РФ накопичує ресурси для штурмів на важливому напрямку: військовий оцінив загрозу

Штурмові дії росіяни спробують проводити малими групами.

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Яка ситуація на півдні / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

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Противник готується до штурмових дій на півдні

У росіян поки недостатньо сил та засобів для форсування Дніпра

Російські окупанти на півдні готуються проводити штурмові дії малими групами. Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформу.

За його словами, ворог дійсно готується до штурмових дій та до локальних боїв, однак зараз не йдеться про великий тактичний десант.

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"Йдеться про певні якісь острови чи захоплення якогось плацдарму на правому березі, щоб з нього вже здійснювати вогневий вплив і на протоки Дніпровські, і на сам Дніпро, на правий берег там", - розповів речник.

Він підкреслив, що станом на сьогодні у противника немає сил та засобів, щоб здійснити десантну операцію і форсувати Дніпро.

"Щодо десантної операції, потрібна необхідна кількість сил і засобів для проведення цієї десантної операції, зокрема, для транспортування цього десанту. Наразі такої кількості тут наша розвідка не виявляє", - запевнив Волошин.

Водночас речник не відкидає можливості, що росіяни можуть спробувати здійснити десантну операцію на півдні, хоча найближчим часом це малоймовірно.

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Нещодавно військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що війська країни-агресора Росії на полі бою мають намір зосередитися насамперед на спробі окупації всієї Донецької області. Найгарячішим може стати Лиманський напрямок, тому що у такий спосіб росіяни хочуть спробувати зупинити українську логістику.

Військовий експерт Іван Тимочко заявив, що найближчими днями можуть розпочатись агресивні наступи російських окупантів на сході України.

Крім того, Главред з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка писав, що країна-агресор Росія не полишає спроб захопити якомога більше територій України. Окупанти вже готуються до весняного наступу.

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