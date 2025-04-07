Глави штабів ЗС Франції та Британії розкрили сценарій введення контингенту в Україну

Йдеться про прогнозування щодо залучення різних компонентів, наголосив Тьєррі Буркхард.

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Начальники штабів ЗС Франції та Британії провели зустрічі в Україні / Колаж: Главред, фото: @CEMA_FR

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Рішення про розміщення іноземного контингенту в Україні ухвалять з урахуванням різних компонентів

Йдеться також про відновлення Збройних сил України в повному обсязі

Рішення про розміщення іноземного контингенту в Україні буде ухвалено з урахуванням різних компонентів, які стосуються як повітряного простору, так і наземного, а також морського, заявив начальник штабу збройних сил Франції Тьєррі Буркхард.

Йдеться про прогнозування щодо залучення різних компонентів у повітряному просторі, а також у наземному і морському, підкреслив він в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

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"Йдеться також про відновлення Збройних сил у повному обсязі та нарощування потенціалів, тому що саме це є найсильнішою гарантією країни - ЗСУ і ми про це також говорили. Метою є надання Україні впевненості, щоб ваша держава могла знову жити", - зазначив він.

Зі свого боку начальник штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін підтвердив, що йдеться про те, щоб "дозволити Україні почати нове життя, як мирна країна".

"Щоб ви змогли розвивати всі аспекти мирного життя, розвивати економіку, мати безпечне небо, море і кордон, щоб люди в Україні почувалися впевнено і почувалися впевненими у своїй країні та майбутньому. Це те, що ми намагаємося визначити, як військові", - зазначив він.

Зі свого боку Буркхард нагадав про те, що президент Володимир Зеленський звернувся з цього приводу до 30 країн, які об'єдналися в "Коаліцію рішучих".

"Наразі говорити про план зарано, тому що потрібно знати, якими саме будуть умови миру. Але ми як військові вже на перед готуємося вирішувати різні варіанти цих умов. З усіх наших бесід з українськими співрозмовниками, ми бачимо, що Україна хоче миру, тому Росія повинна зупинити свою агресію", - додав начальник штабу збройних сил Франції.

Введення контингенту в Україну - останні новини на цю тему

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про "відчутний прогрес" у справі перемовин про розміщення безпекового контингенту європейських партнерів. Глава держави повідомив, що в Києві відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів.

Нагадаємо, як говорив говорив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, Україні потрібні не миротворці країн Європи, а реальна військова присутність. "Якщо європейські країни серйозно налаштовані зробити свій внесок, вони повинні бути дійсно серйозними. Кожен військовий має бути готовий до реального бою", - попереджав чиновник.

Як повідомляв Главред, НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ на територію України, написали журналісти Financial Times. Як вважають журналісти, можуть бути задіяні командні та контрольні структури Альянсу.

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Хто такий Ентоні Радакін Адмірал, 24-й глава оборонного відомства Великої Британії. Радакін також працював першим морським лордом, з червня 2019 року по листопад 2021 року. Він був начальником штабу Командування збройних сил Великої Британії з 2016 по 2018 рік, заступником начальника штабу ВМФ з 2018 по 2019 рік, пише Вікіпедія.

Радакін має репутацію реформатора.

Під час вторгнення Росії в Україну у 2022 році Радакін заявив, що перемога РФ не є неминучою.

Відповідаючи на запитання в програмі BBC Sunday Morning, чи було захоплення України Росією "неминучим", Радакін відповів: "Ні. Я думаю, що ми бачили російське вторгнення, яке йде не дуже добре".

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