Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін надіслав таємний сигнал Зеленському: що відомо про нову тактику ударів РФ

Юрій Берендій
7 квітня 2025, 16:21
971
Росія застосувала нову тактику ракетно-дронових ударів по Україні та частіше використовує стратегію "килимових бомбардувань" із застосування балістики.
Путін надіслав таємний сигнал Зеленському: що відомо про нову тактику ударів РФ
Росія змінила тактику удару по Україні - який таємний сигнал Путін надіслав Зеленському / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Які цілі на території України Росія буде атакувати першочергово
  • Для чого РФ почала "килимові бомбардування" українських міст
  • Який таємний сигнал Путін відправив Зеленському

​Росія суттєво змінила тактику повітряних ударів по Україні, збільшивши використання балістичних ракет та модернізуючи свої безпілотники. Зокрема, ворог почав частіше застосовувати балістику та модифіковані дрони, що ускладнює їхнє перехоплення українськими засобами ППО. Крім того, російські війська активізували комбіновані атаки, використовуючи одночасно ракети різних типів та ударні безпілотники. Ці зміни спрямовані на перевантаження української протиповітряної оборони та підвищення ефективності атак.​

Главред зібрав головне, що варто знати про нову тактику повітряного терору з боку РФ та які цілі ударів по Україні переслідує Кремль.

відео дня

Що передбачає нова тактика ударів по Україні

Росія змінила підхід до атак по Україні, дедалі частіше використовуючи балістичні ракети та вдосконалені версії своїх дронів і ракет. Про це 6 квітня в ефірі телемарафону повідомив Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ.

"Тактика застосування може дійсно змінюватися. Ворог дійсно модернізує свою техніку. Ми бачимо, що "Шахед" з початку свого застосування ще з осені 2022 року видозмінився зовнішньо у чорний колір. Він ще й отримав низку модифікацій щодо наведення, супутникової навігації і т.д.", — каже Ігнат.

За його словами, з шести балістичних ракет, випущених по Україні, п’ять були націлені на Київ і область, і лише одну вдалося перехопити силам ППО. Він підкреслив, що після отримання систем Patriot Україна могла знищувати такі загрози, як "Кинджал" і "Іскандер", але через модернізацію озброєння РФ перехоплення стало складнішим.

Путін надіслав таємний сигнал Зеленському: що відомо про нову тактику ударів РФ
Що відомо про ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Ігнат також повідомив, що з початку 2024 року спостерігається зростання частки саме балістичних ракет у загальному обсязі обстрілів — частота використання крилатих ракет зменшується. Україна передає партнерам з Заходу отриману інформацію, щоб ті могли вдосконалювати свої системи ППО, зокрема Patriot, які здатні збивати такі ракети.

Росія не хоче припинення війни

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram заявив, що тиск на Росію залишається недостатнім, що підтверджують щоденні атаки РФ. У ніч на 6 квітня Росія завдала балістичного удару по Києву та атакувала область ударними дронами. Ворожих ударів також зазнали Миколаївська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

За словами Зеленського, кількість повітряних атак постійно зростає, що свідчить про справжні наміри Росії — продовжувати терор, доки світ не зупинить її. Лише за останній тиждень РФ випустила понад 1460 керованих авіабомб, близько 670 ударних дронів і понад 30 ракет, зокрема більше двадцяти — лише цієї ночі. Кожен удар спрямований проти мирного населення.

"Вони (росіяни – ред.) воюють проти дітей, які граються на дитячих майданчиках. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих. Дякую всім нашим службам, хто допомагає та рятує українців", - сказав Зеленський.

  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"

Президент підкреслив, що такі атаки є прямою відповіддю Путіна на міжнародні дипломатичні зусилля. Росія демонструє, що не має наміру зупинятися. Саме тому, зазначив Зеленський, не можна послаблювати тиск – усі зусилля мають бути спрямовані на зміцнення безпеки та наближення миру.

Чому Путін відмовився від припинення вогню

Президент Володимир Зеленський у зверненні 6 квітня заявив, що Росія здійснила масштабну ракетну атаку по Україні з акваторії Чорного моря, грубо порушивши домовленості щодо припинення вогню на морі.

"Партнери знають, які це були судна та з якої частини моря відбувся цей запуск", — наголосив він.

Зеленський наголосив, що Москва свідомо не погоджується на безумовне перемир’я, прагнучи зберегти можливість завдавати ударів по українських містах і портах із моря.

Путін надіслав таємний сигнал Зеленському: що відомо про нову тактику ударів РФ
Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

​"Путін не хоче закінчувати війну — він шукає, як залишити собі можливості розпалити війну в будь-який момент із ще більшою силою", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що припинення вогню має бути повним і безумовним — таким, яке б унеможливило подальші жертви. Україна погодилася на пропозицію США про повне припинення вогню, однак Путін її відхилив. Зеленський закликав міжнародну спільноту, зокрема Сполучені Штати та європейські країни, дати чітку відповідь на відмову Росії від миру.

Які цілі Росія буде атакувати першочергово

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв’ю Главреду заявив, що попри інформацію про нібито наказ Путіна припинити удари по енергетичній інфраструктурі України, насправді жодного реального припинення вогню не відбулося.

"Отже, в першу чергу увага буде прикута до енергетики та інфраструктури. Водночас обстріли цивільних об’єктів, на жаль, виносяться за дужки. Це не в першу чергу, і це поки що можна робити. Тому тут можна сказати, що Путін захищає свою енергетичну інфраструктуру, завдаючи ударів по нашій. Зокрема, він використовує тактику так званого турбуючого вогню (російською – "беспокоящий огонь") по цивільних цілях. Щоночі здійснюються атаки дронами-камікадзе "Шахед", і саме вони є прикладом цієї тактики", - вказує аналітик.

Путін надіслав таємний сигнал Зеленському: що відомо про нову тактику ударів РФ
Що відомо про ударні БпЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

Горбач також наголосив, що такі удари мають на меті не лише завдання фізичних збитків, а й виснаження української ППО та посилення психологічного тиску. Навіть якщо ракети не досягають енергетичних цілей, вони часто влучають по промислових об’єктах або житлових будинках. На цьому тлі Росія намагається маніпулятивно представити себе як сторону, яка діє стримано, водночас виставляючи Україну у порушенні перемир’я винною, зокрема перед Дональдом Трампом.

Нова тактика ударів "Шахедами" – для чого РФ почала "килимові бомбардування" українських міст

Російські війська почали використовувати нову тактику атак на Україну із застосуванням безпілотників, що значно ускладнює роботу української протиповітряної оборони. Про це повідомив аналітик Юліан Рьопке у матеріалі для німецького видання BILD.

Окупанти активно запускають ударні дрони-камікадзе типу "Шахед-136" і "Герань-2", довжиною близько чотирьох метрів, які несуть потужний вибуховий заряд. Ці апарати завдають серйозних руйнувань, провокують масштабні пожежі та призводять до жертв серед мирного населення.

За даними Рьопке, щоночі російська армія запускає від 20 до 150 дронів, націлюючись на житлові масиви, енергетичні об'єкти та іншу критичну інфраструктуру. Якщо раніше українські ППО могли знищувати більшість дронів ще до досягнення ними цілей, то зараз ситуація змінилася.

  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Дніпропетровська ОВА
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Дніпропетровська ОВА
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Дніпропетровська ОВА
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Дніпропетровська ОВА
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Telegram
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Telegram
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Telegram
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Telegram
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Telegram
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Telegram
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Telegram
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Telegram
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Telegram
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Telegram
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Telegram
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Дніпропетровська ОВА
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Дніпропетровська ОВА
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Дніпропетровська ОВА
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Дніпропетровська ОВА
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Дніпропетровська ОВА
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Дніпропетровська ОВА
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Дніпропетровська ОВА
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Нацполіція
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Нацполіція
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Нацполіція
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Нацполіція
  • Атака Шахедів на Дніпро 28 березня
    Атака Шахедів на Дніпро 28 березня фото: Нацполіція

"Але якщо наразі значна частина безпілотників була збита українськими підрозділами протиповітряної оборони ще до того, як вони влучали, то вже близько тижня все більше й більше машин-вбивць пробираються, спричиняючи величезні пошкодження та пожежі в українських містах", - зазначили у виданні.

Раніше росіяни запускали з інтервалами, що дозволяло ефективно реагувати на загрозу. Нині ж безпілотники збираються у повітрі в групи неподалік від цілі, після чого одночасно атакують об’єкт, що ускладнює їх перехоплення.

"Численні дрони-камікадзе, заряджені вибухівкою, летять одночасно. Лише частину з них можна відбити", - пише BILD.

За інформацією видання, українські військові вже розробляють нову тактику для протидії цим зміненим методам атак, однак деталі поки не розголошуються.

Військовий експерт і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі для TSN.ua охарактеризував цю атаку як "килимове бомбардування". За його словами, російська армія діє без врахування втрат серед мирного населення, ймовірно, намагаючись уразити об’єкт, який вважає важливим. Водночас велика кількість жертв серед цивільних та знищення житлових будівель, які не мають відношення до військової інфраструктури, свідчать про вчинення воєнного злочину.

"Це серйозний натяк на те, що Путін, декларуючи готовність до виходу на певні перемовні треки, продовжує свою агресію, воюючи насамперед з цивільним населенням України. Чому ворог використовує велику кількість дронів? Щоб гарантовано продавити нашу систему ППО — це стала російська тактика", - сказав Селезньов.

Путін надіслав таємний сигнал Зеленському: що відомо про нову тактику ударів РФ
Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін / Фото: kremlin.ru

Селезньов також зазначив, що мобільні вогневі групи здатні збивати окремі дрони, однак під час масованих атак ефективність таких підрозділів суттєво знижується. Як приклад він навів обстріл Трипільської ТЕС, коли першу хвилю ракет вдалося знищити, але друга призвела до серйозних руйнувань.

Яка стратегія Путіна

Російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін зараз намагається усіма способами змусити Президента США зателефонувати йому, затягуючи війну та уникаючи припинення вогню. Про це написав у своєму Telegram керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Він зазначив, що Путін може тішитися матеріалами деяких західних медіа, однак саме він повинен просити про розмову. Коваленко також підкреслив, що міць США – беззаперечна, і за таку зухвалість Росія мала б нести відповідальність.

"Як і прогнозували, стратегія Росії - брехати, що Україна порушує енергетичне перемир‘я. Жодних доказів порушень нема - лише брехливі слова російського Міноборони. А от Росія щодня атакує українські міста і це бачать всі", - наголосив він.

Для чого Росія вдарила по Києву та Кривому Рогу

Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що ракетна атака на Київ свідчить про прагнення Путіна максимально використати наявний у нього час та відтягнути припинення бойових дій в Україні, до якого, за словами експерта, його намагаються схилити Сполучені Штати.

  • Путін надіслав таємний сигнал Зеленському: що відомо про нову тактику ударів РФ
  • Путін надіслав таємний сигнал Зеленському: що відомо про нову тактику ударів РФ
  • Путін надіслав таємний сигнал Зеленському: що відомо про нову тактику ударів РФ
  • Путін надіслав таємний сигнал Зеленському: що відомо про нову тактику ударів РФ
  • Путін надіслав таємний сигнал Зеленському: що відомо про нову тактику ударів РФ
  • Путін надіслав таємний сигнал Зеленському: що відомо про нову тактику ударів РФ
  • Путін надіслав таємний сигнал Зеленському: що відомо про нову тактику ударів РФ
  • Путін надіслав таємний сигнал Зеленському: що відомо про нову тактику ударів РФ

"Російський диктатор всіляко відтягує цей момент, відверто брешучи США, що не обстрілює енергетичні та інфраструктурні об’єкти в Україні. Тут варто зазначити, що питання припинення ведення бойових дій, перемир’я та миру — тісно пов’язані між собою. Без досягнення першого, припинення ведення бойових дій, неможливо отримати ні другого, ні третього", — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Романенко зазначає, що, на жаль, у Кремля все ще є ресурси для реалізації таких намірів. На старті перемовин Росія відмовилася від запропонованого США варіанту перемир’я та висунула власні умови — припинення повітряних атак по енергетичних об’єктах і дотримання тиші в акваторії. Однак Путін навіть не намагався їх виконувати, і Росія продовжує дронові обстріли України. Мовчання Вашингтона, на думку експерта, могло лише зміцнити впевненість диктатора у власній безкарності.

Також Романенко звертає увагу, що нині ворог змінює підхід, адже, замість масованих ударів по всій території України, російські сили зосереджуються на вибраних містах або районах.

Який таємний сигнал Путін відправив Зеленському

Романенко припустив, що останні масовані удари по Кривому Рогу та Києву є не просто атаками, а своєрідними сигналами Україні — мовляв, варто бути більш поступливою у перемовинах. Таким чином Путін чинить тиск як на українське суспільство, так і на військово-політичне керівництво.

Він наголосив, що Кривий Ріг обирають за мішень не випадково — це місто, з якого родом президент України. Саме тому Росія атакує його балістичними ракетами й дронами-камікадзе. А Київ, як символ політичного центру країни, вже традиційно залишається ключовою мішенню для росіян. Щоб продемонструвати свою силу, ворог задіяв майже всі види повітряних засобів — від стратегічної авіації та "Калібрів" до балістики, крилатих ракет.

Путін надіслав таємний сигнал Зеленському: що відомо про нову тактику ударів РФ
Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

"За останні дві доби, бачимо, що відбулася концентрація повітряних атак по Києву — місту, де ухвалюються рішення і перебуває керівництво країни та по Кривому Рогу. Останнє, я розцінюю, як безпосередній тиск на президента України — 20 загиблих, десятки поранених. Відомо, що раніше Путін вже намагався використати фейковий підхід та спровокувати Трампа на те, що начебто влада в Україні нелегітимна, тому, мовляв, туди треба заводити управлінців від ООН. Американці, на щастя, цей варіант відкинули. Тож, не отримавши бажане дипломатичним шляхом, Путін вирішив зробити це військовим — на місто президента полетіла балістика", — додає Ігор Романенко.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні ракетний удар
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Казав: "Я так люблю це життя": у Кривому Розі попрощалися з дітьми, яких вбила ракета

"Казав: "Я так люблю це життя": у Кривому Розі попрощалися з дітьми, яких вбила ракета

16:40Україна
РФ накопичує ресурси для штурмів на важливому напрямку: військовий оцінив загрозу

РФ накопичує ресурси для штурмів на важливому напрямку: військовий оцінив загрозу

16:35Фронт
Щомісяця на 1,5-2%: експерт назвав ключовий продукт, який тільки дорожчатиме

Щомісяця на 1,5-2%: експерт назвав ключовий продукт, який тільки дорожчатиме

16:32Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Потужний вітер, мороз та ожеледиця: які регіони засипатиме снігом

Потужний вітер, мороз та ожеледиця: які регіони засипатиме снігом

3 знаки зодіаку, яким у квітні протегує ангел-охоронець

3 знаки зодіаку, яким у квітні протегує ангел-охоронець

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозки

Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозки

"Можуть вправити мозок": українська співачка розповіла, що відбувається з Потапом

"Можуть вправити мозок": українська співачка розповіла, що відбувається з Потапом

Останні новини

17:21

"У мене немає корони на голові": Ярмоленко вибачився перед фанатом

17:12

Теракт на замовлення: СБУ затримали завербовану агентку

17:05

Ціни "підскочать" аж на 10%: відомо, які види м’яса подорожчають найбільшеВідео

16:56

Російський гурт провів турне в'язницями і назвав арештантів "милими зайчиками"

16:48

Як прибрати застарілий жир із кухонних шаф: гарний спосіб на замітку господиням

Ціни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товариЦіни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товари
16:42

"Я обожнювала!": Цимбалару розповіла про свою любов на зйомках "Материнського інстинкту"

16:40

"Казав: "Я так люблю це життя": у Кривому Розі попрощалися з дітьми, яких вбила ракетаФото

16:35

РФ накопичує ресурси для штурмів на важливому напрямку: військовий оцінив загрозу

16:32

Щомісяця на 1,5-2%: експерт назвав ключовий продукт, який тільки дорожчатимеВідео

Реклама
16:21

Путін надіслав таємний сигнал Зеленському: що відомо про нову тактику ударів РФФото

15:44

Зелень залишатиметься свіжою місяцями - що потрібно зробитиВідео

15:42

Київ переплатив 1 мільярд гривень за охоронні послуги - депутат Вітренко

15:30

У Путіна нахабно заперечили удар по цивільних у Кривому РозіВідео

15:19

Навіщо 8 квітня притискатися до дерева: яке свято, прикмети

15:18

Як прибрати жовтий наліт в унітазі: простий, але дуже ефективний спосіб

15:17

Коли в Україну прийде потепління: синоптикиня назвала точну дату

15:12

На Бориса Джонсона напали на очах п'ятирічного сина - що трапилося

14:58

Деякі пенсіонери втратять понад 2000 гривень у 2025 році – деталі

14:35

Де серце серед фламінго: складна загадка для людей з високим IQ

14:17

Ціни стрімко полетіли вниз: популярні в Україні овочі стали дешевшими

Реклама
14:11

В Україні змінили податок на нерухомість: скільки доведеться платити

13:59

Як захистити дерева від шкідників: які засоби використовувати

13:53

З України хочуть зробити "сталевого дикобраза": ЗМІ розкрили намір Європи

13:25

"Реальні переговори будуть восени": експерт сказав, що Путін задумав зробити влітку

13:18

Ціни б’ють всі рекорди: в Україні стрімко дорожчає важливий продукт

12:50

Куди сховався собака: знайдіть тварину в кімнаті за 5 секунд

12:46

Усього 15 хвилин і труби будуть чистими: як прочистити жирне засмічення в раковині

12:44

Сергій Дейнеко побував  у бойових підрозділах на сході України (відео)

12:34

Плями від чаю та кави зникнуть за 2 хв: досвідчена господиня поділилась засобом

12:28

"Зраджує тебе": Настя Каменських приголомшила своєю заявою

12:28

Євробачення-2025: за місяць до конкурсу в України з'явився новий конкурент

12:20

Як врятувати квіти, які в’януть: простий садовий трюк реанімує рослину за 2 дні

12:18

В Україні назріває дефіцит популярного продукту: що буде з цінами

11:54

Іран привів армію в готовність на тлі погроз Трампа: що відомо про нову війну

11:50

"Пішла саме тому": куди пропала мовчунка Стоцька і як вона зараз живе

11:37

Трамп оголосив торговельну війну всім: аналітик назвав головну мету президента США

11:34

Українцям можуть нарахувати додаткові 4 000 гривень за світло: яка причина

11:34

Що посіяти у квітні на розсаду: список овочів і квітів

11:25

Українцям доведеться затягнути паски: скільки коштуватиме Великодній кошик 2025

11:02

Трамп поблажливий до Путіна: політолог назвав головний страх президента США

Реклама
10:56

Китайський гороскоп на завтра 8 квітня: Зміям - лінь, Собакам - злість

10:53

Щомісячна доплата в 2000 гривень для педагогів: хто та де зможе її отримати

10:33

3 знаки зодіаку, на яких чекають доленосні зміни до 10 квітня

10:31

"Це принизливо": 80-річного актора "Гри в кальмара" засудили за домагання

10:30

Гороскоп на завтра 8 квітня: Терезам - велика сума грошей, Рибам - удача

10:26

Загадкові смерті, духи минулого і містичні ритуали: художниця Олеся Бондар розповіла, як створювали серіал "Злі духи" для телеканалу 2+2

10:12

Трамп здивував заявою про бомбардування України РосієюВідео

09:59

"Мамина копія": Андрій Данилко показався на рідкісному кадрі зі своєю мамою

09:50

Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозкиВідео

09:41

Еліксир для упиря: як російська наука варить безсмертя для КремляПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти