буде боліти. Я не знаю, чи є Бог на світі, чи можна забирати таку дитину", – розповіла Тая Борисівна, бабуся Радіслава.

  • Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня
    Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня "Свої. Кривий Ріг"
  • Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня
    Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня "Свої. Кривий Ріг"
  • Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня
    Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня "Свої. Кривий Ріг"
  • Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня
    Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня "Свої. Кривий Ріг"
  • Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня
    Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня "Свої. Кривий Ріг"
  • Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня
    Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня "Свої. Кривий Ріг"
  • Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня
    Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня "Свої. Кривий Ріг"
  • Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня
    Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня "Свої. Кривий Ріг"
  • Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня
    Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня "Свої. Кривий Ріг"
  • Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня
    Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня "Свої. Кривий Ріг"
  • Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня
    Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня "Свої. Кривий Ріг"
  • Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня
    Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня "Свої. Кривий Ріг"
  • Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня
    Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня "Свої. Кривий Ріг"
  • Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня
    Похорони вбитих ракетою дітей у Кривому Розі 7 квітня "Свої. Кривий Ріг"
'Казав: 'Я так люблю це життя': у Кривому Розі попрощалися з дітьми, яких вбила ракета
Діти, котрі загинули в Кривому Розі/ Інфографіка: Главред

Удар РФ ракетою по Кривому Рогу 4 квітня – що відомо

Як повідомляв Главред, РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу ввечері 4 квітня. Ворог атакував балістичною ракетою центр житлового мікрорайону Кривого Рогу. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоповерхівки. Біля епіцентру удару був дитячий майданчик.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент закликає світ до дій після ракетного удару по Кривому Рогу.

Загинули 19 людей, понад 70 людей були поранені. Серед загиблих – 9 дітей, також 12 дітей отримали поранення.

Крім цього, після ракетного удару Кривий Ріг атакували БПЛА. Це сталося ближче до півночі. Вогнем були охоплені будинки та інфраструктура, розповіли в ОВА. Внаслідок цього удару загинула 56-річна жінка, ще семеро людей постраждали.

Нагадаємо, у ніч на 5 квітня РФ запустила по Україні майже 100 дронів і ракету. У Кривому Розі майже два десятки людей загинули, серед них дев’ятеро дітей.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ракета новини Кривого Рогу Дніпропетровська область ракетний удар Кривий Ріг
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Глави штабів ЗС Франції та Британії розкрили сценарій введення контингенту в Україну

Глави штабів ЗС Франції та Британії розкрили сценарій введення контингенту в Україну

19:11Світ
Ціна впаде на 30%: який популярний продукт різко подешевшає після Великодня

Ціна впаде на 30%: який популярний продукт різко подешевшає після Великодня

19:10Економіка
"Казав: "Я так люблю це життя": у Кривому Розі попрощалися з дітьми, яких вбила ракета

"Казав: "Я так люблю це життя": у Кривому Розі попрощалися з дітьми, яких вбила ракета

16:40Україна
Реклама

Популярне

Більше
Потужний вітер, мороз та ожеледиця: які регіони засипатиме снігом

Потужний вітер, мороз та ожеледиця: які регіони засипатиме снігом

Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозки

Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозки

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Зраджує тебе": Настя Каменських приголомшила своєю заявою

"Зраджує тебе": Настя Каменських приголомшила своєю заявою

"Можуть вправити мозок": українська співачка розповіла, що відбувається з Потапом

"Можуть вправити мозок": українська співачка розповіла, що відбувається з Потапом

Останні новини

19:12

"Легких рішень не буває": Спартц закликала українців відмовитись від територій

19:11

Глави штабів ЗС Франції та Британії розкрили сценарій введення контингенту в Україну

19:11

Де і коли попрощаються із зіркою "За двома зайцями" Таїсією Литвиненко

19:10

Ціна впаде на 30%: який популярний продукт різко подешевшає після ВеликодняВідео

18:37

Євросоюз може послабити санкції проти РФ: на що має піти Кремль

Ціни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товариЦіни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товари
18:31

Як випрати килим удома на підлозі: швидка і проста порадаВідео

18:29

Що чекає на українців в ЄС після припинення вогню з Росією: подробиці

18:24

Вже відомо про дві дати: коли Путін може погодитись на мир в Україні

18:20

В Україні впаде ціна на популярну продукцію: експерт потішив прогнозомЕксклюзив

Реклама
17:45

Лише 50 гривень на місяць: в Київстарі розповіли про новий тарифний план

17:35

Мухи в будинку зникнуть: який предмет із холодильника треба поставити на вікно

17:21

"У мене немає корони на голові": Ярмоленко вибачився перед фанатом

17:12

Теракт на замовлення: СБУ затримали завербовану агентку

17:05

Ціни "підскочать" аж на 10%: відомо, які види м’яса подорожчають найбільшеВідео

16:56

Російський гурт провів турне в'язницями і назвав арештантів "милими зайчиками"

16:48

Як прибрати застарілий жир із кухонних шаф: гарний спосіб на замітку господиням

16:42

"Я обожнювала!": Цимбалару розповіла про свою любов на зйомках "Материнського інстинкту"

16:40

"Казав: "Я так люблю це життя": у Кривому Розі попрощалися з дітьми, яких вбила ракетаФото

16:35

РФ накопичує ресурси для штурмів на важливому напрямку: військовий оцінив загрозу

16:32

Щомісяця на 1,5-2%: експерт назвав ключовий продукт, який тільки дорожчатимеВідео

Реклама
16:21

Путін надіслав таємний сигнал Зеленському: що відомо про нову тактику ударів РФФото

15:44

Зелень залишатиметься свіжою місяцями - що потрібно зробитиВідео

15:42

Київ переплатив 1 мільярд гривень за охоронні послуги - депутат Вітренко

15:30

У Путіна нахабно заперечили удар по цивільних у Кривому РозіВідео

15:19

Навіщо 8 квітня притискатися до дерева: яке свято, прикмети

15:18

Як прибрати жовтий наліт в унітазі: простий, але дуже ефективний спосіб

15:17

Коли в Україну прийде потепління: синоптикиня назвала точну дату

15:12

На Бориса Джонсона напали на очах п'ятирічного сина - що трапилося

14:58

Деякі пенсіонери втратять понад 2000 гривень у 2025 році – деталі

14:35

Де серце серед фламінго: складна загадка для людей з високим IQ

14:17

Ціни стрімко полетіли вниз: популярні в Україні овочі стали дешевшими

14:11

В Україні змінили податок на нерухомість: скільки доведеться платити

13:59

Як захистити дерева від шкідників: які засоби використовувати

13:53

З України хочуть зробити "сталевого дикобраза": ЗМІ розкрили намір Європи

13:25

"Реальні переговори будуть восени": експерт сказав, що Путін задумав зробити влітку

13:18

Ціни б’ють всі рекорди: в Україні стрімко дорожчає важливий продукт

12:50

Куди сховався собака: знайдіть тварину в кімнаті за 5 секунд

12:46

Усього 15 хвилин і труби будуть чистими: як прочистити жирне засмічення в раковині

12:44

Сергій Дейнеко побував  у бойових підрозділах на сході України (відео)

12:34

Плями від чаю та кави зникнуть за 2 хв: досвідчена господиня поділилась засобом

Реклама
12:28

"Зраджує тебе": Настя Каменських приголомшила своєю заявою

12:28

Євробачення-2025: за місяць до конкурсу в України з'явився новий конкурент

12:20

Як врятувати квіти, які в’януть: простий садовий трюк реанімує рослину за 2 дні

12:18

В Україні назріває дефіцит популярного продукту: що буде з цінами

11:54

Іран привів армію в готовність на тлі погроз Трампа: що відомо про нову війну

11:50

"Пішла саме тому": куди пропала мовчунка Стоцька і як вона зараз живе

11:37

Трамп оголосив торговельну війну всім: аналітик назвав головну мету президента США

11:34

Що посіяти у квітні на розсаду: список овочів і квітів

11:34

Українцям можуть нарахувати додаткові 4 000 гривень за світло: яка причина

11:25

Українцям доведеться затягнути паски: скільки коштуватиме Великодній кошик 2025

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти