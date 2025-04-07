'Казав: 'Я так люблю це життя': у Кривому Розі попрощалися з дітьми, яких вбила ракета

Чотирьох дітей, вбитих російською ракетою, провели в останню путь у Кривому Розі.

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У Кривому Розі попрощалися з дітьми, яких вбила ракета/ колаж: Главред, фото: "Свої. Кривий Ріг"

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У Кривому Розі попрощалися з дітьми, яких вбила російська ракета 4 квітня

Відбулися похорони 7-річного Радіслава, 9-річного Германа і 15-річних Аліни та Данила

У Кривому Розі в понеділок, 7 квітня, відбулося прощання з дітьми, які загинули під час ракетного удару по місту 4 квітня. Тоді балістична ракета з касетними боєприпасами, яку запустили російські окупанти, влучила біля дитячого майданчика поруч з житловими багатоповерхівками. Внаслідок удару загинули 19 людей, з яких 9 – діти.

Видання "Свої. Кривий Ріг" розповіло про загиблих дітей і як відбувалося прощання з ними.

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Казав батькам: "Я так люблю це життя"

9-річний Герман Тріполець ввечері 4 квітня грався з друзями у дворі, коли окупанти завдали удару ракетою. Хлопчика намагалися врятувати лікарі, проте травми голови і легень були надто серйозними.

У виданні зазначають, що матір після попередження про ракету, яка летить на місто, побігла до двору, щоб покликати сина. Проте вона не встигла його покликати, адже від повідомлення про небезпеку до вибуху минули лічені секунди.

"Я його хрестила. Так шкода, що доводиться ще й хоронити. Золота дитина. Він так любив життя. Казав батькам: "Мамочка, папочка, я так люблю це життя". Ніколи не бешкетував, спокійний, врівноважений. Завжди розмовляли з ним як з дорослим", – згадує хрещена Германа.

Хлопчик навчався у 3 класі. Він був життєрадісною дитиною, любив збирати "Лего", їздити з батьком на риболовлю, захоплювався машинами. В нього була старша сестра Ілона, їй 29.

"Він загинув разом зі своєю дівчинкою. Він дуже любив її"

Також у Кривому Розі попрощалися з Аліною Куценко і Данилом Нікітським, яким було по 15 років. Вони загинули разом у дворі будинку, куди окупанти влучили ракетою. Аліна і Данило зустрічалися.

Вони навчалися у 9 класі. Однокласники дівчини кажуть: "Він дуже любив її".

Дівчинка була відкритою і яскравою, мала багато друзів. Була талановитою, раніше займалася танцями. Навчалася у криворізькому ліцеї №113. Вона була єдиною дитиною у батьків.

Данило навчався у криворізькій гімназії №91.

"Він загинув разом зі своєю дівчинкою. Дуже добрий, мріяв про майбутнє, і так обірвати його життя…", – розповіла родичка Данила Нікітського Тетяна.

"Прийняв весь удар на себе"

У місті попрощалися також з 7-річним Радіславом, якого вбила російська ракета. 4 квітня родина на автомобілі поверталася з дачі. В авто були тато Родіон, мама Анна, Радіслав, його менша сестричка Аделіна і прабабуся. Як розповіла бабуся Радіслава Тая Борисівна, весь удар прийшовся на Радіслава.

"Експерти нам говорили, він прийняв удар на себе. Удар пішов через торпеду на карбюратор. Повз Аню, Родіона. У прабабусі голова вся поранена абсолютно. Аделіночка, ми знаходили у неї скло навіть на другий день. Родіон повинен зараз лежати в лікарні, але відпросився, бо Анюта годує Аделіночку", – розповіла бабуся.

Радіслав помер у лікарні. Його тато та 81-річна прабабуся відпросилися у лікарів на похорон, попри серйозні травми. У батька загиблого хлопчика контузія середньої тяжкості, розірвані барабанні перетинки, осколки в голові, оці.

Бабуся хлопчика розповіла, що він був дуже радісною і світлою дитиною.

"Він так любив тваринок. Рятували їжачка, шукали ящірок, равликів. Він казав: "Матуся, подивись, яке воно миленьке". Він приходив до дідуся, який має інвалідність ІІ групи, і казав, дідусь, почекай, я зараз тебе поцілую і не буде боліти. Я не знаю, чи є Бог на світі, чи можна забирати таку дитину", – розповіла Тая Борисівна, бабуся Радіслава.

Діти, котрі загинули в Кривому Розі/ Інфографіка: Главред

Удар РФ ракетою по Кривому Рогу 4 квітня – що відомо

Як повідомляв Главред, РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу ввечері 4 квітня. Ворог атакував балістичною ракетою центр житлового мікрорайону Кривого Рогу. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоповерхівки. Біля епіцентру удару був дитячий майданчик.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент закликає світ до дій після ракетного удару по Кривому Рогу.

Загинули 19 людей, понад 70 людей були поранені. Серед загиблих – 9 дітей, також 12 дітей отримали поранення.

Крім цього, після ракетного удару Кривий Ріг атакували БПЛА. Це сталося ближче до півночі. Вогнем були охоплені будинки та інфраструктура, розповіли в ОВА. Внаслідок цього удару загинула 56-річна жінка, ще семеро людей постраждали.

Нагадаємо, у ніч на 5 квітня РФ запустила по Україні майже 100 дронів і ракету. У Кривому Розі майже два десятки людей загинули, серед них дев’ятеро дітей.

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