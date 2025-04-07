Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Глави штабів ЗС Франції та Британії розкрили сценарій введення контингенту в Україну

Олексій Тесля
7 квітня 2025, 19:11
390
Йдеться про прогнозування щодо залучення різних компонентів, наголосив Тьєррі Буркхард.
Скріншот
Начальники штабів ЗС Франції та Британії провели зустрічі в Україні / Колаж: Главред, фото: @CEMA_FR

Важливо:

  • Рішення про розміщення іноземного контингенту в Україні ухвалять з урахуванням різних компонентів
  • Йдеться також про відновлення Збройних сил України в повному обсязі

Рішення про розміщення іноземного контингенту в Україні буде ухвалено з урахуванням різних компонентів, які стосуються як повітряного простору, так і наземного, а також морського, заявив начальник штабу збройних сил Франції Тьєррі Буркхард.

Йдеться про прогнозування щодо залучення різних компонентів у повітряному просторі, а також у наземному і морському, підкреслив він в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

відео дня

"Йдеться також про відновлення Збройних сил у повному обсязі та нарощування потенціалів, тому що саме це є найсильнішою гарантією країни - ЗСУ і ми про це також говорили. Метою є надання Україні впевненості, щоб ваша держава могла знову жити", - зазначив він.

Зі свого боку начальник штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін підтвердив, що йдеться про те, щоб "дозволити Україні почати нове життя, як мирна країна".

"Щоб ви змогли розвивати всі аспекти мирного життя, розвивати економіку, мати безпечне небо, море і кордон, щоб люди в Україні почувалися впевнено і почувалися впевненими у своїй країні та майбутньому. Це те, що ми намагаємося визначити, як військові", - зазначив він.

Зі свого боку Буркхард нагадав про те, що президент Володимир Зеленський звернувся з цього приводу до 30 країн, які об'єдналися в "Коаліцію рішучих".

"Наразі говорити про план зарано, тому що потрібно знати, якими саме будуть умови миру. Але ми як військові вже на перед готуємося вирішувати різні варіанти цих умов. З усіх наших бесід з українськими співрозмовниками, ми бачимо, що Україна хоче миру, тому Росія повинна зупинити свою агресію", - додав начальник штабу збройних сил Франції.

Введення контингенту в Україну - останні новини на цю тему

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про "відчутний прогрес" у справі перемовин про розміщення безпекового контингенту європейських партнерів. Глава держави повідомив, що в Києві відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів.

Нагадаємо, як говорив говорив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, Україні потрібні не миротворці країн Європи, а реальна військова присутність. "Якщо європейські країни серйозно налаштовані зробити свій внесок, вони повинні бути дійсно серйозними. Кожен військовий має бути готовий до реального бою", - попереджав чиновник.

Як повідомляв Главред, НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ на територію України, написали журналісти Financial Times. Як вважають журналісти, можуть бути задіяні командні та контрольні структури Альянсу.

Інші новини:

Хто такий Ентоні Радакін

Адмірал, 24-й глава оборонного відомства Великої Британії.

Радакін також працював першим морським лордом, з червня 2019 року по листопад 2021 року. Він був начальником штабу Командування збройних сил Великої Британії з 2016 по 2018 рік, заступником начальника штабу ВМФ з 2018 по 2019 рік, пише Вікіпедія.
Радакін має репутацію реформатора.
Під час вторгнення Росії в Україну у 2022 році Радакін заявив, що перемога РФ не є неминучою.
Відповідаючи на запитання в програмі BBC Sunday Morning, чи було захоплення України Росією "неминучим", Радакін відповів: "Ні. Я думаю, що ми бачили російське вторгнення, яке йде не дуже добре".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

миротворцы війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Знищення Кримського мосту: командувач ВМСУ назвав ключову умову

Знищення Кримського мосту: командувач ВМСУ назвав ключову умову

20:57Україна
Вдарить 11-градусний мороз: названо регіони, де посилиться похолодання

Вдарить 11-градусний мороз: названо регіони, де посилиться похолодання

19:43Синоптик
Глави штабів ЗС Франції та Британії розкрили сценарій введення контингенту в Україну

Глави штабів ЗС Франції та Британії розкрили сценарій введення контингенту в Україну

19:11Світ
Реклама

Популярне

Більше
Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозки

Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозки

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Зраджує тебе": Настя Каменських приголомшила своєю заявою

"Зраджує тебе": Настя Каменських приголомшила своєю заявою

"Можуть вправити мозок": українська співачка розповіла, що відбувається з Потапом

"Можуть вправити мозок": українська співачка розповіла, що відбувається з Потапом

Коли в Україну прийде потепління: синоптикиня назвала точну дату

Коли в Україну прийде потепління: синоптикиня назвала точну дату

Останні новини

20:57

Знищення Кримського мосту: командувач ВМСУ назвав ключову умову

20:50

У життя 3 знаків зодіаку увірветься шалений успіх: кого накриє хвиля удачі

20:05

Україна зможе перезапустити ЗАЕС лише після розмінування та демілітаризації: подробиці

19:57

Що чекає на українців в ЄС після припинення вогню з Росією: подробиці

19:55

Китай виграє від торгової війни Трампа: з'явився несподіваний прогноз

Ціни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товариЦіни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товари
19:54

"Червоне весілля" Трампа триває: індекси продовжують падатиПогляд

19:53

Дефіцит води й загроза голоду: наскільки критична ситуація для України

19:43

Вдарить 11-градусний мороз: названо регіони, де посилиться похолодання

19:29

Ліквідували 120 окупантів: ЗСУ заманили ворога у пастку на ключовому напрямку

Реклама
19:12

"Легких рішень не буває": Спартц закликала українців відмовитись від територій

19:11

Де і коли попрощаються із зіркою "За двома зайцями" Таїсією Литвиненко

19:11

Глави штабів ЗС Франції та Британії розкрили сценарій введення контингенту в Україну

19:10

Ціна впаде на 30%: який популярний продукт різко подешевшає після ВеликодняВідео

18:37

Євросоюз може послабити санкції проти РФ: на що має піти Кремль

18:31

Як випрати килим удома на підлозі: швидка і проста порадаВідео

18:24

Вже відомо про дві дати: коли Путін може погодитись на мир в Україні

18:20

В Україні впаде ціна на популярну продукцію: експерт потішив прогнозомЕксклюзив

17:45

Лише 50 гривень на місяць: в Київстарі розповіли про новий тарифний план

17:35

Мухи в будинку зникнуть: який предмет із холодильника треба поставити на вікно

17:21

"У мене немає корони на голові": Ярмоленко вибачився перед фанатом

Реклама
17:12

Теракт на замовлення: СБУ затримали завербовану агентку

17:05

Ціни "підскочать" аж на 10%: відомо, які види м’яса подорожчають найбільшеВідео

16:56

Російський гурт провів турне в'язницями і назвав арештантів "милими зайчиками"

16:48

Як прибрати застарілий жир із кухонних шаф: гарний спосіб на замітку господиням

16:42

"Я обожнювала!": Цимбалару розповіла про свою любов на зйомках "Материнського інстинкту"

16:40

"Казав: "Я так люблю це життя": у Кривому Розі попрощалися з дітьми, яких вбила ракетаФото

16:35

РФ накопичує ресурси для штурмів на важливому напрямку: військовий оцінив загрозу

16:32

Щомісяця на 1,5-2%: експерт назвав ключовий продукт, який тільки дорожчатимеВідео

16:21

Путін надіслав таємний сигнал Зеленському: що відомо про нову тактику ударів РФФото

15:44

Зелень залишатиметься свіжою місяцями - що потрібно зробитиВідео

15:42

Київ переплатив 1 мільярд гривень за охоронні послуги - депутат Вітренко

15:30

У Путіна нахабно заперечили удар по цивільних у Кривому РозіВідео

15:19

Навіщо 8 квітня притискатися до дерева: яке свято, прикмети

15:18

Як прибрати жовтий наліт в унітазі: простий, але дуже ефективний спосіб

15:17

Коли в Україну прийде потепління: синоптикиня назвала точну дату

15:12

На Бориса Джонсона напали на очах п'ятирічного сина - що трапилося

14:58

Деякі пенсіонери втратять понад 2000 гривень у 2025 році – деталі

14:35

Де серце серед фламінго: складна загадка для людей з високим IQ

14:17

Ціни стрімко полетіли вниз: популярні в Україні овочі стали дешевшими

14:11

В Україні змінили податок на нерухомість: скільки доведеться платити

Реклама
13:59

Як захистити дерева від шкідників: які засоби використовувати

13:53

З України хочуть зробити "сталевого дикобраза": ЗМІ розкрили намір Європи

13:25

"Реальні переговори будуть восени": експерт сказав, що Путін задумав зробити влітку

13:18

Ціни б’ють всі рекорди: в Україні стрімко дорожчає важливий продукт

12:50

Куди сховався собака: знайдіть тварину в кімнаті за 5 секунд

12:46

Усього 15 хвилин і труби будуть чистими: як прочистити жирне засмічення в раковині

12:44

Сергій Дейнеко побував  у бойових підрозділах на сході України (відео)

12:34

Плями від чаю та кави зникнуть за 2 хв: досвідчена господиня поділилась засобом

12:28

"Зраджує тебе": Настя Каменських приголомшила своєю заявою

12:28

Євробачення-2025: за місяць до конкурсу в України з'явився новий конкурент

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиЧи можна брати дітей на цвинтарКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку страву
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти