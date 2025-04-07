Коли в Україну прийде потепління: синоптикиня назвала точну дату

Скоро вдарять заморозки до -5 градусів, буде сильний вітер, дощ та сніг. Але вже скоро похолодання відступить і температура повітря почне підійматися.

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Синоптикиня сказала, коли в Україні потепліє/ unsplash.com

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Коли в Україні потеплішає

Якою буде погода в Україні у вівторок, 8 квітня

Погода в Україні у вівторок, 8 квітня, буде холодною. Переважатиме холодна повітряна маса. Якщо сьогодні ще порівняно тепло на сході та південному сході, то вже завтра похолоднішає і там.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що найближчої ночі у більшості областей України будуть заморозки 0…-5 градусів, на Луганщині вночі очікується +2…+5 градусів. Завтра вдень стовпчики термометрів показуватимуть +2…+5 градусів, у південній частині буде +5…+9 градусів.

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"Вітер буде північно-західного напрямку, 7-12 метрів за секунду. Місцями можливі пориви 15-20 метрів за секунду. Тобто, відчуття холоду буде сильнішим, аніж на термометрах та в гаджетах – одягайтеся тепло", – попередила синоптикиня.

Погода в Україні 8 квітня/ meteoprog

Чим було спричинене таке похолодання

Також синоптикиня пояснила, чому Україну накрило таке похолодання. Вона зазначила, що на погодні умови вплинули циклон Zion та антициклон Olivia.

"На північному сході від України розташувався циклон Zion, який своїми атмосферними фронтами провокує у нас опади – місцями зривається сніг, на південному сході України йде дощ. Далеко, над Північним морем, став собі антициклон Olivia. Він хоч і далеко, проте давить високим атмосферним тиском майже на всю континентальну Європу, включно з Україною. Протистояння цих полярних атмосферних утворень зумовлює сильний вітер, який суттєво знижує температуру комфорту. Яка й так – арктичного походження", – пояснила Діденко.

Погода в Києві 8 квітня

У вівторок вночі в Києві будуть заморозки 0…-3 градуси, вдень +1…+3 градуси. Є ймовірність невеликого снігу.

Також синоптикиня попередила, що в столиці у вівторок буде рвучкий некомфортний північно-західний вітер із поривами до 12-14 метрів за секунду.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні потеплішає

Потеплішає в Україні через тиждень, після Вербної неділі, зазначила синоптикиня.

"Тиждень, я вже казала, буде весь таким холодним, із нічними заморозками. Потепління очікується з Вербної неділі, з 13-го квітня", – зазначила Діденко.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, вже випало 30 см снігу – погода в Україні знову погіршиться, налітає шторм. У багатьох областях України синоптики оголосили штормове попередження. Будуть небезпечні погодні умови.

Також повідомлялося, що буде потужний вітер, мороз та ожеледиця – стало відомо, які регіони засипатиме снігом. Погода у Львові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до -4 градусів.

Нагадаємо, намело 30 см снігу і мороз -18 – синоптики назвали регіони, де вдарять заморозки. У Карпатах температура повітря опустилася до -18°C, високогір'я засипає снігом.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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