Путін надіслав таємний сигнал Зеленському: що відомо про нову тактику ударів РФ

Росія застосувала нову тактику ракетно-дронових ударів по Україні та частіше використовує стратегію "килимових бомбардувань" із застосування балістики.

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Росія змінила тактику удару по Україні - який таємний сигнал Путін надіслав Зеленському / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Які цілі на території України Росія буде атакувати першочергово

Для чого РФ почала "килимові бомбардування" українських міст

Який таємний сигнал Путін відправив Зеленському

​Росія суттєво змінила тактику повітряних ударів по Україні, збільшивши використання балістичних ракет та модернізуючи свої безпілотники. Зокрема, ворог почав частіше застосовувати балістику та модифіковані дрони, що ускладнює їхнє перехоплення українськими засобами ППО. Крім того, російські війська активізували комбіновані атаки, використовуючи одночасно ракети різних типів та ударні безпілотники. Ці зміни спрямовані на перевантаження української протиповітряної оборони та підвищення ефективності атак.​

Главред зібрав головне, що варто знати про нову тактику повітряного терору з боку РФ та які цілі ударів по Україні переслідує Кремль.

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Що передбачає нова тактика ударів по Україні

Росія змінила підхід до атак по Україні, дедалі частіше використовуючи балістичні ракети та вдосконалені версії своїх дронів і ракет. Про це 6 квітня в ефірі телемарафону повідомив Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ.

"Тактика застосування може дійсно змінюватися. Ворог дійсно модернізує свою техніку. Ми бачимо, що "Шахед" з початку свого застосування ще з осені 2022 року видозмінився зовнішньо у чорний колір. Він ще й отримав низку модифікацій щодо наведення, супутникової навігації і т.д.", — каже Ігнат.

За його словами, з шести балістичних ракет, випущених по Україні, п’ять були націлені на Київ і область, і лише одну вдалося перехопити силам ППО. Він підкреслив, що після отримання систем Patriot Україна могла знищувати такі загрози, як "Кинджал" і "Іскандер", але через модернізацію озброєння РФ перехоплення стало складнішим.

Що відомо про ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Ігнат також повідомив, що з початку 2024 року спостерігається зростання частки саме балістичних ракет у загальному обсязі обстрілів — частота використання крилатих ракет зменшується. Україна передає партнерам з Заходу отриману інформацію, щоб ті могли вдосконалювати свої системи ППО, зокрема Patriot, які здатні збивати такі ракети.

Росія не хоче припинення війни

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram заявив, що тиск на Росію залишається недостатнім, що підтверджують щоденні атаки РФ. У ніч на 6 квітня Росія завдала балістичного удару по Києву та атакувала область ударними дронами. Ворожих ударів також зазнали Миколаївська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

За словами Зеленського, кількість повітряних атак постійно зростає, що свідчить про справжні наміри Росії — продовжувати терор, доки світ не зупинить її. Лише за останній тиждень РФ випустила понад 1460 керованих авіабомб, близько 670 ударних дронів і понад 30 ракет, зокрема більше двадцяти — лише цієї ночі. Кожен удар спрямований проти мирного населення.

"Вони (росіяни – ред.) воюють проти дітей, які граються на дитячих майданчиках. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих. Дякую всім нашим службам, хто допомагає та рятує українців", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що такі атаки є прямою відповіддю Путіна на міжнародні дипломатичні зусилля. Росія демонструє, що не має наміру зупинятися. Саме тому, зазначив Зеленський, не можна послаблювати тиск – усі зусилля мають бути спрямовані на зміцнення безпеки та наближення миру.

Чому Путін відмовився від припинення вогню

Президент Володимир Зеленський у зверненні 6 квітня заявив, що Росія здійснила масштабну ракетну атаку по Україні з акваторії Чорного моря, грубо порушивши домовленості щодо припинення вогню на морі.

"Партнери знають, які це були судна та з якої частини моря відбувся цей запуск", — наголосив він.

Зеленський наголосив, що Москва свідомо не погоджується на безумовне перемир’я, прагнучи зберегти можливість завдавати ударів по українських містах і портах із моря.

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Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

​"Путін не хоче закінчувати війну — він шукає, як залишити собі можливості розпалити війну в будь-який момент із ще більшою силою", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що припинення вогню має бути повним і безумовним — таким, яке б унеможливило подальші жертви. Україна погодилася на пропозицію США про повне припинення вогню, однак Путін її відхилив. Зеленський закликав міжнародну спільноту, зокрема Сполучені Штати та європейські країни, дати чітку відповідь на відмову Росії від миру.

Які цілі Росія буде атакувати першочергово

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв’ю Главреду заявив, що попри інформацію про нібито наказ Путіна припинити удари по енергетичній інфраструктурі України, насправді жодного реального припинення вогню не відбулося.

"Отже, в першу чергу увага буде прикута до енергетики та інфраструктури. Водночас обстріли цивільних об’єктів, на жаль, виносяться за дужки. Це не в першу чергу, і це поки що можна робити. Тому тут можна сказати, що Путін захищає свою енергетичну інфраструктуру, завдаючи ударів по нашій. Зокрема, він використовує тактику так званого турбуючого вогню (російською – "беспокоящий огонь") по цивільних цілях. Щоночі здійснюються атаки дронами-камікадзе "Шахед", і саме вони є прикладом цієї тактики", - вказує аналітик.

Що відомо про ударні БпЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

Горбач також наголосив, що такі удари мають на меті не лише завдання фізичних збитків, а й виснаження української ППО та посилення психологічного тиску. Навіть якщо ракети не досягають енергетичних цілей, вони часто влучають по промислових об’єктах або житлових будинках. На цьому тлі Росія намагається маніпулятивно представити себе як сторону, яка діє стримано, водночас виставляючи Україну у порушенні перемир’я винною, зокрема перед Дональдом Трампом.

Нова тактика ударів "Шахедами" – для чого РФ почала "килимові бомбардування" українських міст

Російські війська почали використовувати нову тактику атак на Україну із застосуванням безпілотників, що значно ускладнює роботу української протиповітряної оборони. Про це повідомив аналітик Юліан Рьопке у матеріалі для німецького видання BILD.

Окупанти активно запускають ударні дрони-камікадзе типу "Шахед-136" і "Герань-2", довжиною близько чотирьох метрів, які несуть потужний вибуховий заряд. Ці апарати завдають серйозних руйнувань, провокують масштабні пожежі та призводять до жертв серед мирного населення.

За даними Рьопке, щоночі російська армія запускає від 20 до 150 дронів, націлюючись на житлові масиви, енергетичні об'єкти та іншу критичну інфраструктуру. Якщо раніше українські ППО могли знищувати більшість дронів ще до досягнення ними цілей, то зараз ситуація змінилася.

"Але якщо наразі значна частина безпілотників була збита українськими підрозділами протиповітряної оборони ще до того, як вони влучали, то вже близько тижня все більше й більше машин-вбивць пробираються, спричиняючи величезні пошкодження та пожежі в українських містах", - зазначили у виданні.

Раніше росіяни запускали з інтервалами, що дозволяло ефективно реагувати на загрозу. Нині ж безпілотники збираються у повітрі в групи неподалік від цілі, після чого одночасно атакують об’єкт, що ускладнює їх перехоплення.

"Численні дрони-камікадзе, заряджені вибухівкою, летять одночасно. Лише частину з них можна відбити", - пише BILD.

За інформацією видання, українські військові вже розробляють нову тактику для протидії цим зміненим методам атак, однак деталі поки не розголошуються.

Військовий експерт і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі для TSN.ua охарактеризував цю атаку як "килимове бомбардування". За його словами, російська армія діє без врахування втрат серед мирного населення, ймовірно, намагаючись уразити об’єкт, який вважає важливим. Водночас велика кількість жертв серед цивільних та знищення житлових будівель, які не мають відношення до військової інфраструктури, свідчать про вчинення воєнного злочину.

"Це серйозний натяк на те, що Путін, декларуючи готовність до виходу на певні перемовні треки, продовжує свою агресію, воюючи насамперед з цивільним населенням України. Чому ворог використовує велику кількість дронів? Щоб гарантовано продавити нашу систему ППО — це стала російська тактика", - сказав Селезньов.

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін / Фото: kremlin.ru

Селезньов також зазначив, що мобільні вогневі групи здатні збивати окремі дрони, однак під час масованих атак ефективність таких підрозділів суттєво знижується. Як приклад він навів обстріл Трипільської ТЕС, коли першу хвилю ракет вдалося знищити, але друга призвела до серйозних руйнувань.

Яка стратегія Путіна

Російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін зараз намагається усіма способами змусити Президента США зателефонувати йому, затягуючи війну та уникаючи припинення вогню. Про це написав у своєму Telegram керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Він зазначив, що Путін може тішитися матеріалами деяких західних медіа, однак саме він повинен просити про розмову. Коваленко також підкреслив, що міць США – беззаперечна, і за таку зухвалість Росія мала б нести відповідальність.

"Як і прогнозували, стратегія Росії - брехати, що Україна порушує енергетичне перемир‘я. Жодних доказів порушень нема - лише брехливі слова російського Міноборони. А от Росія щодня атакує українські міста і це бачать всі", - наголосив він.

Для чого Росія вдарила по Києву та Кривому Рогу

Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що ракетна атака на Київ свідчить про прагнення Путіна максимально використати наявний у нього час та відтягнути припинення бойових дій в Україні, до якого, за словами експерта, його намагаються схилити Сполучені Штати.

"Російський диктатор всіляко відтягує цей момент, відверто брешучи США, що не обстрілює енергетичні та інфраструктурні об’єкти в Україні. Тут варто зазначити, що питання припинення ведення бойових дій, перемир’я та миру — тісно пов’язані між собою. Без досягнення першого, припинення ведення бойових дій, неможливо отримати ні другого, ні третього", — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Романенко зазначає, що, на жаль, у Кремля все ще є ресурси для реалізації таких намірів. На старті перемовин Росія відмовилася від запропонованого США варіанту перемир’я та висунула власні умови — припинення повітряних атак по енергетичних об’єктах і дотримання тиші в акваторії. Однак Путін навіть не намагався їх виконувати, і Росія продовжує дронові обстріли України. Мовчання Вашингтона, на думку експерта, могло лише зміцнити впевненість диктатора у власній безкарності.

Також Романенко звертає увагу, що нині ворог змінює підхід, адже, замість масованих ударів по всій території України, російські сили зосереджуються на вибраних містах або районах.

Який таємний сигнал Путін відправив Зеленському

Романенко припустив, що останні масовані удари по Кривому Рогу та Києву є не просто атаками, а своєрідними сигналами Україні — мовляв, варто бути більш поступливою у перемовинах. Таким чином Путін чинить тиск як на українське суспільство, так і на військово-політичне керівництво.

Він наголосив, що Кривий Ріг обирають за мішень не випадково — це місто, з якого родом президент України. Саме тому Росія атакує його балістичними ракетами й дронами-камікадзе. А Київ, як символ політичного центру країни, вже традиційно залишається ключовою мішенню для росіян. Щоб продемонструвати свою силу, ворог задіяв майже всі види повітряних засобів — від стратегічної авіації та "Калібрів" до балістики, крилатих ракет.

Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

"За останні дві доби, бачимо, що відбулася концентрація повітряних атак по Києву — місту, де ухвалюються рішення і перебуває керівництво країни та по Кривому Рогу. Останнє, я розцінюю, як безпосередній тиск на президента України — 20 загиблих, десятки поранених. Відомо, що раніше Путін вже намагався використати фейковий підхід та спровокувати Трампа на те, що начебто влада в Україні нелегітимна, тому, мовляв, туди треба заводити управлінців від ООН. Американці, на щастя, цей варіант відкинули. Тож, не отримавши бажане дипломатичним шляхом, Путін вирішив зробити це військовим — на місто президента полетіла балістика", — додає Ігор Романенко.

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